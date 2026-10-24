SIR पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए BJP की तैयारी, देशभर में निकालेगी पदयात्रा
बीजेपी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान तेजी से चला रही है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 5:01 PM IST
नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर कांग्रेस और विपक्ष के आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने देशभर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान शुरू कर दिया है. पार्टी का मकसद कांग्रेस के नैरेटिव को जनता के सामने उजागर करना और सड़कों से लेकर मोहल्लों तक जाकर लोगों को सच्चाई बताना है. बीजेपी का कहना है कि विपक्ष SIR को लेकर भ्रम फैला रहा है और अराजकता पैदा कर लोकतंत्र पर हमला कर रहा है, जबकि मतदाता सूची की सफाई असल में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस से पदयात्रा तक की तैयारी से साफ है कि पार्टी हर सवाल का जवाब सियासी मैदान में देना चाहती है और आम लोगों तक सीधे पहुंचकर अपनी बात रखना चाहती है.
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चुनाव आयोग चला रहा है. इसका उद्देश्य मृत लोगों, दोहराए गए नामों, जगह बदल चुके लोगों और अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाना है. देशभर में करीब 13 करोड़ नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए. बिहार में लगभग 65 लाख और मध्य प्रदेश में करीब 22 लाख नामों की बात हो रही है.
कांग्रेस समेत विपक्षी दल इसे वोट चोरी बता रहे हैं. उनका आरोप है कि योग्य मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं और इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और SIR पर रोक की मांग भी की जा रही है.
बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है. पार्टी का दावा है कि विपक्ष एक भी ऐसा नाम नहीं बता पाया है जिसे गलत तरीके से हटाया गया हो. फर्जी नाम हटाना लोकतंत्र बचाना है, न कि किसी की सत्ता छीनना.
इसी पृष्ठभूमि में बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर यह अभियान चलाया है. अभियान का पहला चरण 5 नवंबर तक चलेगा. पार्टी जिला मुख्यालयों पर पदयात्राएं निकाल रही है, जिनमें हजारों लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है. हर विधानसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद हो रहे हैं. कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच भी कार्यक्रम चल रहे हैं ताकि 10 लाख से अधिक युवाओं और पेशेवरों तक पहुंच बनाई जा सके. सोशल मीडिया, पुस्तिकाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये भी संदेश फैलाया जा रहा है.
बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में यह अभियान जोरों पर है. बीजेपी का पूरा जोर इस बात पर है कि कांग्रेस कथित तौर पर अराजकता फैलाकर सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है. पार्टी के नेता बार-बार चुनौती दे रहे हैं कि विपक्ष अगर गलत नाम हटाने का दावा करता है तो सबूत दे.
अभियान के जरिये बीजेपी लोगों को बता रही है कि मतदाता सूची साफ होने से चुनाव निष्पक्ष होते हैं और घुसपैठियों या फर्जी मतदाताओं को हटाकर लोकतंत्र की रक्षा होती है.
विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के जवाब में बीजेपी अब सड़क पर उतरकर अपनी बात रखने की तैयारी कर रही है. आने वाले दिनों में पदयात्राओं और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिये पार्टी कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने और जनता तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेगी.
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