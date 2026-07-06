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Explainer: नितिन नबीन के गढ़ में त्रिकोणीय हुआ मुकाबला, बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के लिए अग्निपरीक्षा

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव बिहार की बदलती राजनीति में नया अध्याय जोड़ने जा रहा है. त्रिकोणीय मुकाबले ने इसे दिलचस्प बना दिया है. रिपोर्ट- डॉ. रंजीत

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रण
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 6, 2026 at 7:23 PM IST

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पटना : बिहार की राजनीति में कई चुनाव हुए, कई सीटों पर कांटे की टक्कर भी देखने को मिली, लेकिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का महत्व सामान्य उपचुनावों से कहीं अधिक है. यह सिर्फ एक विधानसभा सीट पर विधायक चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति का सबसे बड़ा संकेतक बनने जा रहा है. बांकीपुर विधानसभा चुनाव ने बिहार के सियासी पारे को सातवें आसमान पर ला दिया है.

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रण : एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की वर्षों पुरानी राजनीतिक विरासत दांव पर है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व की यह पहली बड़ी चुनावी परीक्षा है. इसी बीच राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर मुकाबले को राष्ट्रीय स्तर की चर्चा बना दिया है. अब आरजेडी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं और 2025 में नितिन नबीन के सामने जिस रेखा गुप्ता को उतारा था, उसी पुराने उम्मीदवार को उपचुनाव में उतारकर नया दांव चल दिया है.

कौन होगा बांकीपुर की जीत का दावेदार? : अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बांकीपुर जीतेगा कौन? बल्कि यह भी है कि क्या भाजपा अपना सबसे मजबूत शहरी किला बचा पाएगी? क्या प्रशांत किशोर पहली चुनावी परीक्षा में खुद को साबित कर पाएंगे? क्या विपक्ष एकजुट होगा या बिखरा रहेगा? प्रशांत किशोर ने सियासी दाव से भाजपा को मुश्किल में डाल दिया है, वहीं भाजपा के समक्ष चुनौती अपने सबसे मजबूत किले को बचाने की रहेगी. तेज प्रताप की पार्टी से बीणा मानवी के बाद प्रशांत किशोर और अब आरजेडी के कैंडिडेट की घोषणा से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है.

बांकीपुर का मुकाबला हुआ दिलचस्प : नितिन नबीन का राजनीतिक कद और प्रशांत किशोर की मौजूदगी में बांकीपुर विधानसभा सीट को हॉट सीट बना दिया है. नितिन नबीन बांकीपुर विधानसभा सीट का लगातार प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने नितिन नबीन को राज्यसभा भेजा. नितिन नबीन के राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर सीट खाली हुई और उपचुनाव को लेकर शंखनाद भी हो चुका है. प्रशांत किशोर ने खुद उम्मीदवारी का ऐलान कर बकीपुर के रण को दिलचस्प बना दिया है.

कौन होगा बांकीपुर में नितिन नबीन की विरासत का दावेदार?
कौन होगा बांकीपुर में नितिन नबीन की विरासत का दावेदार? (ETV Bharat)

बांकीपुर में एकजुट होकर भाजपा को चुनौती देगा विपक्ष? : बांकीपुर उपचुनाव बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित मुकाबला बनता जा रहा है. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं. तेज प्रताप यादव ने भी महिला उम्मीदवार बीणा मानवी को मैदान में उतार दिया है. आरजेडी की ओर से अब तक प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है. रेखा गुप्ता को फिर से आरजेडी ने टिकट दिया है, बावजूद इसके महागठबंधन के घटक दल उहापोह की स्थिति में है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली परीक्षा : भाजपा बांकीपुर सीट को हर हाल में बचाए रखना चाहती है, एक और जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की साख दाव पर है, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को भी अपनी उपयोगिता साबित करनी है. नितिन नबीन बांकीपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व लंबे समय से करते आ रहे हैं और भाजपा किसी भी सूरत में बांकीपुर सीट को अपने पाले में रखना चाहेगी. सम्राट चौधरी के लिए भी बांकीपुर विधानसभा सीट लिटमस टेस्ट होने वाला है.

पटना की सबसे प्रतिष्ठित सीट क्यों है बांकीपुर? : बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती है. 1995 से लगातार इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है. 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार नितिन नबीन ने लगभग 62.66 प्रतिशत वोट हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की थी. ऐसे में उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है. प्रत्याशी के चयन को लेकर पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है. भाजपा के सामने अब बांकीपुर सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की चुनौती है.

प्रशांत किशोर की एंट्री से क्यों बढ़ा रोमांच : राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं. उन्होंने इस उपचुनाव को सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह जैसा बताया है. इसलिए यह सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता की भी परीक्षा माना जा रहा है.

बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर
बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

क्या बिहार में विपक्ष एकजुट होगा : राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस प्रशांत किशोर के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतार सकते हैं ताकि भाजपा के खिलाफ विपक्षी वोटों का बिखराव न हो. लेकिन महागठबंधन ने फिलहाल इस रणनीति से दूरी बनाई है और अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है. इसलिए विपक्ष की पूरी एकजुटता की संभावना अभी स्पष्ट नहीं दिख रहा है. कांग्रेस के अंदर इस बात की वकालत की जा रही है कि प्रशांत किशोर को समर्थन दिया जाए हालांकि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद फैसला लिया जाएगा. राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट तौर पर उम्मीदवार खड़े करने का फैसला लिया है.

