बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पीएम मोदी से लेकर पवन सिंह तक का नाम शामिल
बिहार में दम दिखाने के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है. आगे पढ़ें कौन-कौन इसमें शामिल हैं.
Published : October 16, 2025 at 6:11 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है. सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने को लेकर काम कर रही है. बड़े-बड़े दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है.
गरजेंगे मोदी और शाह : इस लिस्ट में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है. इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का नाम शामिल है.
5 राज्यों के CM का नाम : इसके साथ ही फायर ब्रांड नेता व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को स्टार प्रचारक बनाया गया है.
बिहार के नेताओं को भी उतारा गया मैदान में : केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केन्द्रीय मंत्री सीआर पाटिल, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा भी स्टार प्रचारक के रूप में उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे.
रेणू देवी, प्रेम कुमार, नित्यानन्द राय, राधा मोहन सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, सतीश चन्द्र दुबे, राज भूषण चौधरी, अश्विनी कुमार चौबे, रविशंकर प्रसाद, नन्द किशोर यादव, राजीव प्रताप रूडी, संजय जायसवाल, विनोद तावड़े, बाबूलाल मरांडी, प्रदीप कुमार सिंह, गोपालजी ठाकुर, जनक राम, पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे.
6 और 11 नवंबर को मतदान : दरअसल, बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होंगे. 14 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा होगी. जहां एक ओर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है. वहीं एनडीए ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है. मतलब राजनीतिक पारा अपने चरम पर है.
