हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला, बोली- हमारा कोई लेना देना नहीं, समाज में भ्रम फैला रही कांग्रेस
हल्द्वानी रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद मंच का शुद्धिकरण, बीजेपी बोली- शुद्धिकरण करने वाली संस्था से हमारा कोई लेना देना नहीं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 13, 2026 at 3:45 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 4:09 PM IST
देहरादून: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा, फिर श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन की ओर से उस मंच का शुद्धिकरण करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है. जबकि, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे भी मामले को राज्यसभा में उठा चुके हैं. उधर, बीजेपी ने पूरे मामले से किनारा कर लिया है. बीजेपी का कहना है कि शुद्धिकरण का काम किसी संस्था ने किया है, उससे बीजेपी का कोई संबंध नहीं है.
बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया सनातन का अपमान और समाज को बांटने का आरोप: बीजेपी ने कांग्रेस की ओर से हल्द्वानी सभास्थल शुद्धि विवाद को तूल देने की कोशिशों पर हमला बोला है. बीजेपी ने इसे सनातन धर्म का अपमान और समाज को बांटने की घटिया राजनीति से प्रेरित करार दिया है. बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि वहां किसी संस्था की ओर से किए गए कार्यक्रम से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है.
शुद्धिकरण करने वाली संस्था से बीजेपी ने किया किनारा: बीजेपी का कहना है रामलीला मैदान की पवित्र भूमि में धर्म विशेष के साथ आपत्तिजनक नारेबाजी से देवभूमि की जनता नाराज है. लिहाजा, ध्यान भटकाने के लिए सनातन को बांटने की जातिवादी राजनीति कांग्रेस कर रही है. वहीं, मामले पर कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता खजान दास ने बीजेपी की ओर से रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि,
"कांग्रेस हल्द्वानी में शुद्धिकरण एवं पूजा-अर्चना करने वाली संस्था 'श्री राम सेना' को बीजेपी से जोड़ने का प्रयास कर रही है. यह आरोप पूरी तरह से निराधार, असत्य एवं भ्रामक है. बीजेपी का ऐसी किसी संस्था से कोई लेना-देना नहीं है."- खजान दास, कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता
खजान दास ने आरोप लगाते हुए कहा कि 11 अगस्त को हल्द्वानी की रैली के दौरान धर्म विशेष के नारे लगाए गए. जिस स्थान पर यह कृत्य हुआ, वो पवित्र 'रामलीला मैदान' है, जिसका सनातन धर्म में अत्यंत विशेष धार्मिक महत्व है. ऐसे पवित्र स्थल पर दूसरे धर्मों के नारे लगाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य या जायज नहीं ठहराया जा सकता.
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यह सीधे तौर पर करोड़ों सनातनियों की आस्था का अपमान है. बीजेपी के लिए सनातन केवल एक शब्द नहीं, बल्कि देश के सांस्कृतिक गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है. खजान दास का कहना है कि प्रभु श्री राम की जीवन लीला के मंचन की भूमि रामलीला मैदान हर सनातनी और बीजेपी कार्यकर्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है.
"जब कांग्रेस रामलीला मैदान में हुए सनातन अपमान के मुद्दे पर चौतरफा घिर गई, तो उसने अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय वहां की गई पूजा-अर्चना की आड़ लेकर सनातन समाज को जातियों में बांटने का अंतिम दांव खेला है, लेकिन उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के इस षड्यंत्र को अच्छी तरह समझ चुकी है. उन्हें सनातन विरोधी कृत्य के लिए किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगी."- खजान दास, कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता
कांग्रेस की मानसिकता का हो शुद्धिकरण: खजान दास ने आरोप लगाते हुए कहा कि दलितों का अपमान करना कांग्रेस की हमेशा से नियति रही है. मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं, कांग्रेस की मानसिकता का शुद्धिकरण होना चाहिए. कांग्रेस अपने कई नेताओं को अपमानित कर चुकी है. कांग्रेस की इस मानसिकता को कोई कभी नहीं भूल सकता.
मैं इस बात को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता।— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 13, 2026
मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा कि मैं दलित हूँ, मेरी रक्षा करो और न ही किसी के सामने गिड़गिड़ाया। मुझ में लड़ने की शक्ति है और मैं लड़ता हूँ।
लेकिन हल्द्वानी में स्टेज का शुद्धिकरण कर मुझे Untouchability का एहसास कराया गया और मेरा… pic.twitter.com/dSdbjiaV0H
क्या था मामला? गौर हो कि बीती 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा की थी. इसके बाद 11 अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन ने उस मंच का शुद्धिकरण किया, जहां से खड़गे ने अपना भाषण दिया था. न्यास का कहना था कि यह सांस्कृतिक मंच है, लेकिन यहां से ऐसे नारे लगाए गए, जो यहां पर नहीं लगाए जाने चाहिए थे.
इस तरह के कार्यक्रम के लिए मंच न दिया जाए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो. लिहाजा, मंच को शुद्ध करने के लिए शुद्धिकरण यज्ञ न्यास की ओर से किया गया. इसके बाद विपक्षी दल कांग्रेस आग बबूला हो गई और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया. दिलचस्प बात ये है कि बीजेपी के अनुसूचित जाति के नेता खजान दास के पास चार मंत्रालय हैं.
कांग्रेस ने बीजेपी पर पर लगाया दलित विरोधी सोच रखने का आरोप: वहीं, कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधे तौर पर दलित विरोधी सोच रखने का आरोप लगाया है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि,
"बीजेपी लगातार दलित समाज के सम्मान की बात करती है, लेकिन हल्द्वानी में जिस तरह का कृत्य सामने आया है, उससे उसकी वास्तविक सोच जाहिर होती है. किसी जनप्रतिनिधि या राजनीतिक दल के कार्यक्रम के बाद किसी स्थान का शुद्धिकरण कराना सामाजिक भेदभाव की मानसिकता को दर्शाता है."- गरिमा दसौनी, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता
"बीजेपी को इस मामले में केवल संबंधित संगठन से दूरी बनाने के बजाय यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी. बीजेपी की राजनीति में दलितों और वंचित वर्गों के सम्मान की बातें तो की जाती हैं, लेकिन जमीन पर इसके विपरीत घटनाएं सामने आती रहती हैं."- गरिमा दसौनी, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता
वहीं, बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है. बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि,
"बीजेपी जातिवाद में विश्वास नहीं रखती. पार्टी समाज के हर वर्ग का सम्मान करती है और दलित समाज के सम्मान को लेकर भी बीजेपी की स्पष्ट नीति रही है. हल्द्वानी में जिस घटना को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, उसमें बीजेपी के किसी पदाधिकारी या कार्यकर्ता की भूमिका नहीं है. किसी संगठन या व्यक्ति की ओर से किए गए कृत्य को सीधे बीजेपी से जोड़ना उचित नहीं है."- कुंदन परिहार, बीजेपी महामंत्री, उत्तराखंड
पार्टी ने साफ किया कि यदि किसी ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने या जातिगत भावना को ठेस पहुंचाने वाला कोई काम किया है, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति या संगठन की ही होगी. इस पूरे विवाद में अब सबसे अहम बात ये है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस घटना से दूरी बनाता नजर आ रहा है. जेपी नड्डा के जांच के आश्वासन के बाद प्रदेश बीजेपी भी लगातार यह स्पष्ट करने में जुटी है कि शुद्धिकरण कराने वाला संगठन बीजेपी का हिस्सा नहीं है. वहीं, कांग्रेस इसे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने में जुटी है.
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