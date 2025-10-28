ETV Bharat / bharat

'वो वोट कटने से डर रहे', SIR को लेकर विपक्ष के आरोपों पर BJP का पलटवार

चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के दूसरे चरण की घोषणा की. विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं.

BJP reaction on opposition allegations on Election Commission over SIR in Several States
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 8:07 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने हंगामा मचाया, जो अब कई राज्यों तक फैल चुका है. कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी और डीएमके तथा अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग (ईसीआई) पर सत्ताधारी दल भाजपा के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है. वहीं, BJP ने इसे 'विपक्ष की हार का डर' बताते हुए तीखा पलटवार किया.

ईटीवी भारत से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि SIR के जरिये पर कोई भी वैध वोटर का नाम बिहार में नहीं हटाया गया है. राहुल गांधी एसआईआर पर हमला करते रहे, मगर तेजस्वी यादव ने कभी भी इस मुद्दे पर सवाल नहीं उठाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्यों इसपर कोई प्रमाण नहीं दे पा रही.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह से बातचीत का वीडियो (ETV Bharat)

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा का कहना है कि उन्हें पहले से कैसे मालूम कि उनके वोट कट रहे हैं? इसका मतलब है कि टीएमसी ने बंगाल में फर्जी वोट बना रखे हैं, तभी तो वो वोट कटने से डर रहे.

उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में 68 लाख वोटर हटाए गए, जिसमें 22 लाख के करीब मतदाता मृत पाए गए और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में वोट काटने पर चिल्ला रहे थे यानी ये फर्जी वोट का सहारा कांग्रेस लेना चाहती थी. उन्होंने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है.

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार (ETV Bharat)

चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के दूसरे चरण की घोषणा की. 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, केरल और अन्य राज्यों में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण होगा. इसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है, ताकि कोई फर्जी वोटर न रहे.

लेकिन विपक्ष इसे 'लोकतंत्र पर हमला' बता रहा है. विपक्षी पार्टियां एसआईआर को 'मतदाता सूची से वोट काटने की केंद्र सरकार की साजिश' बता रहीं है. टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने इसपर चुनाव आयोग को चेतावनी भी दी है. टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी और डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी चुनाव आयोग समेत केंद्र सरकार पर जमकर बरसे.

इससे पहले भी SIR को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा बवाल हुआ. विपक्ष का दावा है कि लाखों वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, जो गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के हैं.

