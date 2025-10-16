ETV Bharat / bharat

बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पीएम मोदी से लेकर पवन सिंह तक का नाम शामिल

स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी और अमित शाह समेत 40 नेताओं के नाम ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है. सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने को लेकर काम कर रही है. बड़े-बड़े दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है.

गरजेंगे मोदी और शाह : इस लिस्ट में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है. इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का नाम शामिल है.

5 राज्यों के CM का नाम : इसके साथ ही फायर ब्रांड नेता व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को स्टार प्रचारक बनाया गया है.

बिहार के नेताओं को भी उतारा गया मैदान में : केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केन्द्रीय मंत्री सीआर पाटिल, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा भी स्टार प्रचारक के रूप में उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे.