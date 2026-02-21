ETV Bharat / bharat

AI समिट में यूथ कांग्रेस के बवाल के खिलाफ में भाजपा ने जमकर किया विरोध-प्रदर्शन

इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर BJP ने कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया ( PTI )

प्रोटेस्ट की जगह पर मीडिया से बात करते हुए दिल्ली बीजेपी मीडिया हेड प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, 'आज, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां इकट्ठा हुए हैं. वे सभी अपनी मर्ज़ी से यहां इकट्ठा हुए हैं, और आप उन्हें हजारों की संख्या में देखेंगे. पूरे देश को गर्व महसूस हो रहा है.' ट्रैफिक की दिक्कतों के बावजूद, दिल्ली के लोग इस बात से उत्साहित थे कि देश में इतना बड़ा समिट हो रहा है. आखिर में इससे देश को करोड़ों रुपये का फायदा होगा और हजारों नौकरियां पैदा होंगी.

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के सदस्यों के प्रदर्शन की निंदा की. यह विरोध शुक्रवार को वीरेंद्र सचदेवा की घोषणा के बाद हुआ, जिन्होंने कहा था कि वह मान सिंह रोड गोल चक्कर से 24 अकबर रोड पर कांग्रेस ऑफिस तक एक मार्च निकालेंगे, ताकि समिट की जगह पर यूथ कांग्रेस वर्कर्स की गुंडागर्दी की निंदा की जा सके.

नई दिल्ली: एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में शनिवार को बवाल बढ़ गया. भाजपा ने आज दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के इशारे पर यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में विरोध प्रदर्शन किया.

लेकिन, राहुल गांधी ने समिट के दौरान अपनी राजनीतिक निराशा दिखाने के लिए एक प्रोटेस्ट ऑर्गनाइज करके अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई. देश उन्हें इसके लिए माफ नहीं करेगा.' इससे पहले सचदेवा ने आरोप लगाया कि समिट की जगह पर 'शर्टलेस' प्रोटेस्ट के लिए पुलिस ने जिन 10 लोगों को हिरासत में लिया, वे असली कांग्रेस वर्कर नहीं थे, बल्कि किराए के गुंडे थे.

उन्होंने कहा, 'ऐसे समय में जब भारत के युवा एआई समिट में अपने इनोवेशन दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को सलाम कर रहे हैं, इन लोगों ने गड़बड़ी की है.' उन्होंने आगे कहा, 'अगर उन्हें लगता है कि इस तरह के कामों से देश की इमेज खराब होगी, तो उन्हें यह गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए.

ये लोग राहुल गांधी की लीडरशिप वाली कांग्रेस पार्टी के वर्कर होने का दावा करते हैं, जो विदेश जाकर ऐसी बातें करते हैं जिससे भारत की इमेज खराब होती है.' इस बीच, कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने विरोध की आलोचना की और कहा, 'मैं मांग करता हूं, मैंने पहले ही मांग की है, एआईसीसी प्रेसिडेंट को देश से माफी मांगनी चाहिए.'

उत्तर प्रदेश में मंत्री अनिल राजभर ने भी इस घटना की निंदा की. कहा, 'अब आप मुझे बताएं, क्या किया जा सकता है? कल, भारत मंडपम में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का व्यवहार किया, वह बहुत गैर-जिम्मेदाराना था.'

उन्होंने कहा, 'क्या यह देश के हित में है? भारत की धरती पर जब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे जब दुनिया भर के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे और जब भारत ने एआई के क्षेत्र में लीडरशिप दिखाई, जिसे दुनिया भर में माना गया है, ऐसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम में इस तरह का व्यवहार क्या साबित करता है?'

यह विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय राजधानी में हाई-प्रोफाइल एआई समिट के दौरान हुई घटनाओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बहस में तेजी से बढ़ोतरी को दिखाता है.