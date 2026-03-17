बिहार से दिल्ली तक जश्न: राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत
बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद मंगलवार को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का दिल्ली में हुआ भव्य स्वागत
Published : March 17, 2026 at 1:04 PM IST
नई दिल्ली : बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मंगलवार को पहली बार दिल्ली पहुंचे. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर उनके आगमन के समय उत्सव जैसा माहौल रहा. भाजपा कार्यकर्ताओं के भारी हुजूम और ढोल-नगाड़ों की थाप के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनकी अगवानी की.
नितिन नबीन के स्वागत में पुष्पवर्षा और नारों से गूंजाा हवाई अड्डा
जैसे ही नितिन नबीन हवाई अड्डे के बाहर निकले, वहां मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 'नितिन नबीन जिंदाबाद'' के नारे लगाए. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नितिन नबीन का राज्यसभा पहुंचना न केवल बिहार बल्कि संगठन के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है. उनके आने से संसद के उच्च सदन में पार्टी को एक युवा और अनुभवी आवाज मिली है.
एयरपोर्ट से लेकर भाजपा मुख्यालय तक हुआ भव्य स्वागत
प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी उन्हें गुलदस्ता देकर मिठाई खिलाकर बधाई दी. सचदेवा ने कहा कि नितिन नबीन ने संगठनात्मक कार्यों में जो कुशलता दिखाई है, उसका लाभ अब देश को राज्यसभा के माध्यम से मिलेगा. एयरपोर्ट से लेकर भाजपा मुख्यालय तक के रास्ते में कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में होर्डिंग्स और बैनर लगाए थे. बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भी उनकी आरती उतारी और उन पर पुष्पवर्षा की. कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बावजूद प्रशंसकों का हुजूम अपने नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखा.
प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के करीबी माने जाते हैं नितिन नबीन
बिहार की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाने वाले नबीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है. उनके दिल्ली पहुंचने से केंद्रीय संगठन की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है. इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कई मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय विधायक भी उपस्थित रहे. हवाई अड्डे से नितिन नबीन का काफिला सीधे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय के लिए रवाना हुआ.
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