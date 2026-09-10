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बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अष्टभुजा मंदिर में की पूजा-अर्चना, देश की सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मांगा, हैट्रिक की उम्मीद जताई

नितिन नवीन ने गुरुवार को मां महालक्ष्मी के दर्शन से की दिन की शुरुआत, कहा फिर मिलेगा उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद

ASHTABHUJA TEMPLE
नितिन नवीन ने अष्टभुजा मंदिर में की पूजा-अर्चना (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 10, 2026 at 11:00 AM IST

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हल्द्वानी: BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे का आज गुरुवार 10 सितंबर को दूसरा दिन है. आज के दिन की शुरुआत उन्होंने मां अष्टभुजा मंदिर में दर्शन के साथ की. हल्द्वानी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज सुबह अष्टभुजा मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किए मां अष्टभुजा मंदिर के दर्शन: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मां अष्टभुजा से देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पौड़ी गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी समेत कई वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहे. नितिन नवीन ने उत्तराखंड की देवभूमि, संस्कृति और शहीदों की भूमि के रूप में विशेष रूप से सराहना की.

नितिन नवीन ने देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की: हल्द्वानी में बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुवार सुबह मां अष्टभुजा मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की.

उन्होंने विधि-विधान के साथ मंदिर में पूजा की और देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की. इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पौड़ी लोकसभा सांसद अनिल बलूनी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे.

नितिन नवीन ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सराहा: मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की जमकर प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के कण-कण में देवताओं का निवास है.

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अष्टभुजा मंदिर में दर्शन करने जाते नितिन नवीन और सीएम धामी (Etv Bharat)

यह भूमि अपनी समृद्ध विरासत, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए देश-दुनिया में विशेष पहचान रखती है. नितिन नवीन ने कहा कि उत्तराखंड की यह पवित्र भूमि इसी तरह ऊर्जावान और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर बनी रहे, यही उनकी कामना है.

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अष्टलक्ष्मी मंदिर में पूजा करते बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम धामी (Etv Bharat)

बीजेपी अध्यक्ष ने शहीदों के बलिदान को नमन किया: बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड को वीरों और शहीदों की भूमि बताते हुए देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन भी किया.

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हल्द्वानी के अष्टलक्ष्मी मंदिर में मां महालक्ष्मी की प्रतिमा (Etv Bharat)

दरअसल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दिनों उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं. हल्द्वानी में आयोजित बीजेपी की प्रदेश विस्तारित कार्यसमिति की बैठक में उन्होंने पार्टी संगठन को लेकर कई महत्वपूर्ण संदेश दिए. इसके बाद सुबह धार्मिक स्थल पहुंचकर उन्होंने पूजा-अर्चना की.

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मंदिर परिसर में लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए (Etv Bharat)

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को 2027 में चुनावी हैट्रिक लगाने की उम्मीद: राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंदिर दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी भी रही. पूजा-अर्चना के बाद नितिन नवीन ने उत्तराखंड की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के प्रति अपनी आस्था और सम्मान को जाहिर किया.

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मंदिर दर्शन के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उत्तराखंड के बड़े नेता (Etv Bharat)
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मंदिर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड के सीएम (Etv Bharat)

हम कह सकते हैं कि यहां के कण-कण में भगवान बसते हैं. हमें महालक्ष्मी जी के भव्य मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि उत्तराखंड अपनी विरासत को अपनी संस्कृति को जिस तरह पूरे देश में स्थापित करता है, वो और बढ़े. अगर भारतीय संस्कृति की छाप देखनी है तो उसकी झलक देवभूमि में दिखती है. ये पवित्र भूमि इसी तरह ऊर्जावान रहे. जिस तरह हमने राज्य के लोगों के लिए सेवाभाव से काम किया है, वही आशीर्वाद हमें जनता से फिर मिलेगा.
-नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी-

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