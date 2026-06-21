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'पंजाब में अगली सरकार BJP की बनेगी', लुधियाना से नितिन नवीन का आह्वान

लुधियाना (पंजाब): आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना अभियान शुरू कर दिया है. इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को लुधियाना के अनाज मंडी में एक जनसभा को संबोधित किया गया. बीजेपी अध्यक्ष ने पंजाब की AAP सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने दावा कि पंजाब में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी.

उन्होंने कहा कि वे दो दिनों से पंजाब में हैं, जो गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी की धरती है. उन्होंने कहा कि सेवा और त्याग इस राज्य की पहचान है, मैं पूरे संकल्प के साथ कहता हूं कि सिर्फ बीजेपी ही पंजाब का विकास करेगी क्योंकि पंजाब को कई नकली पार्टियों ने लूटा है."

नितिन नवीन ने कहा कि "बीजेपी हर गांव जाएगी और विकास योजनाओं के बारे में बताएगी. जहां भी हमारी सरकार बनी, वहां विकास हुआ; पीएम मोदी पंजाब के लोगों के दिलों में बसते हैं. उन्होंने हमेशा गुरुओं का सम्मान किया है, आज हमें यह संकल्प लेने की जरूरत है कि हम लोगों से जुड़ें; पंजाब बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहा है. बिहार के लोग काम के लिए पंजाब आते थे, चाहे खेती हो या उद्योग, आज यह सब अंधेरे में चला गया है. आज पंजाब के लोगों को लगता है कि पंजाब में मौजूदा सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए."

AAP सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, "पंजाब के लोगों ने नहीं सोचा था कि यह सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रहेगी. मैं पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि इस सरकार को बाहर कर देना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि इस सरकार को सत्ता से बाहर कर देना चाहिए और अब वह समय आ गया है?"

इससे पहले, पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि "केंद्र सरकार सिर्फ उन फसलों के लिए पैसा भेज रही है जिन पर MSP दिया जा रहा है. तभी धान और गेहूं की खरीद होती है. केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए अब तक 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा भेजे जा चुके हैं. मौजूदा सरकार ने इसमें से कितना खर्च किया है, यह एक बड़ा सवाल है. नरेंद्र मोदी पंजाब को लेकर चिंतित हैं.