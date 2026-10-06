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'खड़गे की रैली में नहीं थी भीड़, खीझ मिटाने को कांग्रेस ने शुद्धीकरण प्रोपेगेंडा फैलाया', पहले इंटरव्यू में बोले- दिनेश आर्य

दिनेश आर्य ने किया राज्यसभा के लिए नामांकन: दिनेश आर्य ने कहा कि मैंने आज राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है. मैं मुझे प्रत्याशी बनाने के लिए अपने केंद्र और राज्य के नेतृत्व का आभारी हूं. मेरे पार्टी नेतृत्व की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा.

शुद्धीकरण विवाद पर बोले दिनेश आर्य: हल्द्वानी के रामलीला मैदान में खड़गे की सभा और उसके बाद कांग्रेस द्वारा उठाए गए कथित शुद्धीकरण विवाद और उसी शहर के नेता को बीजेपी द्वारा दलित कार्ड के रूप में कांग्रेस को जवाब देने के सवाल पर उन्होंने कांग्रेस को कन्फ्यूज पार्टी बताया बताया.

खड़गे की रैली में नहीं जुटी भीड़ तो खीज गई कांग्रेस: दिनेश आर्य ने कहा कि हल्द्वानी में जहां मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा हुई, वो बेहद छोटा मैदान है. हल्द्वानी के लोग जानते हैं कि इस छोटे मैदान में प्रदेश स्तरीय नेता भी सभा नहीं करते हैं. देश के प्रमुख राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष की सभा में भी वो भीड़ नहीं जुटा पाए थे. इससे वो लोग खीझे हुए थे. इस खीझ को मिटाने के लिए उन्होंने बेवजह प्रोपेगेंडा फैलाकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है. शुद्धीकरण का नाम देकर मामले को तूल दिया गया.

जनता के मन में बीजेपी है: दिनेश आर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मन में उत्तराखंड है और जनता के मन में बीजेपी है. हमारी पार्टी जनते के बीच जुड़ी है. कांग्रेस को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है तो वो गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है.

बीजेपी 2027 का विधानसभा चुनाव एकतरफा जीतेगी: भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे और पूरे साल जनता हित में काम करता रहता है. बीजेपी तो उत्तराखंड में एकतरफा चुनाव जीतने जा रही है. दिनेश आर्य ने कहा कि पार्टी मेरी जहां ड्यूटी लगाएगी मैं उसे मन लगाकर पूरा करूंगा. पीएम मोदी ने हमारे धार्मिक स्थलों को विश्व पटल पर स्थापित किया है. तीर्थयात्रियों के लिए सुगम यात्रा की व्यवस्था की गई हैं.

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