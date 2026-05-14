बीजेपी नेता संबित पात्रा का राहुल गांधी पर निशाना, कहा- 22 साल में 54 बार गए विदेश
बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल के विदेश दौरे पर 60 करोड़ खर्च हुए.
Published : May 14, 2026 at 10:37 AM IST
नई दिल्ली: बीजेपी ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता संबित पात्रा में राहुल गांधी पर तीखा हमला किया.
बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, 'मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के जाने-माने नेता, विपक्ष के नेता (LoP), राहुल गांधी, लगभग 22 सालों से चुने हुए पद पर हैं. इन 22 सालों में उन्होंने कितनी बार विदेश यात्रा की है? जो बताया गया है और जो पब्लिक डोमेन में है, उसके अनुसार, 54 विदेश यात्राएं हुई हैं. इनमें इटली, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, बहरीन, मालदीव, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्राएं शामिल हैं, और 3 मई, 2026 को एक्स और दूसरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए फुटेज में मस्कट और ओमान की बिना बताए यात्राओं का पता चला.'
संबित पात्रा ने आगे कहा, 'मैं यह बताना चाहता हूं कि 2004 से 2026 तक, राहुल गांधी ने 54 पर्सनल विदेश यात्राएं कीं, जिन पर लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च हुए, जिसमें सरकारी या पार्लियामेंट्री दौरे शामिल नहीं हैं. असेसमेंट ईयर 2013-14 से 2022-23 तक फॉर्म 26 एफिडेविट में उनके द्वारा बताई गई इनकम की जानकारी के आधार पर, 10 सालों में उनकी कुल बताई गई इनकम 11 करोड़ रुपये थी, जबकि विदेश यात्राओं पर कथित खर्च 60 करोड़ रुपये था.
संबित पात्रा ने आगे कहा, 'मैं यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी 22 साल से चुने हुए ऑफिस में हैं और पब्लिक डोमेन में मौजूद जानकारी के अनुसार, उन्होंने इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, वियतनाम, सिंगापुर, बहरीन, मालदीव, कतर और यूएई जैसे देशों की 54 विदेश यात्राएं की. इनमें से ज़्यादातर यात्राएं रिकॉर्ड में हैं, जिनमें पब्लिक होस्ट पेज, प्रेस यात्रा कार्यक्रम, पार्लियामेंट्री एब्सेंस रिकॉर्ड और फोटो सबूत मौजूद हैं. मेरा कहना है कि ये यात्राएं पब्लिक थीं, लेकिन उनके पीछे की फंडिंग ट्रेल पब्लिक नहीं है.'
उन्होंने कहा, 'इन 54 ट्रिप के लिए एक लेजर बनाया गया है, जिसे मैं पेश करूंगा. इस लेजर में हर ट्रिप का हिसाब है, जिसमें यह अंदाजा लगाया गया है कि राहुल गांधी, उनकी टीम या कांग्रेस पार्टी ने कितना खर्च किया होगा, भले ही उन्होंने इसे बताया न हो.'