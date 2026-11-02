BJP का 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान आज, हैदराबाद में शाह और बिहार-बंगाल में नबीन निकालेंगे मार्च
बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया के कथित वोट चोरी अभियान का मुकाबला करने के लिए आज से एक कैंपेन शुरू किया है.
Published : November 2, 2026 at 8:48 AM IST
हैदराबाद: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बिहार और पश्चिम बंगाल में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे, जबकि उनकी पार्टी के सहयोगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को तेलंगाना में इसी तरह के मार्च का नेतृत्व करेंगे.
इसके साथ बीजेपी को उम्मीद है कि वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी I.N.D.I.A. ब्लॉक के बड़े कैंपेन का मुकाबला कर पाएगी. इस कैंपेन में उन पर कथित 'वोट चोरी' करने और अलग-अलग राज्यों में असेंबली इलेक्शन के नतीजों में कथित तौर पर हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है. दिल्ली में रविवार को रामलीला मैदान में I.N.D.I.A. ब्लॉक की एक बड़ी रैली हुई.
सोमवार की पदयात्राएं बीजेपी के देश भर में चलाए जा रहे कैंपेन का हिस्सा हैं, जिसे वह विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही गलत जानकारी और ऑर्गनाइज्ड अराजकता के खिलाफ बता रही है. एक्स पर बीजेपी बिहार की एक पोस्ट के मुताबिक नबीन आज (2 नवंबर) भागलपुर में पहली पदयात्रा को लीड करेंगे.
भागलपुर में पैदल मार्च सुबह 11 बजे लाजपत पार्क से शुरू होगा और दोपहर 12.30 बजे सेवा ज्योति चौक पर खत्म होगा. बिहार में अपना प्रोग्राम पूरा करने के बाद नबीन कोलकाता जाएंगे, जहां वह दिन की दूसरी पदयात्रा को लीड करेंगे. बीजेपी के प्रेस नोट के मुताबिक मार्च दोपहर 3 बजे कॉलेज स्ट्रीट से शुरू होगा और शाम 5.30 बजे धर्मतला में खत्म होगा.
एसआईआर एक्सरसाइज के बारे में कांग्रेस की कथित झूठी कहानी के खिलाफ तेलंगाना बीजेपी के कैंपेन के तहत अमित शाह सोमवार को हैदराबाद में ऐसी ही 'पदयात्रा' करेंगे. शाह का पैदल मार्च आज दोपहर बशीरबाग में बाबू जगजीवन राम की मूर्ति से मोजमजही मार्केट तक होगा.
केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने रविवार को शाह की पदयात्रा के रूट का इंस्पेक्शन किया. बीजेपी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने इसे सफल बनाने के लिए सिक्योरिटी समेत पैदल मार्च के इंतजामों का रिव्यू किया.
रामचंदर राव ने कहा है कि शाह मोजमजही मार्केट में लोगों को एड्रेस करेंगे. उन्होंने कहा कि वकील, डॉक्टर, इंटलेक्चुअल और हजारों पार्टी वर्कर और लोग पैदल मार्च में हिस्सा लेंगे. रविवार को इंडिया ब्लॉक ने कथित 'वोट चोरी' के आरोप में बीजेपी को सत्ता से हटाने की मांग की. राहुल गांधी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को भविष्य में देशद्रोह के आरोप में हटाकर जेल भेजा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कानून से बचने नहीं दिया जाएगा.