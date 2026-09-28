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JK विधानसभा में राज्य के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सदन फिर से शुरू होने पर भाजपा ने स्पीकर को हटाने की मांग की

श्रीनगर: बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने सोमवार को सदन को बताया कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया है. इसमें संविधान का उल्लंघन करते हुए राज्य के दर्जे पर प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए स्पीकर को हटाने की मांग की गई है.

वह शुक्रवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राज्य के दर्जे के प्रस्ताव की ओर इशारा कर रहे थे, जिसमें साल 2000 के ऑटोनॉमी प्रस्ताव का जिक्र था. फारूक अब्दुल्ला की लीडरशिप वाली नेशनल कांन्फ्रेंस ने 2000 में ऑटोनॉमी प्रस्ताव पास करके 1953 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की थी.

भाजपा विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि वे जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के पक्ष में हैं, लेकिन प्रस्ताव में ऑटोनॉमी के जिक्र को संविधान के खिलाफ बताया. जैसे ही सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, पठानिया खड़े हुए और स्पीकर से कहा कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ मोशन पेश किया है.

पठानिया ने नियमों का हवाला देते हुए कहा, 'हमने आपको हटाने की मांग की है. मोशन आने के बाद आप इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते क्योंकि आपको संविधान का पालन करना है.' ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने बीजेपी को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने बीच में टोकते हुए कहा कि यह उनके और बीजेपी विधायक के बीच का मामला है.

नियमों का हवाला देते हुए स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने जवाब दिया कि उन्होंने अभी तक कोई समाधान नहीं देखा है. उन्होंने कहा कि एक सदस्य को विधानसभा सेक्रेटेरिएट को लिखित नोटिस देना होता है, जो इस मामले में नहीं किया गया है.

स्पीकर ने सदन को बताया, 'रसीद मिलने पर प्रस्ताव को रसीद मिलने की तारीख से 14 दिन के बाद किसी भी दिन स्पीकर द्वारा तय किए गए काम में शामिल किया जाना चाहिए.' उन्होंने आगे कहा, 'आप चाहते हैं कि यह अभी हो जाए और मुझे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए. मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि आप एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं और आपने संविधान ठीक से नहीं पढ़ा है.'

भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सदन में कहा कि वे राज्य के प्रस्ताव के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ऑटोनॉमी का जिक्र 'मंजूर नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना बीजेपी का एजेंडा है. उन्होंने कहा, 'हम राज्य के पक्ष में हैं, लेकिन प्रस्ताव में इस्तेमाल की गई भाषा भारत के संविधान के खिलाफ है. यह मंजूर नहीं है. जब आप 1953 से पहले और उस प्रस्ताव का जिक्र करते हैं जिसे बीजेपी सरकार ने 2000 में रद्द कर दिया था.

यह भारत के संविधान के खिलाफ है.' लेकिन स्पीकर ने बीच में दखल दिया और उनसे प्रश्नकाल के बाद प्रस्ताव पर बोलने को कहा, जिससे भाजपा विधायक सदन के वेल में आ गए और वे वेल में बैठ गए. उन्होंने नारे लगाए जैसे कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो, स्पीकर सब कुर्सी छोड़ो, और वंदे मातरम.'