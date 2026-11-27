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2022 का दृष्टि पत्र V/s 2026 के दावे, किस मोर्चे पर कितनी खरी उतरी उत्तराखंड की धामी सरकार?

2022 का संकल्प पत्र V/s 2026 के दावे ( ETV Bharat )

महिला सशक्तिकरण और रोजगार में दिखी सबसे बड़ी तस्वीर: 2022 के दृष्टि पत्र में भाजपा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तीन प्रमुख वादे किए थे. इनमें गरीब परिवारों को साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष कोष और निर्धन परिवारों की महिला मुखियाओं को आर्थिक सहायता देने का संकल्प शामिल था.