ETV Bharat / bharat

'पंजाब में अगली सरकार BJP की बनेगी', लुधियाना से नितिन नवीन का आह्वान

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पंजाब के दौरे पर हैं. लुधियाना पहुंचने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया.

BJP President Nitin Nabin holds rally in Ludhiana ahead of upcoming Punjab Assembly Elections
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पंजाब के दौरे पर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 21, 2026 at 10:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लुधियाना (पंजाब): आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना अभियान शुरू कर दिया है. इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को लुधियाना के अनाज मंडी में एक जनसभा को संबोधित किया गया. बीजेपी अध्यक्ष ने पंजाब की AAP सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने दावा कि पंजाब में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी.

उन्होंने कहा कि वे दो दिनों से पंजाब में हैं, जो गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी की धरती है. उन्होंने कहा कि सेवा और त्याग इस राज्य की पहचान है, मैं पूरे संकल्प के साथ कहता हूं कि सिर्फ बीजेपी ही पंजाब का विकास करेगी क्योंकि पंजाब को कई नकली पार्टियों ने लूटा है."

नितिन नवीन ने कहा कि "बीजेपी हर गांव जाएगी और विकास योजनाओं के बारे में बताएगी. जहां भी हमारी सरकार बनी, वहां विकास हुआ; पीएम मोदी पंजाब के लोगों के दिलों में बसते हैं. उन्होंने हमेशा गुरुओं का सम्मान किया है, आज हमें यह संकल्प लेने की जरूरत है कि हम लोगों से जुड़ें; पंजाब बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहा है. बिहार के लोग काम के लिए पंजाब आते थे, चाहे खेती हो या उद्योग, आज यह सब अंधेरे में चला गया है. आज पंजाब के लोगों को लगता है कि पंजाब में मौजूदा सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए."

AAP सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, "पंजाब के लोगों ने नहीं सोचा था कि यह सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रहेगी. मैं पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि इस सरकार को बाहर कर देना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि इस सरकार को सत्ता से बाहर कर देना चाहिए और अब वह समय आ गया है?"

इससे पहले, पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि "केंद्र सरकार सिर्फ उन फसलों के लिए पैसा भेज रही है जिन पर MSP दिया जा रहा है. तभी धान और गेहूं की खरीद होती है. केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए अब तक 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा भेजे जा चुके हैं. मौजूदा सरकार ने इसमें से कितना खर्च किया है, यह एक बड़ा सवाल है. नरेंद्र मोदी पंजाब को लेकर चिंतित हैं.

रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने कहा कि हिंदू-सिख समुदाय को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. 1997 में जब वाजपेयी जी ने अकाली दल के साथ गठबंधन किया था, तो वह एक सामाजिक गठबंधन था. आज 'काले अंग्रेज' पंजाब को फिर से बांटने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ देर पहले अश्विनी जी ने कहा था कि पंजाब में कमल खिलेगा, लेकिन कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है और सरकारों ने पंजाब को कीचड़ बना दिया है."

बिट्टू ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई
इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा कि "पंजाब को बीजेपी सरकार की जरूरत है. मैं पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर वे पंजाब की तरक्की चाहते हैं, तो उन्हें बीजेपी को जरूर मौका देना चाहिए. अगर मौका मिला, तो वे पंजाब की सेवा के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर हिस्सा लेंगे. आम आदमी पार्टी की सरकार ने कई वादे किए थे. वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं."

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पंजाब के दौरे पर हैं. वह शनिवार को अमृतसर थे. रविवार को वह लुधियाना पहुंचे. पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जालंधर बाईपास पर उनका ज़ोरदार स्वागत किया. इसके बाद, नितिन नवीन ने लुधियाना बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की.

यह भी पढ़ें- झारखंड राज्यसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की हार, कांग्रेस ने CM हेमंत सोरेन से कार्रवाई की अपील की

TAGGED:

BJP PRESIDENT NITIN NABIN
BJP RALLY IN LUDHIANA
PUNJAB ASSEMBLY ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.