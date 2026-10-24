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विदेशी ताकतों के इशारे पर टूलकिट बनकर काम कर रहे राहुल गांधी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का कांग्रेस नेता पर बड़ा वार

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ( ETV Bharat )

रांची: कांके में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विदेशी शक्तियों के इशारे पर राहुल गांधी टूलकिट की तरह काम कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने झारखंड में कमल खिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को मिशन मोड में काम करने की सलाह दी.

उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिसे होने नहीं दिया जाएगा. नितिन नबीन ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद रखती है और उन पर पूरा विश्वास जताती है. जनता उनके साथ आगे बढ़ना चाहती है. ऐसे समय में हमें भी अपनी जवाबदेही और भूमिका निभानी है.