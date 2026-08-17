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भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई टीम की घोषणा की, अमित मालवीय बाहर, जानें किन्हें मिली नई टीम में जगह

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की. नबीन ने 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है. नबीन ने आठ पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है, जिनमें विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देब शामिल हैं. पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें डॉ. हेमांग जोशी को युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है.

बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में 6 महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तीन महिला राष्ट्रीय महासचिव शामिल हैं. दीपक म्हस्के बीजेपी आईटी सेल के नए चीफ होंगे, जो अमित मालवीय की जगह लेंगे. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ​​त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया भी राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की नई टीम को बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट किया, "बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों और पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियां संभालने वाले सभी लोगों को बधाई. यह नई टीम संगठनात्मक अनुभव, ऊर्जा और ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव का संगम है. मुझे भरोसा है कि वे हमारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे. उन्हें मेरी शुभकामनाएं."

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