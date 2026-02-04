ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में सनातन धर्म पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, महबूबनगर में बोले नितिन नबीन

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पहली बार तेलंगाना आए और नगर निकाय चुनाव के लिए महबूबनगर में चुनावी कार्यक्रम में शामिल हुए.

BJP President Nitin Nabin slams congress over alleged attacks on Hindu Temples in Telangana
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (File/ IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 8:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने चेतावनी दी कि तेलंगाना में सनातन धर्म पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हिंदू मंदिरों पर हमलों के बावजूद कांग्रेस सरकार चुप है. भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मंदिरों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं.

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन ने बुधवार को पहली बार तेलंगाना का दौरा किया. उन्होंने आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए महबूबनगर में हुए भाजपा के 'विजय संकल्प सम्मेलन' में हिस्सा लिया. इस मौके पर नितिन नबीन ने कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और राज्य सरकार की आलोचना की.

BJP President Nitin Nabin slams congress over alleged attacks on Hindu Temples in Telangana
तेलंगाना के महबूबनगर में भाजपा के 'विजय संकल्प सम्मेलन' में शामिल हुए नितिन नबीन (ETV Bharat)

नबीन ने कहा, "कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है. इसने अपने चुनावी वादों को नजरअंदाज किया है. किसानों को भरोसा, कर्ज माफी और खेतिहर मजदूरों से जुड़े वादे पूरे नहीं किए गए हैं. सरकार ने अनुसूचित जातियों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को धोखा दिया है. ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि विकास के कामों और बिल मंजूरी के लिए 'RR टैक्स' (रिश्वत) देना पड़ रहा है. इस भ्रष्ट और कमीशनखोर सरकार को उखाड़ फेंकना होगा. समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए, भाजपा को चुनना होगा."

भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि केंद्र सरकार तेलंगाना को काफी फंड दे रही है. केंद्र ने राज्य में रेलवे के लिए 5,400 करोड़ रुपये से अधिक दिए हैं. केंद्रीय बजट 2026-27 में तेलंगाना को तीन हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर दिए गए हैं.

नितिन नबीब ने कहा, "राज्य में दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं. मोदी सरकार दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है. यह EU (यूरोपीय संघ) के साथ एग्रीमेंट करके देश के विकास के लिए काम कर रही है. कांग्रेस नेता कुछ विशेष वर्गों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं. वे मुस्लिम वोट बैंक के लिए होड़ कर रहे हैं. कांग्रेस के राज में कमजोर तबकों के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ. सरकार SC और ST कल्याण योजनाओं के लिए फंड में कटौती कर रही है."

उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस सरकार वक्फ बोर्ड को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, फिर भी वे चुप हैं. वे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और मंदिरों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. हम राज्य में सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे."

यह भी पढ़ें- मणिपुर: कुकी विधायकों को नई सरकार में शामिल होने पर नतीजे भुगतने की धमकी

TAGGED:

NITIN NABIN IN TELANGANA
HINDU TEMPLES IN TELANGANA
NITIN NABIN TELANGANA VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.