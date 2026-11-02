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BJP का 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान आज, हैदराबाद में शाह और बिहार-बंगाल में नबीन निकालेंगे मार्च

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो) ( IANS )

हैदराबाद: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बिहार और पश्चिम बंगाल में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे, जबकि उनकी पार्टी के सहयोगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को तेलंगाना में इसी तरह के मार्च का नेतृत्व करेंगे.

इसके साथ बीजेपी को उम्मीद है कि वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी I.N.D.I.A. ब्लॉक के बड़े कैंपेन का मुकाबला कर पाएगी. इस कैंपेन में उन पर कथित 'वोट चोरी' करने और अलग-अलग राज्यों में असेंबली इलेक्शन के नतीजों में कथित तौर पर हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है. दिल्ली में रविवार को रामलीला मैदान में I.N.D.I.A. ब्लॉक की एक बड़ी रैली हुई.