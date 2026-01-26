ETV Bharat / bharat

'भाजपा-आरएसएस की नीतियां महिलाओं की प्रगति के लिए सबसे बड़ा खतरा': वृंदा करात

AIDWA का 14वां नेशनल कॉन्फ्रेंस रविवार को हैदराबाद में शुरू हुआ. 26 राज्यों के 850 प्रतिनिधियों और 150 विशेष अतिथियों ने भाग लिया.

AIDWAs National Conference
AIDWA लीडर वृंदा करात हैदराबाद में AIDWA के 14वें नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान महिलाओं की एक पब्लिक मीटिंग में बोलती हुईं. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 10:33 PM IST

हैदराबाद: अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (The All India Democratic Women's Association- AIDWA) की राष्ट्रीय संरक्षक और पूर्व सांसद वृंदा करात ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा के लिए केंद्र की भाजपा-आरएसएस सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने चिंता जतायी कि समाज, परिवार और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद, महिलाओं को उनकी मेहनत के अनुसार पहचान और अधिकार नहीं मिल रहे हैं.

AIDWA का 14वां राष्ट्रीय सम्मेलन रविवार को हैदराबाद के आरटीसी (RTC) कल्याण मंडपम में भव्य रूप से शुरू हुआ. इससे पहले, बाघ लिंगमपल्ली के सुंदरैया विज्ञान केंद्र से बस भवन के पास के मैदान तक एक रैली निकाली गई. 'एडवा' (AIDWA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष पी.के. श्रीमती ने झंडा फहराया और अभिनेत्री रोहिणी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया. इसमें 26 राज्यों के 850 प्रतिनिधियों और 150 विशेष अतिथियों ने भाग लिया. उद्घाटन कार्यक्रम और सम्मेलन के दौरान कई वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया.

वृंदा करात ने अपने भाषण में केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा, "देशभर की महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा आरएसएस (RSS) और भाजपा हैं. वे जिन 'मनुस्मृति' आधारित नीतियों का पालन करते हैं, वे महिलाओं की प्रगति के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं. आरएसएस और मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार समानता, धार्मिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता पर बुलडोजर चला रही है."

उन्होंने कहा- "एडवा इसके खिलाफ लड़ रही है. मोदी सरकार रोजगार गारंटी योजना को खत्म करने की साजिश कर रही है, जिसमें कई महिलाओं को रोजगार मिलता है. महिलाओं को इसे बहाल करने के लिए लड़ना चाहिए. केंद्र सरकार विधायिका में महिला आरक्षण बिल लागू करने में देरी कर रही है. वे मतदाता सूची के एक विशेष व्यापक संशोधन के नाम पर गरीबों और महिलाओं को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं. हमें उन राज्यों में भाजपा के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और समानता केवल आंदोलनों के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है."

हैदराबाद में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन एसोसिएशन (AIDWA) की 14वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस रैली में महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. (PTI)

महिला विकास में ये हैं बाधाएं: शांता सिन्हा

प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म श्री से सम्मानित शांता सिन्हा ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और लड़कियों की शिक्षा में पिछड़ापन, देश में महिला विकास के रास्ते में असली बाधाएं हैं. उन्होंने आग्रह किया कि, "हर महिला को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार मिलना चाहिए. केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा हर लड़की का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए. सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के निजीकरण की ओर बढ़ने के कारण, चिकित्सा खर्च महिलाओं के लिए एक बोझ बन गया है. चुनावों के दौरान मिलने वाले 2-3 हजार रुपये के लालच में न आएं. आपको अपनी अंतरात्मा के अनुसार मतदान करना चाहिए."

अन्याय करने वालों को हम सोने नहीं देंगे: मरियम धावले

एडवा (AIDWA) की राष्ट्रीय महासचिव मरियम धावले ने कहा कि महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्वतंत्रता खो दी है और माइक्रोफाइनेंस संस्थान इसका फायदा उठा रहे हैं. ये संस्थान भारी ब्याज दर पर कर्ज देकर परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं. उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक ओर रोजगार की कमी और कर्ज न चुका पाने के कारण गरीब महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार इन माइक्रोफाइनेंस संस्थानों का समर्थन कर रही है.

महिलाओं के वोट हटाने की साजिश

एडवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पी.के. श्रीमती ने आग्रह किया कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 'एसआईआर' के नाम पर महिलाओं और गरीबों के वोट हटाने की साजिश को एकजुट होकर विफल करना होगा. उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल और बिहार में 25 लाख महिलाओं के वोट हटा दिए गए हैं. संविधान द्वारा समान अधिकार दिए जाने के बावजूद, देश में महिलाओं की स्थिति दयनीय है."

महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता

अभिनेत्री रोहिणी ने कहा कि महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और निर्णय लेने की शक्ति अभी भी केवल कानूनी अधिकार ही बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि बदलाव केवल उसी सोच से संभव है जो स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए सोचे. एडवा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाषिनी अली ने कहा कि केरल की सरकार महिलाओं और गरीबों के साथ खड़ी है और गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रही है, और पूरे देश में इसी तरह के शासन की आवश्यकता है.

हैदराबाद में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन एसोसिएशन (AIDWA) की 14वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस रैली में महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. (PTI)

चार महिलाओं को सम्मानित किया गया

'एडवा' (AIDWA) की आम सभा में तमिलनाडु की रानी, बिहार की बीबी रुक्कर, पुडुचेरी की युवा पर्वतारोही दिव्या और राजस्थान की रज़िया बानू को सम्मानित किया गया. इन महिलाओं ने अपने सामने आई चुनौतियों और न्याय के लिए अपने संघर्षों के बारे में बताया. तेलंगाना की पहली महिला राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी मिहानी को भी सम्मानित किया गया. सम्मेलन में एडवा की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पुण्यवती, राज्य अध्यक्ष अरुणाज्योति, महासचिव मल्लु लक्ष्मी, पूर्व विधायक जुलाकांती रंगारेड्डी और अन्य लोग शामिल हुए.

