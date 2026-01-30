ETV Bharat / bharat

ये क्या बोल गए हामिद अंसारी, 'लोदी और गजनी भारतीय लुटेरे,' भाजपा बोली- बीमार मानसिकता

भाजपा ने गजनी को भारतीय लुटेरा बताने के लिए हामिद अंसारी की कड़ी आलोचना की.

Published : January 30, 2026 at 7:48 PM IST

नई दिल्ली : पूर्व उप राष्ट्रपति एम. हामिद अंसारी के उस बयान पर भाजपा ने हैरानी जताई, जिसमें उन्होंने महमूद गजनी को भारतीय लुटेरा बताया था. भाजपा ने कहा कि कांग्रेस और उनके समर्थक विदेशी आक्रमणकारियों का न सिर्फ महिमामंडन करते हैं, बल्कि हिंदू विरोधी अत्याचारियों का गुणगान भी करते हैं.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों और लुटेरों के प्रति अंसारी का स्नेह उनकी "बीमार मानसिकता" को दर्शाता है. हामिद अंसारी ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि महमूद गजनी समेत इतिहास की किताबों में जिन्हें विदेशी आक्रमणकारी और लुटेरा बताया गया है, वे वास्तव में "भारतीय लुटेरे" थे.

त्रिवेदी ने उनकी टिप्पणी पर कहा कि एक व्यक्ति जो कि भारत का उप राष्ट्रपति रह चुका हो, वो ऐसा बयान दे, जिसका इतिहास से कोई लेना-देना नहीं है, सच्चाई से कोसो दूर वाला बयान दे रहे हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए. यह बहुत ही दुखद है. उन्होंने कहा कि क्या हामिद अंसारी को पता नहीं है कि जितने भी मुगल शासक हुए हैं, सब के सब "बगदाद के उपदेश" को पढ़कर भारत पर शासन किया करते थे.

भाजपा नेता ने कहा, "जिस प्रकार सभी (ब्रिटिश) वायसराय राजा या रानी की ओर से शासन करते थे, उसी प्रकार सभी मुगल सम्राट बगदाद के खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे." उन्होंने कहा कि यह पराजित और हतोत्साहित करने वाला बयान है. त्रिवेदी ने कहा कि खुद को लुटेरों से जोड़कर समाज का एक वर्ग अब पूरे भारत को लुटेरों से जोड़ने लगा है, यह घोर आश्चर्यजनक है. उन्होंने कहा कि यह एक बीमार मानसिकता का उदाहरण है और यह पूरी तरह से तीन एम- मुगल, मैकाले और मार्क्स - का संयुक्त परिणाम है.

अपने इंटरव्यू में हामिद अंसारी ने कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि इतिहास की किताबों में जिन्हें हम विदेशी आक्रमणकारी बताते हैं, उनमें एक लोदी है, कोई एक गजनी है और कुछ अन्य. वे सभी भारतीय लुटेरे थे."

भाजपा नेता ने हामिद अंसारी का वीडियो फुटेज भी साझा किया. इस वीडियों में अंसारी कह रहे हैं कि गजनी हो या लोदी, आप सब जिसे विदेशी आक्रमणकारी बता रहे हैं, यह गलत है, वे बाहर से नहीं आए थे, बल्कि राजनीतिक सुविधा की वजह से यह कहना कि उन्होंने ये नष्ट कर दिया, वो नष्ट कर दिया, सब गलत है, तथ्य यह है कि वे भारतीय थे.

उनकी इस टिप्पणी पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि हामिद अंसारी जैसे लोग भारत और हिंदुओं से नफरत करते हैं. उन्होंने कहा, "शरजील इमाम और उमर खालिद को युवा कहने के बाद अब कांग्रेस के समर्थक और हामिद अंसारी सोमनाथ मंदिर को अपवित्र और नष्ट करने वाले गजनी की प्रशंसा कर रहे हैं. कांग्रेस के समर्थक महमूद गजनी की प्रशंसा करते हैं - वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विरोध करते हैं... वे औरंगजेब और हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों के अपराधों को छिपाते हैं."

भाजपा के एक अन्य प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आधुनिक भारत की मुस्लिम लीग बनकर रह गई है. उन्होंने कहा, "कांग्रेस और उसके समर्थक आक्रमणकारियों का महिमामंडन करते हैं, औरंगजेब और बाबर जैसे हिंदू विरोधी अत्याचारियों का गुणगान करते हैं और भारत को लूटने और मंदिरों को नष्ट करने वालों के कृत्यों को सही ठहराते हैं."

उत्तर प्रदेश के मुख्य मुफ्ती (शाही मुफ्ती यूपी) मौलाना चौधरी इरफान हुसैन ने भी अंसारी के बयान पर कहा, "मैं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान की कड़ी निंदा करता हूं. क्योंकि हमारे भारत की पहचान पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम के रूप में है. हामिद अंसारी को इस तरह के भड़काऊ और नफरत भरे बयान देने से बचना चाहिए."

