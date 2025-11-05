ETV Bharat / bharat

मैं वंशवाद की राजनीति के खिलाफ हूं: BJP के बागी उम्मीदवार अनिल शर्मा ने की पार्टी की आलोचना

भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता अनिल शर्मा ( ETV Bharat )

श्रीनगर: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बागी और नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार अनिल शर्मा उपचुनाव के लिए दिव्यानी राणा को चुने जाने पर अपनी पार्टी की आलोचना करने का कोई भी मौका नहीं गंवा रहे हैं. उन्होंने बुधवार को यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि दिव्यानी राणा से उनका कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, लेकिन वह नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में वंशवाद की राजनीति नहीं चाहते. शर्मा ने कहा, "बीजेपी शुरू से ही वंशवाद की राजनीति के खिलाफ रही है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी वंशवाद के खिलाफ रहे हैं. मैं भी बीजेपी का सिपाही हूं और नगरोटा में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ हूं." उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने किसी साधारण कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता को जो इस विधानसभा क्षेत्र का मूल निवासी हो, उम्मीदवार बनाया होता, तो मैं उसका समर्थन करता, चाहे वह नंद किशोर शर्मा हों या पूर्व उप-मुख्यमंत्री निर्मल सिंह.