मैं वंशवाद की राजनीति के खिलाफ हूं: BJP के बागी उम्मीदवार अनिल शर्मा ने की पार्टी की आलोचना

भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता अनिल शर्मा उपचुनाव के लिए दिव्यानी राणा को चुने जाने पर अपनी पार्टी की आलोचना की है.

भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता अनिल शर्मा
Published : November 5, 2025 at 8:31 PM IST

श्रीनगर: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बागी और नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार अनिल शर्मा उपचुनाव के लिए दिव्यानी राणा को चुने जाने पर अपनी पार्टी की आलोचना करने का कोई भी मौका नहीं गंवा रहे हैं. उन्होंने बुधवार को यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि दिव्यानी राणा से उनका कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, लेकिन वह नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में वंशवाद की राजनीति नहीं चाहते.

शर्मा ने कहा, "बीजेपी शुरू से ही वंशवाद की राजनीति के खिलाफ रही है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी वंशवाद के खिलाफ रहे हैं. मैं भी बीजेपी का सिपाही हूं और नगरोटा में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ हूं."

उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने किसी साधारण कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता को जो इस विधानसभा क्षेत्र का मूल निवासी हो, उम्मीदवार बनाया होता, तो मैं उसका समर्थन करता, चाहे वह नंद किशोर शर्मा हों या पूर्व उप-मुख्यमंत्री निर्मल सिंह.

नगरोटा विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग
बता दें कि अनिल शर्मा नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 11 नवंबर को मतदान होना. उन्होंने कहा कि दिव्यानी राणा को जनादेश मिलने से पहले, उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावनाओं का सम्मान नहीं करती है, तो वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अपना वादा पूरा किया है.

शर्मा ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की मांग की
शर्मा ने कहा, "यह इस क्षेत्र के लोगों को तय करना है कि वे ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं जो अपने हितों के लिए प्रतिबद्ध है या ऐसे उम्मीदवार को जो केवल अपने पिता के नाम और उनके द्वारा अर्जित धन के कारण यहां है." साथ ही, उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री से नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया.

