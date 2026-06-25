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'बंगाल की जीत हमारी है, अब पंजाब की बारी है'... 2027 चुनाव के लिए बीजेपी की वो रणनीतियां जिसने बढ़ाई 'आप' की टेंशन!

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की सियासी बिसात पर अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अब पंजाब में 'कमल' खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की नजरें अब पूरी तरह से पंजाब पर टिकी हैं. वहीं दूसरी तरफ, विपक्ष इस पूरी घेराबंदी को बीजेपी का 'ऑपरेशन पंजाब' करार दे रहा है.

इस सियासी हलचल के बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े एक कथित वायरल वीडियो विवाद ने राज्य की राजनीति में उबाल ला दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में एक व्यक्ति (जिसे भगवंत मान जैसा बताया जा रहा है) सिख गुरुओं के चित्रों पर शराब छिड़कते नजर आ रहा है. इस घटना ने सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और उनमें भारी गुस्सा भड़का दिया है. मौके की नजाकत को देखते हुए बीजेपी ने अभी से पंजाब की कानून-व्यवस्था और मुख्यमंत्री के वीडियो को लेकर जमीन पर आक्रामक कैंपेन शुरू कर दिया है.

पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी पर एक रिपोर्ट. (ETV Bharat)

बीजेपी का आक्रामक हमला

बीजेपी ने इस पूरे विवाद को आम आदमी पार्टी सरकार के 'नैतिक दिवालियापन' का सबूत बताते हुए चौतरफा हमला तेज कर दिया है. पार्टी ने पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया के माध्यम से पंजाब और राष्ट्रीय स्तर के अपने नेताओं को भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोलने का साफ आदेश जारी किया है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर. पी. सिंह ने इस मामले पर सीधे हमला बोलते हुए कहा-

"जिस राज्य के सीएम ही नशे में धुत होकर गुरुग्रंथों की बेअदबी कर रहे, वहां की जनता के साथ क्या न्याय होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. इस प्रकरण ने सिख भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है और आप सरकार का 'नशा मुक्त पंजाब' का दावा पूरी तरह खोखला साबित किया है."

पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस पूरे मुद्दे को 'ऑपरेशन पंजाब' की रणनीति के तहत जनता के बीच ले जा रहे हैं. स्थिति यह है कि जहां सत्ताधारी आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री के वीडियो को लेकर लगातार सफाई देने और बचाव करने में व्यस्त है, वहीं बीजेपी ने 'नशा मुक्त पंजाब' के नारे को बुलंद करते हुए जमीनी स्तर पर रैलियों और कैंपेन की तैयारी तेज कर दी है.

हाईकमान की सीधी निगरानी

बीजेपी के पंजाब अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि खुद पार्टी हाईकमान इस पूरे अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहा है. बीजेपी सूत्रों के अनुसार, बंगाल में जिस तरह संगठनात्मक मजबूती, रणनीतिक योजना और व्यापक जनसंपर्क से ऐतिहासिक सफलता हासिल की गई, उसी सफल मॉडल को अब पंजाब में हूबहू लागू किया जा रहा है.

इसी रणनीति के तहत, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 में मोगा में आयोजित 'बदलाव रैली' को संबोधित किया था, जहां उन्होंने 'नशा मुक्त पंजाब' का अपना संकल्प दोहराया था. अमित शाह अब नियमित रूप से पंजाब के आगामी दौरों की योजना बना रहे हैं. इसके अलावा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में पंजाब की तीन दिवसीय बेहद महत्वपूर्ण संगठनात्मक यात्रा की. इस दौरान उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, जालंधर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और जिला, क्षेत्रीय व राज्य स्तर के पदाधिकारियों के साथ विस्तृत संगठनात्मक समीक्षा बैठकें कीं.