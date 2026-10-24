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SIR पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए BJP की तैयारी, देशभर में निकालेगी पदयात्रा

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ( File Photo / ANI )

नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर कांग्रेस और विपक्ष के आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने देशभर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान शुरू कर दिया है. पार्टी का मकसद कांग्रेस के नैरेटिव को जनता के सामने उजागर करना और सड़कों से लेकर मोहल्लों तक जाकर लोगों को सच्चाई बताना है. बीजेपी का कहना है कि विपक्ष SIR को लेकर भ्रम फैला रहा है और अराजकता पैदा कर लोकतंत्र पर हमला कर रहा है, जबकि मतदाता सूची की सफाई असल में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस से पदयात्रा तक की तैयारी से साफ है कि पार्टी हर सवाल का जवाब सियासी मैदान में देना चाहती है और आम लोगों तक सीधे पहुंचकर अपनी बात रखना चाहती है.