2022 का दृष्टि पत्र V/s 2026 के दावे, किस मोर्चे पर कितनी खरी उतरी उत्तराखंड की धामी सरकार?
उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 2022 का रिपोर्ट कार्ड जारी किया. रिपोर्ट- धीरज सजवाण-
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 3:02 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही सियासी दलों ने अपने कामकाज का हिसाब-किताब जनता के सामने रखना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल का 16 पन्नों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है. सरकार का दावा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जारी किए गए 'दृष्टि पत्र' के लगभग 70 प्रतिशत वादे पूरे कर लिए गए हैं. पुराने चुनावी संकल्पों और नए सरकारी दावों में कितनी सच्चाई है, उसी को ईटीवी भारत ने जानने का प्रयास किया.
महिला सशक्तिकरण और रोजगार में दिखी सबसे बड़ी तस्वीर: 2022 के दृष्टि पत्र में भाजपा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तीन प्रमुख वादे किए थे. इनमें गरीब परिवारों को साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष कोष और निर्धन परिवारों की महिला मुखियाओं को आर्थिक सहायता देने का संकल्प शामिल था.
अब धामी सरकार के रिपोर्ट कार्ड में करीब दो लाख अंत्योदय परिवारों को हर साल तीन मुफ्त सिलेंडर देने, 5.19 लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने और 3.5 लाख से अधिक महिलाओं के लखपति दीदी बनने का दावा किया गया है.
इसके अलावा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 75 प्रतिशत सरकारी सहायता और नंदा गौरा योजना के तहत तीन लाख बेटियों को 968 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने की जानकारी भी दी गई है. यानी महिला सशक्तीकरण के मोर्चे पर पुराने संकल्पों के साथ कई नई योजनाएं भी रिपोर्ट कार्ड में दिखाई दे रही हैं.
रोजगार के मामले पर सरकार का दावा: रोजगार के मोर्चे पर भी भाजपा का 2022 का दृष्टि पत्र युवाओं को एक साल तक तीन हजार रुपये प्रतिमाह प्रशिक्षु सहायता देने और स्थानीय उद्योगों के माध्यम से रोजगार बढ़ाने की बात करता था. अब सरकार का दावा है कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से 36 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है. 20 हजार नए लघु उद्योग जुड़े और 1.1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला. स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1,750 से अधिक होने और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए 3.57 लाख करोड़ रुपये के समझौतों में से एक लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारने का भी दावा है.
वरदान छात्रवृत्ति योजना के तहत मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को आर्थिक सहायता की मदद मिल रही- मुख्यमंत्री धामी #cmdhami #bjp #uttarakhand #uttarakhandbjp #bjpreportcard खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/1oEoW3uTjS https://t.co/QpBdGp0C7i— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 26, 2026
किसान और स्वास्थ्य के मोर्चे पर नए कदम, क्या थे पुराने वादे?: किसानों के लिए 2022 के दृष्टि पत्र में सीएम किसान प्रोत्साहन निधि के तहत हर साल दो हजार रुपये अतिरिक्त देने, 3,500 गांवों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने, डेयरी और बागवानी सहकारी समितियां बनाने व 50 आधुनिक कृषि गोदाम और कोल्ड स्टोरेज तैयार करने का वादा किया गया था.
अब रिपोर्ट कार्ड में 8.06 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि, मंडुवे का समर्थन मूल्य 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,200 रुपये प्रति क्विंटल करने, 53 हजार डेयरी किसानों को प्रति लीटर चार रुपये प्रोत्साहन और पॉलीहाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये के आवंटन की उपलब्धियां गिनाई गई हैं. 18 उत्पादों को जीआई टैग मिलने का दावा भी किया गया है.
मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्ति योजना से छात्रों को मिल रही बड़ी मदद: सीएम धामी #cmdhami #bjp #uttarakhand #uttarakhandbjp #bjpreportcard खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/1oEoW3uTjS https://t.co/f0fzTWmPxo— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 26, 2026
स्वास्थ्य के क्षेत्र में दावा: स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2022 के दृष्टि पत्र में हर जिले में मेडिकल कॉलेज की संभावनाएं तलाशने, मेडिकल सीटों में 30 प्रतिशत वृद्धि, कुमाऊं में एम्स का सैटेलाइट सेंटर और प्रत्येक जिले में सचल अस्पताल जैसी घोषणाएं थीं. अब रिपोर्ट कार्ड में हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और ऊधमसिंह नगर में नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने, छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 675 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध होने, 208 तरह की पैथोलॉजी जांच मुफ्त करने और हेलीकॉप्टर एंबुलेंस शुरू करने जैसी उपलब्धियां शामिल हैं. आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक लोगों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने का दावा भी किया गया है.
सड़क, रेल और पर्यटन में बढ़ी रफ्तार, कुछ बड़े लक्ष्य अभी बाकी: बुनियादी ढांचे के मामले में 2022 के दृष्टि पत्र में पर्वतमाला परियोजना के तहत 10 पहाड़ी जिलों में रोपवे नेटवर्क, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के साथ टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन को आगे बढ़ाने, सभी ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ने और एक हजार इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने का संकल्प था.
साढ़े 3 लाख से अधिक बहनें आज लखपति दीदी बनी हैं, जो अपने रोजगार के साथ दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं. #cmdhami #bjp #uttarakhand #uttarakhandbjp #bjpreportcard खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/1oEoW3uTjS https://t.co/OWt6uREjP0— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 26, 2026
अब रिपोर्ट कार्ड में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से सफर का समय घटकर ढाई घंटे होने, चारधाम सड़क परियोजना का 85 प्रतिशत काम पूरा होने, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का 85 प्रतिशत काम पूरा होने और देहरादून-मसूरी सहित सोनप्रयाग-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं पर काम शुरू होने की जानकारी दी गई है. हालांकि टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन और एक हजार इलेक्ट्रिक बसों के पुराने वादे पर रिपोर्ट कार्ड में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है.
पर्यटन के मोर्चे पर भी तस्वीर काफी दिलचस्प: 2022 में भाजपा ने 45 नए पर्यटन स्थल विकसित करने और पर्यटकों की संख्या तीन गुना करने का लक्ष्य रखा था. अब सरकार का दावा है कि 2025 में छह करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे. पांच हजार से ज्यादा होमस्टे संचालित हैं. चारधाम यात्रा 2026 में 65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने और शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा देने की जानकारी रिपोर्ट कार्ड में दी गई है. इसके साथ ही 100 प्रमुख ट्रेकिंग रूट की डिजिटल मैपिंग और टिहरी झील में 130 करोड़ रुपये के निवेश से एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही गई है.
मातृशक्ति बेहद जरूरी, सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षणः सीएम धामी #cmdhami #bjp #uttarakhand #uttarakhandbjp #bjpreportcard खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/1oEoW3uTjS https://t.co/qtk0CJpymX— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 26, 2026
विकास के दावों के बीच अधूरे संकल्प भी चर्चा में: 2022 के दृष्टि पत्र में उद्योगों के लिए पांच लाख रोजगार, उत्तराखंड को सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर हब बनाने, 500 करोड़ रुपये के डेयरी सहकारी कोष और नशे के कारोबार पर रोक के लिए विशेष टास्क फोर्स जैसे बड़े संकल्प भी शामिल थे.
वहीं रिपोर्ट कार्ड में 20 हजार नए लघु उद्योग, निवेश समझौतों में से एक लाख करोड़ रुपये के निवेश का धरातल पर उतरना, 1,750 से अधिक स्टार्टअप और नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई जैसी उपलब्धियां गिनाई गई हैं. कुल मिलाकर भाजपा का नया रिपोर्ट कार्ड केवल 2022 के दृष्टि पत्र का दोहराव नहीं है, बल्कि इसमें बीते पांच वर्षों में शुरू हुई कई नई योजनाओं और उपलब्धियों को भी शामिल किया गया है.
खास बात यह है कि यह रिपोर्ट कार्ड सरकार की ओर से जारी उपलब्धियों का दस्तावेज है. ऐसे में असली कसौटी यही होगी कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुंचा और जो संकल्प अभी बाकी हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सरकार के पास क्या रोडमैप है. चुनावी साल में अब जनता भी पांच साल पुराने वादों और नए दावों का यही हिसाब लगाने वाली है.
पढ़ें--