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भाजपा के राज्यसभा सांसद रामराव वडकुते का 72 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन

भाजपा के राज्यसभा सांसद रामराव वडकुटे का दिल का दौरा पड़ने से निधन. ( X@rahulnarwekar )

मुंबई: महाराष्ट्र से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामराव सखाराम वडकुटे का 72 साल की उम्र में रविवार को नई दिल्ली के एम्स में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एक्स पर एक पोस्ट में वडकुटे के निधन की घोषणा की.

'राज्यसभा के सदस्य रामराव वडकुटे के दिल्ली में गंभीर हार्ट अटैक से दुखद निधन की खबर बहुत दर्दनाक और दिल तोड़ने वाली है.' केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपने संसदीय साथी के परिवार के लिए प्रार्थना और सपोर्ट की बात कही.

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'संसद में हमारे साथी, बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद रामराव वडकुटे जी के निधन से बहुत दुख हुआ. उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. भगवान दिवंगत आत्मा को शांति और उनके प्रियजनों को इस मुश्किल समय में हिम्मत दे.' नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने वडकुटे को एक समर्पित नेता के तौर पर याद किया, जो हमेशा आम लोगों की चिंताओं को उठाते थे. एक्स पर एक पोस्ट में सुले ने हाल ही में अपर हाउस के लिए उनके चुनाव के साथ-साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर और महाराष्ट्र बकरी और भेड़ फेडरेशन के प्रेसिडेंट के तौर पर उनके असरदार कार्यकाल को याद किया.