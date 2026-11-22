भाजपा के राज्यसभा सांसद रामराव वडकुते का 72 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन
केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपने संसदीय साथी के परिवार के लिए प्रार्थना.
Published : November 22, 2026 at 10:46 AM IST
मुंबई: महाराष्ट्र से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामराव सखाराम वडकुटे का 72 साल की उम्र में रविवार को नई दिल्ली के एम्स में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एक्स पर एक पोस्ट में वडकुटे के निधन की घोषणा की.
'राज्यसभा के सदस्य रामराव वडकुटे के दिल्ली में गंभीर हार्ट अटैक से दुखद निधन की खबर बहुत दर्दनाक और दिल तोड़ने वाली है.' केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपने संसदीय साथी के परिवार के लिए प्रार्थना और सपोर्ट की बात कही.
भावपूर्ण श्रद्धांजली! राज्यसभा खासदार मा. रामरावजी वडकुते यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने दिल्ली येथे दुःखद निधन झाल्याची बातमी अत्यंत वेदनादायी आणि मनाला चटका लावणारी आहे. या कठीण प्रसंगी आम्ही वडकुते कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहोत. ईश्वर दिवंगत आत्म्यास चिरशांती देवो आणि शोकाकुल परिवारास हे दुःख पेलण्याची शक्ती देवो, हीच प्रार्थना. ॐ शांती!— Rahul Narwekar (@rahulnarwekar) November 22, 2026
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'संसद में हमारे साथी, बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद रामराव वडकुटे जी के निधन से बहुत दुख हुआ. उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. भगवान दिवंगत आत्मा को शांति और उनके प्रियजनों को इस मुश्किल समय में हिम्मत दे.'
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने वडकुटे को एक समर्पित नेता के तौर पर याद किया, जो हमेशा आम लोगों की चिंताओं को उठाते थे. एक्स पर एक पोस्ट में सुले ने हाल ही में अपर हाउस के लिए उनके चुनाव के साथ-साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर और महाराष्ट्र बकरी और भेड़ फेडरेशन के प्रेसिडेंट के तौर पर उनके असरदार कार्यकाल को याद किया.
Deeply saddened by the passing of our colleague in Parliament, BJP leader and Rajya Sabha MP Shri Ramrao Vadkute ji. My heartfelt condolences to his family and friends. May God grant peace to the departed soul and strength to his loved ones in this difficult hour. Om Shanti🙏 https://t.co/2SiuPUzlRW— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 22, 2026
उन्होंने कहा, 'सांसद रामराव वडकुटे के निधन की खबर बहुत दुख देने वाली है. वह हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए थे. उन्होंने हमेशा आम लोगों की चिंताओं के लिए अपनी आवाज उठाई. महाराष्ट्र बकरी और भेड़ फेडरेशन के प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने अपने काम से एक पहचान बनाई थी. वह लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के तौर पर भी काम कर चुके थे. उनके अचानक निधन से वडकुटे परिवार पर जो दुख आया है, हम सब उसमें शामिल हैं. दिल से श्रद्धांजलि.'
खासदार रामराव वडकुते यांच्या निधनाची बातमी अतिशय दुःखद आहे. काही महिन्यांपूर्वीच ते राज्यसभेवर निवडून गेले होते. जनसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी त्यांनी सदैव आवाज उठविला. महाराष्ट्रातील शेळी मेंढी महासंघाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी आपल्या कामाची छाप पाडली होती. त्यांनी विधानपरिषदेचे सदस्य म्हणूनही काम पाहिले होते. त्यांच्या अकाली निधनामुळे वडकुते कुटुंबावर कोसळलेल्या दुःखात आम्ही सर्वजण सहभागी आहोत. भावपूर्ण श्रद्धांजली🙏🏻— Supriya Sule (@supriya_sule) November 22, 2026
एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई. एक्स पर एक पोस्ट में पवार ने वडकुटे को आम लोगों के साथ उनके गहरे जुड़ाव और जमीनी स्तर पर दशकों तक उनकी समर्पित जनसेवा के लिए याद किया.
खासदार मा. श्री. रामराव वडकुते साहेब यांचं हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने दिल्लीत निधन झाल्याचं वृत्त अत्यंत दुःखद आणि वेदनादायी आहे. तळागाळात काम करणारा जमिनीवरचा कार्यकर्ता अशी त्यांची ओळख होती. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती मिळो, ही प्रार्थना! भावपूर्ण श्रद्धांजली! 🙏💐— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) November 22, 2026
उन्होंने कहा, 'सांसद रामराव वडकुटे के दिल्ली में गंभीर हार्ट अटैक से गुजरने की खबर बहुत दुखद और परेशान करने वाली है. वे जमीनी स्तर पर काम करने वाले एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते थे. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को यह दुख सहने की ताकत दे. यही मेरी प्रार्थना है! दिल से श्रद्धांजलि!' वडकुटे ने अप्रैल 2026 में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली थी.