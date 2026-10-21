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ऐसी कौन सी बोतल लेकर आ रहे थे...तीन घंटे रोकना पड़ा: भगवंत मान पर बोली भाजपा

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ( File/ ANI )

नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के फ्रांस से लौटने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों द्वारा पूछताछ और जुर्माना लगाए जाने के मामले में सियासत गर्मा गई है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया है कि मान को तीन घंटे तक रोका गया और 50-55 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सवाल उठाया है कि आखिर ऐसी कौन सी बोतल लेकर वे विदेश से आ रहे थे, जिस पर इतनी भारी ड्यूटी देनी पड़ी.

इस मुद्दे पर ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने सवाल उठाया कि "आखिर ऐसी कौन सी बोतल लेकर भगवंत मान विदेश से आ रहे थे, जिसकी वजह से कस्टम वालों को तीन घंटे तक पूछताछ करनी पड़ी और इतनी भारी ड्यूटी देनी पड़ी." उन्होंने कहा कि पार्टी जानना चाहती है कि वह किस चीज की बोतल थी.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पेरिस में 17 से 21 अक्टूबर तक चलने वाले अंतरराष्ट्रीय फूड ट्रेड प्रदर्शनी SIAL Paris 2026 में पंजाब के उत्पादों को प्रमोट करने के लिए गए थे. केंद्र सरकार ने राजनीतिक मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यात्रा की अनुमति दी थी. 19 अक्टूबर की देर रात फ्रांस से लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई की. आम आदमी पार्टी के पंजाब मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को जानबूझकर तीन घंटे तक रोका गया. उन्होंने दावा किया कि सामान की जांच के बहाने देरी की गई और जब मान सामान लेकर निकलने वाले थे, तो अधिकारियों ने 'ऊपर से भारी दबाव' का हवाला देते हुए करीब 50 हजार रुपये का चालान काट दिया. AAP ने इसे पंजाब की गरिमा पर हमला और केंद्र सरकार की राजनीतिक दुर्भावना बताया. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (File/ ANI) आरपी सिंह ने पंजाब में नशे की समस्या को रेखांकित करते हुए कहा कि पूरा पंजाब नशे की लत में डूब चुका है और भाजपा इसके खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के युवा नशे में झूम रहे हैं और उन्हें नशे में धकेला जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार के एक मंत्री खुद भी नशे में लिप्त पाए गए हैं. सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले भी विवादित मसलों में फंस चुके हैं और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य समझना जरूरी है.