ये क्या बोल गए हामिद अंसारी, 'लोदी और गजनी भारतीय लुटेरे,' भाजपा बोली- बीमार मानसिकता

पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ( PTI )

नई दिल्ली : पूर्व उप राष्ट्रपति एम. हामिद अंसारी के उस बयान पर भाजपा ने हैरानी जताई, जिसमें उन्होंने महमूद गजनी को भारतीय लुटेरा बताया था. भाजपा ने कहा कि कांग्रेस और उनके समर्थक विदेशी आक्रमणकारियों का न सिर्फ महिमामंडन करते हैं, बल्कि हिंदू विरोधी अत्याचारियों का गुणगान भी करते हैं. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों और लुटेरों के प्रति अंसारी का स्नेह उनकी "बीमार मानसिकता" को दर्शाता है. हामिद अंसारी ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि महमूद गजनी समेत इतिहास की किताबों में जिन्हें विदेशी आक्रमणकारी और लुटेरा बताया गया है, वे वास्तव में "भारतीय लुटेरे" थे. त्रिवेदी ने उनकी टिप्पणी पर कहा कि एक व्यक्ति जो कि भारत का उप राष्ट्रपति रह चुका हो, वो ऐसा बयान दे, जिसका इतिहास से कोई लेना-देना नहीं है, सच्चाई से कोसो दूर वाला बयान दे रहे हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए. यह बहुत ही दुखद है. उन्होंने कहा कि क्या हामिद अंसारी को पता नहीं है कि जितने भी मुगल शासक हुए हैं, सब के सब "बगदाद के उपदेश" को पढ़कर भारत पर शासन किया करते थे. भाजपा नेता ने कहा, "जिस प्रकार सभी (ब्रिटिश) वायसराय राजा या रानी की ओर से शासन करते थे, उसी प्रकार सभी मुगल सम्राट बगदाद के खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे." उन्होंने कहा कि यह पराजित और हतोत्साहित करने वाला बयान है. त्रिवेदी ने कहा कि खुद को लुटेरों से जोड़कर समाज का एक वर्ग अब पूरे भारत को लुटेरों से जोड़ने लगा है, यह घोर आश्चर्यजनक है. उन्होंने कहा कि यह एक बीमार मानसिकता का उदाहरण है और यह पूरी तरह से तीन एम- मुगल, मैकाले और मार्क्स - का संयुक्त परिणाम है.