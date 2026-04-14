तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए BJP का घोषणापत्र जारी, महिलाओं को हर महीने 2 हजार रुपये... 3 फ्री गैस सिलेंडर और ब्याज-फ्री लोन
भाजपा ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं को हर महीने 2 हजार रुपये, 3 फ्री गैस सिलेंडर और ब्याज-मुक्त लोन देने का वादा किया है.
Published : April 14, 2026 at 6:32 PM IST
चेन्नई: भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया है. घोषणापत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण, घरेलू आर्थिक राहत, बुनियादी ढांचे में वृद्धि और सख्त कानून लागू करने पर खास जोर देते हुए बड़े पैमाने पर कल्याण और विकास के एजेंडे का वादा किया गया है.
चेन्नई में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने घोषणापत्र जारी किया, जिन्होंने पार्टी को सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार के एक भरोसेमंद विकल्प के तौर पर पेश किया. भाजपा ने बढ़ती महंगाई और रहने के खर्च की आलोचना की, साथ ही परिवारों पर आर्थिक दबाव कम करने के मकसद से सीधे आर्थिक मदद के उपायों की रूपरेखा बताई.
बीजेपी के घोषणापत्र में क्या?
हर घर की महिला मुखिया को 2000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही हर परिवार को 10,000 रुपये का एकमुश्त वित्तीय अनुदान भी दिया जाएगा. पार्टी ने पोंगल, तमिल पुथंडू (तमिल नव वर्ष) और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का भी वादा किया.
इन उपायों का मकसद बढ़ते रहने के खर्च से जूझ रहे परिवारों को तुरंत राहत देना है. महिलाओं की भलाई और उद्यमिता भाजपा के विजन का मुख्य हिस्सा हैं. पार्टी ने महिलाओं की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स (विनिर्माण इकाइयां) के लिए 50 लाख रुपये तक के बिना ब्याज वाले लोन का वादा किया है, साथ ही ऐसे एंटरप्राइजेज के लिए 20 प्रतिशत सरकारी खरीद कोटा भी तय किया है.
दूसरे प्रस्तावों में ई-स्कूटर के लिए सब्सिडी और गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय सुरक्षा शामिल है, जिसमें 10 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवरेज और ईंधन या इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्जिंग के लिए हर महीने मदद शामिल है.
तमिलनाडु ड्रग उन्मूलन विभाग
घोषणापत्र में कानून लागू करने वालों के लिए सख्त रुख बताया गया है, जिसमें नारकोटिक्स से निपटने के लिए एक खास इंटेलिजेंस विंग के साथ एक खास तमिलनाडु ड्रग उन्मूलन डिपार्टमेंट बनाना शामिल है.
पार्टी ने खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के उपायों का भी वादा किया है, जैसे जीरो-FIR रजिस्ट्रेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में CCTV कवरेज बढ़ाना, और निर्भया फंड का बेहतर इस्तेमाल करना. गंभीर अपराधों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव है.
इंफ्रास्ट्रक्चर पर, भाजपा ने बड़े परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया है, जिसमें चेन्नई को बेंगलुरु और हैदराबाद से जोड़ने वाले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, साथ ही पश्चिमी तमिलनाडु में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शामिल हैं. प्लान में सेमी-अर्बन रेल नेटवर्क को बढ़ाना और चेन्नई को बड़े मेट्रो से जोड़ने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर वेरिएंट शुरू करना भी शामिल है.
हेल्थकेयर सेक्टर में, पार्टी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर सालाना फ्री हेल्थ चेक-अप, ट्रॉमा केयर सुविधाओं को बढ़ाने और रेयर बीमारियों के इलाज के लिए बेहतर सपोर्ट का वादा किया है. शिक्षा और रोजगार की पहल में बिना ब्याज़ वाले एजुकेशन लोन, जिला स्तर के कोचिंग सेंटर और एक लाख सरकारी नौकरियां बनाना शामिल है. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंडस्ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग भी रोडमैप का हिस्सा हैं.
मैनिफेस्टो में डीसेलिनेशन प्रोजेक्ट (समुद्री जल या खारे पानी से नमक और अशुद्धियों को हटाकर उसे पीने योग्य और इस्तेमाल के लायक मीठा पानी बनाने की प्रक्रिया है), इंडस्ट्रियल पार्क, स्किल यूनिवर्सिटी और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के प्लान भी बताए गए हैं.
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