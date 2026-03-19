ETV Bharat / bharat

विधानसभा चुनाव 2026 : BJP ने बंगाल चुनाव के लिए 111 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बृहस्पतिवार को दक्षिण कोलकाता की बहुचर्चित भवानीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की. इस सीट पर उनका मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है. शुभेंदु सुबह दिल्ली से कोलकाता पहुंचे और चकबेरिया रोड रवाना हुए, जहां उन्होंने भाजपा के भवानीपुर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और फिर एक रैली निकाली.

इसी तरह, भाजपा ने प्रियंका टिबरवाल को एंटाली सीट से और सुमना सरकार को बालागढ़ सीट से उम्मीदवार बनाया है. पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे.

सूची के अनुसार, सबिता बर्मन इटाहार से, दिलीप साहा नबग्राम से, मिताली मल खरग्राम से और गार्गी दास घोष कंडी से चुनाव लड़ेंगी. अनामिका घोष भरतपुर से, स्वपन मजूमदार बोंगांव दक्षिण से, अरूप चौधरी कमरहटी से, सनत सरदार संदेशखलि से और मल्लिका पाइक मंदिरबाजार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी.

नई दिल्ली : भाजपा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए 111 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें रेखा पात्रा को हिंगलगंज से और रूपा गांगुली को सोनारपुर दक्षिण से उम्मीदवार बनाया गया है.

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि रैली को मिली प्रतिक्रिया से वह उत्साहित हैं और वह निर्वाचन क्षेत्र के हर हिस्से में प्रचार करेंगे. शुभेंदु ने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे स्वीकार करेंगे.’’ उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा, ‘‘मैं 25,000 मतों के अंतर से जीतूंगा. जनता ने आज दिखा दिया है कि यहां कोई चुनौती नहीं है.’’ शुभेंदु ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘घुसपैठियों और भ्रष्टाचार की नेता को हराना होगा.’’

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छोटे दुकानदारों ने मुख्यमंत्री के भतीजे द्वारा उत्पीड़न किये जाने की शिकायत की है. शुभेंदु का इशारा तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की ओर था. उन्होंने कहा, ‘‘छोटे दुकानदारों, चालकों और आम लोगों ने मुझे बताया है कि वे तृणमूल के अत्याचारों से आजिज आ चुके हैं. चैत्र नवरात्र के पहले दिन के पावन अवसर पर, मैंने केवल एक ही लक्ष्य के साथ चुनाव प्रचार शुरू किया है कि तृणमूल को हराना ही होगा.’’

चकबेरिया रोड इलाके में दोनों दलों के समर्थकों की भारी भीड़ जमा होने से कुछ समय के लिए तनाव व्याप्त हो गया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु के आने का जश्न मनाया, वहीं तृणमूल समर्थकों ने ‘जय बांग्ला’ और ‘ममता बनर्जी जिंदाबाद’ जैसे नारे लगाए. कोलकाता पुलिस के कर्मियों को भारी संख्या में तैनात किया गया था तथा वे दोनों दलों के समर्थकों को अलग-अलग करने और किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए वहां मुस्तैद थे.

शुभेंदु भवानीपुर पुलिस थाने भी गए और आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी रैली को प्रतिबंधित किया गया या पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, तो वह धरना देंगे. दो सीटों से चुनाव लड़ने के उनके फैसले के बारे में पूछे जाने पर भाजपा नेता ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे दोनों जगहों से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है. मैं नंदीग्राम से काफी मतों के अंतर से जीतूंगा और यहां (भवानीपुर) भी ममता बनर्जी को हरा दूंगा.’’

नंदीग्राम में उनके प्रतिद्वंद्वी के बारे में पूछे जाने पर, जो पहले उनके साथ जुड़े हुए थे, शुभेंदु ने कहा, ‘‘मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा. नंदीग्राम के लोग जानते हैं कि मैं उनके साथ कैसे खड़ा रहा हूं.’’

ये भी पढ़ें- विधानसभा चुनाव 2026: भाजपा ने केरल के लिए 39 और असम में 88 उम्मीदवारों की सूची जारी की