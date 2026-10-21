ऐसी कौन सी बोतल लेकर आ रहे थे...तीन घंटे रोकना पड़ा: भगवंत मान पर बोली भाजपा
आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पेरिस से लौटने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान को तीन घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया.
Published : October 21, 2026 at 7:04 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 7:43 PM IST
नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के फ्रांस से लौटने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों द्वारा पूछताछ और जुर्माना लगाए जाने के मामले में सियासत गर्मा गई है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया है कि मान को तीन घंटे तक रोका गया और 50-55 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सवाल उठाया है कि आखिर ऐसी कौन सी बोतल लेकर वे विदेश से आ रहे थे, जिस पर इतनी भारी ड्यूटी देनी पड़ी.
इस मुद्दे पर ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने सवाल उठाया कि "आखिर ऐसी कौन सी बोतल लेकर भगवंत मान विदेश से आ रहे थे, जिसकी वजह से कस्टम वालों को तीन घंटे तक पूछताछ करनी पड़ी और इतनी भारी ड्यूटी देनी पड़ी." उन्होंने कहा कि पार्टी जानना चाहती है कि वह किस चीज की बोतल थी.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पेरिस में 17 से 21 अक्टूबर तक चलने वाले अंतरराष्ट्रीय फूड ट्रेड प्रदर्शनी SIAL Paris 2026 में पंजाब के उत्पादों को प्रमोट करने के लिए गए थे. केंद्र सरकार ने राजनीतिक मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यात्रा की अनुमति दी थी. 19 अक्टूबर की देर रात फ्रांस से लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई की.
आम आदमी पार्टी के पंजाब मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को जानबूझकर तीन घंटे तक रोका गया. उन्होंने दावा किया कि सामान की जांच के बहाने देरी की गई और जब मान सामान लेकर निकलने वाले थे, तो अधिकारियों ने 'ऊपर से भारी दबाव' का हवाला देते हुए करीब 50 हजार रुपये का चालान काट दिया. AAP ने इसे पंजाब की गरिमा पर हमला और केंद्र सरकार की राजनीतिक दुर्भावना बताया.
आरपी सिंह ने पंजाब में नशे की समस्या को रेखांकित करते हुए कहा कि पूरा पंजाब नशे की लत में डूब चुका है और भाजपा इसके खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के युवा नशे में झूम रहे हैं और उन्हें नशे में धकेला जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार के एक मंत्री खुद भी नशे में लिप्त पाए गए हैं. सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले भी विवादित मसलों में फंस चुके हैं और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य समझना जरूरी है.
आरपी सिंह ने कहा कि भाजपा पंजाब में नशा मुक्ति अभियान लगातार चला रही है और यह आगामी पंजाब चुनाव में मुख्य मुद्दा बन सकता है. उन्होंने पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में न कानून-व्यवस्था है और न ही कोई डर. हाल ही में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रहे एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और CBI जांच बैठाने में देरी हुई.
उन्होंने पूछा कि क्या इसका जवाब पंजाब सरकार देगी.
पंजाब में नशे का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक विवाद का केंद्र रहा है. AAP सरकार 'युद्ध नशियां विरुद्ध' अभियान चला रही है और बड़ी संख्या में कार्रवाई, जब्ती तथा उपचार केंद्रों का दावा करती है, जबकि भाजपा और विपक्ष, AAP सरकार पर नशे के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाते रहे हैं.
हाल ही में पंजाब के मानसा जिले में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया है. इस पूरे मामले ने पंजाब की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. जहां AAP इसे केंद्र की राजनीतिक साजिश बता रही है, वहीं भाजपा इसे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता और राज्य में नशे की समस्या से जोड़ रही है.
यह भी पढ़ें- भगवंत मान को एयरपोर्ट पर 3 घंटे तक रोका गया, ₹ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया: AAP का दावा