नितिन नबीन इतिहास रचेंगे, उनके कार्यकाल में बंगाल चुनाव जीतेगी भाजपा: समिक भट्टाचार्य

बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि नितिन नबीन पार्टी की अध्यक्षता करते हुए पश्चिम बंगाल में BJP की सरकार बनाएंगे.

बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 20, 2026 at 5:45 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा इस बार ममता बनर्जी सरकार को सत्ता बाहर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पिछले 15 साल से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है.

दिल्ली में मंगलवार को नए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि नए अध्यक्ष नितिन नबीन इतिहास रचेंगे और पश्चिम बंगाल में पार्टी की अध्यक्षता करते हुए सरकार बनाएंगे.

ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य से खास बातचीत (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के शासनकाल का काला अध्याय अब खत्म हो चुका है और जल्द ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आएगी.

ईटीवी भारत से बात करते हुए बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि एक युवा नेता के साथ-साथ नितिन नबीन वो पहले खुशकिस्मत अध्यक्ष भी बनेंगे जिनके कार्यकाल में भाजपा पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतेगी.

कोलकाता में I-PAC की ऑफिस में ईडी की छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री खुद जांच की कार्रवाई में बाधा डाले और खुद फाइल छीनकर ले जाए उस प्रदेश की कानून-व्यवस्था क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य के डीजीपी को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फटकार लगाई.

उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अब इस कुशासन वाली सरकार से ऊब चुकी है और इस बार भाजपा को वोट करके टीएमसी से राज्य को मुक्त करेगी.

पश्चिम बंगाल में, इस बार मुख्य मुकाबला टीएमसी और भाजपा के बीच है. पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 77 सीटें जीती थीं और 10.16% वोट हासिल किया था. हालांकि, लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करने वाली टीएमसी ने 215 सीटें जीतने के साथ 44.91% वोट हासिल किया था.

