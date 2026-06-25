'बंगाल की जीत हमारी है, अब पंजाब की बारी है'... 2027 चुनाव के लिए बीजेपी की वो रणनीतियां जिसने बढ़ाई 'आप' की टेंशन!
बीजेपी का मानना है कि पंजाब की जनता अब एक बड़े राजनीतिक बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : June 25, 2026 at 8:49 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की सियासी बिसात पर अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अब पंजाब में 'कमल' खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की नजरें अब पूरी तरह से पंजाब पर टिकी हैं. वहीं दूसरी तरफ, विपक्ष इस पूरी घेराबंदी को बीजेपी का 'ऑपरेशन पंजाब' करार दे रहा है.
इस सियासी हलचल के बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े एक कथित वायरल वीडियो विवाद ने राज्य की राजनीति में उबाल ला दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में एक व्यक्ति (जिसे भगवंत मान जैसा बताया जा रहा है) सिख गुरुओं के चित्रों पर शराब छिड़कते नजर आ रहा है. इस घटना ने सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और उनमें भारी गुस्सा भड़का दिया है. मौके की नजाकत को देखते हुए बीजेपी ने अभी से पंजाब की कानून-व्यवस्था और मुख्यमंत्री के वीडियो को लेकर जमीन पर आक्रामक कैंपेन शुरू कर दिया है.
बीजेपी का आक्रामक हमला
बीजेपी ने इस पूरे विवाद को आम आदमी पार्टी सरकार के 'नैतिक दिवालियापन' का सबूत बताते हुए चौतरफा हमला तेज कर दिया है. पार्टी ने पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया के माध्यम से पंजाब और राष्ट्रीय स्तर के अपने नेताओं को भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोलने का साफ आदेश जारी किया है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर. पी. सिंह ने इस मामले पर सीधे हमला बोलते हुए कहा-
"जिस राज्य के सीएम ही नशे में धुत होकर गुरुग्रंथों की बेअदबी कर रहे, वहां की जनता के साथ क्या न्याय होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. इस प्रकरण ने सिख भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है और आप सरकार का 'नशा मुक्त पंजाब' का दावा पूरी तरह खोखला साबित किया है."
पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस पूरे मुद्दे को 'ऑपरेशन पंजाब' की रणनीति के तहत जनता के बीच ले जा रहे हैं. स्थिति यह है कि जहां सत्ताधारी आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री के वीडियो को लेकर लगातार सफाई देने और बचाव करने में व्यस्त है, वहीं बीजेपी ने 'नशा मुक्त पंजाब' के नारे को बुलंद करते हुए जमीनी स्तर पर रैलियों और कैंपेन की तैयारी तेज कर दी है.
हाईकमान की सीधी निगरानी
बीजेपी के पंजाब अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि खुद पार्टी हाईकमान इस पूरे अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहा है. बीजेपी सूत्रों के अनुसार, बंगाल में जिस तरह संगठनात्मक मजबूती, रणनीतिक योजना और व्यापक जनसंपर्क से ऐतिहासिक सफलता हासिल की गई, उसी सफल मॉडल को अब पंजाब में हूबहू लागू किया जा रहा है.
इसी रणनीति के तहत, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 में मोगा में आयोजित 'बदलाव रैली' को संबोधित किया था, जहां उन्होंने 'नशा मुक्त पंजाब' का अपना संकल्प दोहराया था. अमित शाह अब नियमित रूप से पंजाब के आगामी दौरों की योजना बना रहे हैं. इसके अलावा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में पंजाब की तीन दिवसीय बेहद महत्वपूर्ण संगठनात्मक यात्रा की. इस दौरान उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, जालंधर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और जिला, क्षेत्रीय व राज्य स्तर के पदाधिकारियों के साथ विस्तृत संगठनात्मक समीक्षा बैठकें कीं.
पंजाब में पार्टी की संभावनाओं पर बात करते हुए नितिन नबीन ने पुरजोर तरीके से कहा- "पंजाब के लोग अब बदलाव की उम्मीद लेकर बीजेपी की ओर देख रहे हैं. बीजेपी आने वाले समय में पंजाब की धरती पर एक नया इतिहास रचेगी."
क्या है बीजेपी के 'ऑपरेशन पंजाब' की मुख्य रणनीति?
2027 के विधानसभा चुनावों में सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ बीजेपी ने एक व्यापक और बहुआयामी पांच-सूत्रीय रणनीति तैयार की है, जो इस प्रकार है:
नशा मुक्त पंजाब अभियान: राज्य में ड्रग्स के मुद्दे को चुनाव का मुख्य केंद्र बिंदु बनाया गया है. आम आदमी पार्टी सरकार पर शासन की पूर्ण विफलता का आरोप लगाते हुए पार्टी एक व्यापक 'चार्जशीट' भी जनता के सामने पेश कर रही है.
संगठनात्मक विस्तार (117 सीटों का लक्ष्य): बीजेपी अब पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है. इसके लिए बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक पार्टी के कैडर और संगठन को बेहद मजबूत किया जा रहा है.
नेताओं को शामिल कराया जा रहा : आम आदमी पार्टी के सात में से छह राज्यसभा सांसदों सहित राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे शीर्ष रणनीतिकारों का बीजेपी में शामिल होना इस पूरे ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है. इसके अलावा, पूर्व कांग्रेस नेता केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं.
डेरा-दरवाजा और प्रतीकात्मक राजनीति: पंजाब के सामाजिक ताने-बाने को देखते हुए रविदासिया, राधा स्वामी (ब्यास) और अन्य प्रमुख धार्मिक संप्रदायों (डेरों) तक बीजेपी अपनी पहुंच लगातार बढ़ा रही है. इसके साथ ही, बीजेपी के शीर्ष नेता सार्वजनिक मंचों पर पगड़ी पहनकर सिख संवेदनाओं और संस्कृति के प्रति अपना गहरा सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं.
केंद्र सरकार की योजनाओं का सहारा: जमीन पर पकड़ मजबूत करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन जैसी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार बेहद तेज कर दिया गया है.
बंगाल जीत से कार्यकर्ता उत्साहित
बीजेपी नेताओं और रणनीतिकारों का दृढ़ विश्वास है कि बंगाल और महाराष्ट्र की हालिया सफलताओं ने पंजाब के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक नई राजनीतिक ऊर्जा का संचार कर दिया है. यही वजह है कि इन दिनों पंजाब के पार्टी मुख्यालयों में एक ही नारा सबसे ज्यादा गूंज रहा है-"बंगाल की जीत हमारी है, अब पंजाब की बारी है।"
पार्टी का स्पष्ट दावा है कि पंजाब की मौजूदा ड्रग्स, बेलगाम अपराध और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं का स्थायी समाधान केवल एक मजबूत बीजेपी सरकार ही कर सकती है. संगठनात्मक समीक्षा, विपक्षी दलों के बड़े और रणनीतिक चेहरों को पार्टी में शामिल करने और दिल्ली हाईकमान की सीधी नजर के दम पर 'ऑपरेशन पंजाब' को सफल बनाने की हर संभव कोशिश जारी है.
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