बांकीपुर सीट पर लगातार नितिन नबीन ने किया प्रतिनिधित्व : बांकीपुर विधानसभा सीट वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई (इससे पहले यह मुख्य रूप से पटना पश्चिम सीट का हिस्सा थी). इस सीट पर हुए सभी चुनावों में नितिन नबीन (भाजपा) ने प्रतिनिधित्व किया है. विभिन्न चुनावों के परिणाम इस प्रकार हैं. 2010के विधानसभा चुनाव में नितिन नबीन (भाजपा) विजयी हुए थे. 2015 विधानसभा चुनाव में भी नितिन नबीन (भाजपा) दोबारा चुनाव जीतने में कामयाब हुए.​

कौन होगा बांकीपुर में नितिन नबीन की विरासत का दावेदार?
कौन होगा बांकीपुर में नितिन नबीन की विरासत का दावेदार? (ETV Bharat)

51936 वोटों से मिली थी नितिन नबीन को जीत : 2020 विधानसभा चुनाव में भी नितिन नबीन ने कांग्रेस के लव सिन्हा को हराकर जीत दर्ज की. आपको बता दें कि लव सिन्हा फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं. 2025 नितिन नबीन (भाजपा) ने राजद की रेखा कुमारी को 51,936 वोटों के भारी अंतर से हराकर लगातार चौथी बार जीत हासिल की. 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नबीन को कुल 98,299 वोट मिले थे.

''प्रशांत किशोर सिर्फ अपनी राजनीति को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए प्रशांत किशोर ने क्या किया है यह भी उन्हें बताना चाहिए. बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने किया है वह आज दिखता है और उसी के बल पर हम चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं.''- सुषमा साहू, प्रदेश मंत्री, बीजेपी

नितिन नबीन
नितिन नबीन (ETV Bharat)

'प्रशांत किशोर चारों खाने होंगे चित' : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान ने दावा किया है कि ''प्रशांत किशोर बांकीपुर में चारों खाने चित होने वाले हैं. प्रशांत किशोर भाजपा के अदना कार्यकर्ता के सामने भी नहीं टिकेंगे. हमारा उम्मीदवार कमल निशान होगा जिस भी कार्यकर्ता को कमल निशान मिल जाएगा वह चुनाव जीत कर आएगा.''

पीके का बांकीपुर में दावा : प्रशांत किशोर ने अपने अंदाज में राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा है. प्रशांत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जिस किसी को हमारा साथ देना है, वह साथ दे सकते हैं. महागठबंधन के नेताओं से भी हम समर्थन मांग रहे हैं. प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा के मतदाताओं से भी हम समर्थन मांग रहे हैं. हमारा कहना है कि अगर कोई मुझसे अच्छा उम्मीदवार मैदान में है तो उसे बांकीपुर की जनता वोट देने के लिए स्वतंत्र है.

प्रशांत किशोर, बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज प्रत्याशी
प्रशांत किशोर, बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज प्रत्याशी (ETV Bharat)

'बांकीपुर की जनता ने ठाना है आरजेडी को जिताना है' : हालांकि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि पिछली विधानसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार रेखा गुप्ता की स्थिति अच्छी खासी थी और इस बार हमारे उम्मीदवार चुनाव जीतकर आएंगे. राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता दिल से रेखा गुप्ता के साथ जुड़कर उपचुनाव में उनका हाथ मजबूत कर रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि बांकीपुर की जनता ने इस बार ठान लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल को जिताकर सदन में भेजना है, इसके लिए उन्हें कांग्रेस का भी समर्थन है.

"हमारी पार्टी की तरफ से रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता 2025 के विधानसभा चुनाव में लड़ी थी, वे महागठबंधन की उम्मीदवार थी. उन्हें 47 हजार वोट मिले थे. उसी आधार पर महागठबंधन की ओर से रेखा गुप्ता को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है. कांग्रेस की सहमति है, कांग्रेस की राय है कि महागठबंधन की ओर से रेखा कुमारी को उम्मीदवार बनाया जाए."- मंगनी लाल मंडल, प्रदेश अध्यक्ष, आरजेडी

रेखा गुप्ता, बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी
रेखा गुप्ता, बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी (ETV Bharat)

क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक : राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे का कहना है कि बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है. यह भाजपा के शहरी गढ़ की परीक्षा, प्रशांत किशोर की पहली चुनावी अग्निपरीक्षा और बिहार की विपक्षी राजनीति की दिशा तय करने वाला मुकाबला होने वाला है. यदि विपक्ष बिखरा रहता है तो भाजपा की राह अपेक्षाकृत आसान हो सकती है, जबकि विपक्षी वोटों का प्रभावी ध्रुवीकरण मुकाबले को बेहद रोचक बना सकता है. क्योंकि सामने चेहरा प्रशांत किशोर हैं ऐसे में भाजपा को उनके मुकाबले मजबूत कैंडिडेट मैदान में उतरना होगा.

''अभी तक बीजेपी का पलड़ा भारी था लेकिन प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने पर यह बहुत ही चर्चित चुनाव होने जा रहा है. यहां एक पेंच फिर है कि प्रशांत किशोर का विपक्ष दलों से आग्रह है कि वह साझा उम्मीदवार के रूप में उन्हें समर्थन मिले. हालांकि आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है. पिछले चुनाव में 40 हजार से ज्यादा वोट रेखा गुप्ता को मिले थे तो ये उनका हक बनता है, लेकिन कांग्रेस दबी जबान से प्रशांत किशोर के साथ खड़ी है.''- सुनील पांडे, राजनीतिक विश्लेषक

बिहार की सियासत की नया अध्याय खोलने वाला उपचुनाव : बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है. यह भाजपा की साख, प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्वीकार्यता, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व और विपक्ष की रणनीति, इन चारों की एक साथ परीक्षा बन चुका है. नतीजे चाहे जो हों, लेकिन यह चुनाव बिहार की राजनीति की नई पटकथा जरूर लिखेगा.

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