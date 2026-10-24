विदेशी ताकतों के इशारे पर टूलकिट बनकर काम कर रहे राहुल गांधी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का कांग्रेस नेता पर बड़ा वार
नितिन नबीन ने रांची में कहा कि राहुल गांधी विदेशी शक्तियों के टूल किट की तरह काम कर रहे हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 6:45 PM IST
रांची: कांके में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विदेशी शक्तियों के इशारे पर राहुल गांधी टूलकिट की तरह काम कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने झारखंड में कमल खिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को मिशन मोड में काम करने की सलाह दी.
उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिसे होने नहीं दिया जाएगा. नितिन नबीन ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद रखती है और उन पर पूरा विश्वास जताती है. जनता उनके साथ आगे बढ़ना चाहती है. ऐसे समय में हमें भी अपनी जवाबदेही और भूमिका निभानी है.
नागरिकों का नहीं, घुसपैठियों का वोट बचाने की चिंता
अपने संबोधन में नितिन नबीन ने कहा कि कांग्रेस को देश के नागरिकों का वोट बचाने की चिंता नहीं है, बल्कि इनकी चिंता घुसपैठियों का वोट बचाने की है. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई घुसपैठियों के लिए लड़ी जा रही है, इसलिए हमें इस लड़ाई के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा होना है.
भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि ‘लोकतंत्र बचाओ’ कार्यक्रम चलाएगी. अराजकता की इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सड़क पर उतरने को तैयार हैं. हम सड़क पर अपनी बात लेकर जाएंगे और हर वर्ग को साथ लेकर जनता के बीच जाने का काम करेंगे. उनका मुद्दा, उनकी नियत में खोट है, जबकि हमारे पास नीति, नियत और निर्णायक नेतृत्व है.
संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देने का प्रयास
नितिन नबीन ने कहा कि आज देश में संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है. लोकतंत्र को चुनौती दी जा रही है. जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, उन्हीं कांग्रेस और उसके पूरे परिवार ने संविधान के पन्नों को तार-तार किया है.
उन्होंने याद दिलाया कि देश के कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, इमरजेंसी का दौर और अनैतिक निर्णयों की प्रक्रिया इन सबमें कांग्रेस ने संविधान के प्रावधानों के बजाय अपने परिवार के हित में काम किया. आज वही लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, जिन्होंने लोकतंत्र के मूल्यों का हनन किया और उसे खत्म करने का प्रयास किया. आज देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है. इसकी ताकत उन्हें देश के अंदर से जितनी मिल रही है, उससे बड़ी ताकत देश के बाहर से मिल रही है.
राहुल गांधी से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अपने समय में इन पर क्यों नहीं उठाते थे? हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं. चुनाव आयोग और एसआईआर की बात करते हैं. बिहार में भी एसआईआर का काम हुआ. दावा-आपत्ति के लिए पूरे सात दिन का समय दिया गया. कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन क्या उनके कार्यकर्ताओं ने एक भी शिकायत दर्ज कराई? बिहार के 38 जिलों में 38 से भी कम शिकायतें दी गईं. क्या आपके कार्यकर्ता सोए हुए थे? उन्हें पता था कि वोट चोरी का आरोप लगाने से सफलता नहीं मिलेगी. जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया. कांग्रेस के लोग इस मुद्दे पर सवाल करने से पूरी तरह भागते नजर आए.
झारखंड में अराजकता के खिलाफ निर्णायक लड़ाई
भाजपा अध्यक्ष ने झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि यहां अराजकता का जो माहौल है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी. जब छात्रों का आंदोलन चल रहा था, तब कांग्रेस के नेता एक भी आवाज उठाने को तैयार नहीं थे. दिल्ली में बैठकर वे छात्रों और युवाओं की बात करते हैं. हमें याद रखना चाहिए कि कांग्रेस के समय मेडिकल परीक्षाओं में माफिया राज चलता था. हमने व्यवस्था बदली और नीट परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी बनाया. मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाई गईं. आज एक गरीब का बेटा भी नीट के माध्यम से डॉक्टर बन रहा है.
नितिन नबीन ने कहा कि यहां जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ पूरी ताकत से खड़ी है. छात्रों की लड़ाई संसद में भी लड़ी जाएगी, यहां भी लड़ी जाएगी और जरूरत पड़ी तो न्यायालय में भी लड़ी जाएगी. हम झारखंड के छात्रों और युवाओं को न्याय दिलाकर रहेंगे.
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