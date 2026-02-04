ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में सनातन धर्म पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, महबूबनगर में बोले नितिन नबीन

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ( File/ IANS )

हैदराबाद: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने चेतावनी दी कि तेलंगाना में सनातन धर्म पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हिंदू मंदिरों पर हमलों के बावजूद कांग्रेस सरकार चुप है. भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मंदिरों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं. भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन ने बुधवार को पहली बार तेलंगाना का दौरा किया. उन्होंने आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए महबूबनगर में हुए भाजपा के 'विजय संकल्प सम्मेलन' में हिस्सा लिया. इस मौके पर नितिन नबीन ने कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और राज्य सरकार की आलोचना की. तेलंगाना के महबूबनगर में भाजपा के 'विजय संकल्प सम्मेलन' में शामिल हुए नितिन नबीन (ETV Bharat) नबीन ने कहा, "कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है. इसने अपने चुनावी वादों को नजरअंदाज किया है. किसानों को भरोसा, कर्ज माफी और खेतिहर मजदूरों से जुड़े वादे पूरे नहीं किए गए हैं. सरकार ने अनुसूचित जातियों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को धोखा दिया है. ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि विकास के कामों और बिल मंजूरी के लिए 'RR टैक्स' (रिश्वत) देना पड़ रहा है. इस भ्रष्ट और कमीशनखोर सरकार को उखाड़ फेंकना होगा. समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए, भाजपा को चुनना होगा."