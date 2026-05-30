बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टपकेश्वर महादेव के किए दर्शन, बूथ अध्यक्ष के यहां किया जलपान
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज अपने उत्तराखंड दौरे के तीसरे दिन की शुरूआत प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन से की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 30, 2026 at 10:37 AM IST|
Updated : May 30, 2026 at 10:44 AM IST
देहरादून: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपने तीन दिवसीय देवभूमि प्रवास के अंतिम दिन कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे. दिन की शुरुआत उन्होंने आध्यात्मिक रूप से की. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबह ठीक 8:30 बजे देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और विधिवत पूजा-अर्चना की.साथ ही प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की. वहीं उसके बाद उनका एक बूथ अध्यक्ष कार्यकर्ता किशोर कुमार के घर जलपान का कार्यक्रम रहा.
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंदिर दर्शन के बाद सुबह गढ़ी कैंट, देहरादून में बूथ समिति की अहम बैठक हुई. इस बैठक में पार्टी के जमीन कार्यकर्ताओं के साथ 2027 विधानसभा चुनावों की बथ स्तरीय तैयारियों पर विस्तृत मंथन किया गया. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूती का मंत्र दिया. इसके बाद सुबह 11 बजे शिगनीवाला स्थित शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रबुद्ध गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसमें समाज के बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और पेशेवर वर्ग के लोगों से नितिन नवीन ने सीधा संवाद करेंगे तथा सरकार की नीतियों और उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे.
सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय, देहरादून में युवा संवाद कर्यक्रम आयोजित होगा. इस मंच से भाजपा अध्यक्ष प्रदेश के युवाओं से रूबरू होकर उनकी आकांक्षाओं और भविष्य की योजनाओं पर बातचीत करेंगे. यह कार्यक्रम मिशन 2027 की दृष्टि से खासा अहम माना जा रहा है. राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद देवभूमि उतराखंड का यह उनका पहला दौरा है, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया. नितिन नवीन ने इस दौरे में बूथ जीतने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की, जिसके तहत प्रत्येक विधानसभ में प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित कर लोगों को सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया जाएगा.
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी ने आज देहरादून के प्राचीन सिद्धपीठ श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजन-अर्चन कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं देश व प्रदेश के खुशहाली की कामना की।— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) May 30, 2026
इस अवसर प्रदेश अध्यक्ष श्री @mahendrabhatbjp जी, प्रदेश सह-प्रभारी श्रीमती… pic.twitter.com/3i9wdT6UMD
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे से पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है. भाजपा संगठन की मजबूती का आधार उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को जनसेवा के लिए निरंतर प्रेरित करता है. पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार जनकल्याण और विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है तथा संगठन के सभी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कार्य रही हैं.राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा संगठनात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे प्रदेश में पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी.
गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री
बीते दिन गंगा आरती में लिया भाग: गौर हो कि बीते दिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन पहुंचे था. परमार्थ निकेतन में उन्होंने संतों का सान्निध्य और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के दर्शन किए. नितिन नवीन ने जिसके बाद गंगा आरती में प्रतिभाग किया. इस दौरान उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का परमार्थ निकेतन में भव्य स्वागत किया गया.
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