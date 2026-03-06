कल हरिद्वार बनेगा राजनीति का अखाड़ा, 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, 1 किमी लंबा टेंट लगा

ETV Bharat / bharat

अमित शाह (ANI)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 6, 2026 at 3:10 PM IST

देहरादून: कल सात मार्च को हरिद्वार एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक आयोजन का केंद्र बनने जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा सरकार और संगठन के साथ जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं. हरिद्वार के बैरागी कैंप में होने वाले इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कई स्तरों पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं. कार्यक्रम में विशाल जनसभा, सहकारिता सम्मेलन, समान नागरिक संहिता से जुड़े प्रमाण पत्र वितरण और राज्य सरकार की उपलब्धियों की प्रदर्शनी जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

2027 के चुनाव से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन: बीजेपी संगठन का दावा है कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग शामिल होंगे. इसके लिए लगभग 5,000 बसों के आने की संभावना है. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आयोजन में करीब डेढ़ लाख लोग शामिल हो सकते हैं. इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए कार्यक्रम स्थल बैरागी कैंप में करीब एक किलोमीटर लंबा विशाल टेंट लगाया गया है. टेंट के भीतर अलग-अलग कार्यक्रमों के लिए अलग सेक्टर बनाए गए हैं, जहां जनसभा, प्रदर्शनी और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी.

विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह: कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. इस जनसभा को भाजपा के लिए शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मानें तो यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और चार वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का महत्वपूर्ण अवसर होगा.

सहकारिता सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा: जनसभा में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे. इस आयोजन के दौरान समान नागरिक संहिता से जुड़े लाभार्थियों को नागरिकता के प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे. मंच से कुछ लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे. इसके अलावा कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से एक विशाल सहकारिता सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है.

Amit Shah
अमित शाह के कार्यक्रमों की तैयारियों में जुटा शासन-प्रशासन. (ETV Bharat)

इस मुद्दों पर होगी चर्चा: इस सम्मेलन में प्रदेश भर से सहकारिता समितियों के प्रतिनिधि पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे. सम्मेलन में सहकारिता क्षेत्र के विस्तार, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने व इस क्षेत्र में नई संभावनाओं पर चर्चा होने की संभावना है.

केंद्र और राज्य की उपलब्धि बताएगी प्रदर्शनी: कार्यक्रम स्थल पर दो प्रमुख प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही हैं. पहली प्रदर्शनी देश में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों पर आधारित होगी, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़े प्रावधानों को सरल तरीके से समझाया जाएगा. इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को नई न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी दी जाएगी. इन प्रदर्शनियों का अमित शाह उद्घाटन करेंगे और उसका अवलोकन भी करेंगे.

ETV Bharat
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद. (ETV Bharat)

दूसरी प्रदर्शनी उत्तराखंड सरकार की चार वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित होगी. इसमें राज्य में हुए विकास कार्यों, विभिन्न योजनाओं और अलग अलग क्षेत्रों में किए गए सुधारों को चित्रों चार्ट और डिजिटल माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा. सरकार की ओर से इसे जनजागरूकता और उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का प्रयास बताया जा रहा है. अमित शाह इस प्रदर्शनी का भी उद्घाटन और अवलोकन करेंगे.

ये रहेगा कार्यक्रम:

  • तय कार्यक्रम के अनुसार 7 मार्च को दोपहर 12:15 बजे अमित शाह जौलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से प्रस्थान करेंगे और 12:30 बजे गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के हेलीपैड पर पहुंचेंगे.
  • इसके बाद 12:40 बजे वह हेलीकॉप्टर से बैरागी कैंप पहुंचेंगे.
  • बैरागी कैंप पहुंचने के बाद 12:40 बजे से दोपहर 1:55 बजे तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे.
  • इस दौरान मंच से विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित किया जाएगा.
  • इसके बाद 2:00 बजे से 2:30 बजे तक का समय आरक्षित रखा गया है.
  • इसके बाद 2:30 बजे से 3:00 बजे तक अमित शाह बैरागी कैंप में आयोजित नूतन न्याय संहिता पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन करेंगे.
  • इस प्रदर्शनी के माध्यम से देश में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों की जानकारी लोगों को दी जाएगी.
  • इसके बाद 3:00 बजे से 3:30 बजे तक केंद्रीय गृह मंत्री उत्तराखंड सरकार की विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और उसका अवलोकन करेंगे.
  • इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार की योजनाओं और चार वर्षों की उपलब्धियों को विस्तार से प्रस्तुत किया जाएगा.

संगठन की बैठक होगी: महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद 3:30 बजे अमित शाह बैरागी कैंप से प्रस्थान करेंगे और 3:40 बजे हरिद्वार के गोडविन होटल पहुंचेंगे. यहां 3:40 बजे से 4:40 बजे तक वह प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक को संगठनात्मक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों आगामी कार्यक्रमों और राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा होने की संभावना है. बैठक के बाद 4:45 बजे अमित शाह गोडविन होटल से जौलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे.

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय है. हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि

कार्यक्रम के लिए सभी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं. आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. कार्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. इसके अलावा राज्य सरकार की चार साल की उपलब्धियों को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है.
-ललित नारायण मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार-

बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे के देखते हुए पुलिस ने अपनी कमर कस रखी है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में हरिद्वार और देहरादून दोनों जिलों की पुलिस तैनात की जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था के तहत 9 आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा 5 कंपनी पीएसी के जवानों को तैनात किया जाएगा और करीब 600 पुलिसकर्मी कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए जा रहे हैं ताकि भीड़ को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जा सके. यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए भी विशेष योजना तैयार की गई है.

-राजीव स्वरूप, पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल-

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है. राजनीतिक गलियारों में अमित शाह के इस दौरे को उत्तराखंड में अगले साल 2027 होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़ा जा रहा है.

अमित शाह लेंगे टोली बैठक: वहीं इस रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक टॉप सीक्रेट बैठक भी प्लान की गई है. उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी जानकारी दी है. भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया इस बैठक को 'टोली बैठक' का नाम दिया गया है. जिसमें कोर ग्रुप के 14 अलावा सदस्यों के अलावा 9 और सदस्यों को शामिल किया गया है. इस तरह से इस “टोली बैठक” में कुल 24 बड़े नेता शामिल होंगे.

