केरलम विधानसभा चुनाव : भाजपा ने 47 उम्मीदवारों की सूची जारी की, राजीव चंद्रशेखर भी लड़ेंगे चुनाव
भाजपा ने 47 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. नेमोम से राजीव चंद्रशेखर और ओट्टापलम से मेजर रवि उम्मीदवार.
Published : March 16, 2026 at 6:35 PM IST
तिरुवनंतपुरम : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को केरलम (केरल) विधानसभा चुनाव 2026 के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन समेत 47 उम्मीदवारों को प्रथम चरण की सूची में शामिल किया गया है.
सूची के अनुसार, राजीव चंद्रशेखर नेमोम से और मेजर रवि ओट्टापलम से चुनाव लड़ेंगे. पार्टी नेतृत्व ने कहा कि शेष सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा दो दिनों के भीतर कर दी जाएगी. आधिकारिक घोषणा से पहले ही भाजपा उम्मीदवारों ने कई महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार गतिविधियां शुरू कर दी हैं. राजनीतिक गलियारों में नेमोम, वट्टियूर्कवु, कझाक्कूट्टम, पलक्कड़ और मंजेश्वरम जैसी महत्वपूर्ण सीटों के संभावित उम्मीदवारों पर सक्रिय रूप से चर्चा चल रही है.
भारतीय जनता पार्टी की सूची के अनुसार, पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कूरियन को कंजीरापल्ली निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है जबकि पी सी जॉर्ज पूनजार विधानसभा सीट से किस्मत आजमाएंगे. इसमें कहा गया है कि आर श्रीलेखा वट्टियोरकावु और पद्मजा वेणुगोपाल प्रदेश के त्रिशूर सीट से उम्मीदवार होंगी. सूची में कहा गया है कि इसके अलावा राजी प्रसाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुन्नाथुर सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी, जबकि आर रश्मि कोट्टारक्करा से चुनाव लड़ेंगी. पार्टी ने सोभा सुरेंद्रन को पलक्कड़ से, नव्या हरिदास को कोझिकोड उत्तर से और कविता केएस को सुल्तान बथेरी (आरक्षित) सीट से उम्मीदवार बनाया है. केरल में विधानसभा के लिये नौ अप्रैल को मतदान होगा जबकि मतों की गिनती चार मई को होगी.
उम्मीदवारों की सूची
- मंजेश्वरम - के. सुरेंद्रन
- उडुमा - मनुलाल मेलोथ
- कान्हांगड - बलराज
- पयन्नूर - ए.पी. गंगाधरन
- अझिकोड - के.के. विनोद कुमार
- कन्नूर - सी.रघुनाथ
- मनन्थावादि-श्यामराज
- सुल्तान बाथरी - कविता
- वडकारा - दिलीप
- कुट्टियाडी - रामदास मनालेरी
- नादापुरम - सी.पी. विपीन चंद्रन
- कोयिलैंडी - सी.आर. प्रफुल्ल कृष्ण
- पेरम्बरा - मोहनन मास्टर
- बालुसेरी - सी.पी. सतीसन
- इलाथुर - पी. देवदास
- कोझिकोड उत्तर - नव्या हरिदास
- कोझिकोड दक्षिण - टी. रानीश
- बेपोर - के.पी. प्रकाश बाबू
- कुन्नामंगलम - वी.के. सजीवन
- शोरनूर - शंकू टी. दास
- ओट्टापलम - मेजर रवि
- मालमपुझा - सी. कृष्णकुमार
- पलक्कड़ - शोभा सुरेंद्रन
- चेलक्करा - के. बालाकृष्णन
- मनालुर - के.के. अनीश कुमार
- त्रिशूर - पद्मजा वेणुगोपाल
- इरिंजलाकुडा - संतोष चेराक्कुलम
- देवीकुलम - एस. राजेंद्रन
- पाला - शॉन जॉर्ज
- वैकोम - के अजित
- कंजिराप्पल्ली - जॉर्ज कुरियन
- पूंजर - पी. सी. जॉर्ज
- अम्बलप्पुझा - अरुण अनिरुद्धन
- हरिपद-संदीप वाचस्पति
- चेंगन्नूर - एम.वी. गोपकुमार
- तिरुवल्ला-अनूप एंटनी
- करुनागप्पल्ली - वी.एस. जितिन देव
- कुन्नाथुर - राजी प्रसाद
- कोट्टाराक्करा - आर.रश्मि
- चथन्नूर - बी.बी. गोपाकुमार
- अट्टिंगल - पी.सुधीर
- नेदुमंगद - युवराज गोकुल
- कज़हक्कुट्टम - वी. मुरलीधरन
- वट्टियूरकावु - आर. श्रीलेखा
- निमोम - राजीव चन्द्रशेखर
- परसाला - गिरीश नेय्यर
- कट्टक्कडा - पी.के. कृष्णदास
केरल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा होते ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने चुनाव प्रचार गतिविधियां तेज कर दीं जबकि अन्य पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची को अंतिम रूप दे रही हैं. माकपा और भाकपा उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर चुकी हैं. भाकपा और माकपा के कई नेता सोमवार को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर मतदाताओं से सीधे बातचीत कर रहे थे.
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