बीजेपी चाहती है कि बंगाल में SIR का विरोध करें ममता! पार्टी प्रवक्ता ने समझायी इसकी वजह

बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा की नजर अब अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव पर है.

Bengal Assembly Elections
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला. (File) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 19, 2025 at 8:58 PM IST

अनामिका रत्ना.

नई दिल्लीः बिहार चुनाव में एनडीए को शानदार जीत हासिल हुई. 19 नवंबर 2025 को, नीतीश कुमार एनडीए के विधायी दल का नेता चुन लिया गया. 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ लेंगे. बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा की नजर अब अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव पर है. बीजेपी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है.

बंगाल में एसआईआर चल रहा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे लेकर काफी नाराज हैं. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि वे चाहते हैं कि ममता बनर्जी इस मुद्दे का विरोध करे. उन्होंने कहा कि जनता पर इस मुद्दे का असर नहीं पड़ रहा है. उन्होंने बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी एसआईआर का विरोध किया जा रहा था और बंपर जीत मिली.

प्रेम शुक्ला ने कहा कि एसआईआर के डर से बॉर्डर पर बांग्लादेश वापस लौटने वाले घुसपैठियों की लाइन लगी हुई है. वो एसआईआर के डर से ही भाग रहे हैं. मगर राहुल गांधी और ममता बनर्जी इसका समर्थन कर रहे हैं.

बीजेपी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की ममता बनर्जी को कैसे चुनौती देगी? प्रेम शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है. भाजपा के बंगाल चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव लगभग तीन दौरे भी कर चुके हैं. पार्टी माइक्रो लेवल पर जाकर संगठन के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच अभी से पैठ बनाने की कोशिश कर रही है.

बिहार में मंत्रिमंडल गठन को लेकर अलग-अलग दलों के बीच क्या मनमुटाव है, इस सवाल पर प्रेम शुक्ला ने कहा कि भाजपा अपनी सहयोगियों को मिलाकर चलती है.हर सहयोगियों को खास महत्व देती है. भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अपनी पांचों सहयोगियों को भाजपा ऐसे रखती है जैसे पांच पांडव होते हैं. सहयोगियों के बीच किसी भी पद को लेकर कोई खींचतान नहीं है.

बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने नेतृत्व में 95 चुनाव हार चुके हैं और आने वाले दिनों में भी जिन मुद्दों को उठा रहे उसपर कोई ज्यादा जनता पर असर होने वाला नहीं है.

