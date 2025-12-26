ETV Bharat / bharat

दिल्ली प्रदूषण पर AAP का सांता बेहोश, BJP का पलटवार, कहा... 'ईसाइयों की भावनाओं को पहुंचाया ठेस'

भाजपा के मेनिफेस्टो में AQI को आधा करने का वादा था. वहीं कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी की नाकामी पर हमला बोला और कहा कि पुरानी शीला दीक्षित सरकार में प्रदूषण नियंत्रण बेहतर था. AAP ने जवाब में पड़ोसी राज्यों (BJP शासित हरियाणा, उत्तर प्रदेश) को जिम्मेदार ठहराया, जैसे पराली जलाना और डीजल बसें. चुनाव में भाजपा की जीत (48 सीटें) के बाद भी प्रदूषण पर बहस जारी रही और अब दिल्ली का प्रदूषण मुद्दा ना सिर्फ दिल्ली बल्कि अन्य भाजपा विरोधी पार्टियों के राज्य में भी अब बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बन चुका है.

इस मुद्दे पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, 2025 के दिल्ली चुनाव में BJP ने प्रदूषण को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने AAP सरकार पर आरोप लगाया कि 10 साल की सत्ता में प्रदूषण नियंत्रण में कोई ठोस काम नहीं किया, यमुना सफाई का वादा अधूरा रहा, और हवा की गुणवत्ता बिगड़ती गई.

आम आदमी पार्टी ने क्रिसमस के मौके पर दिल्ली में सांकेतिक सांता को प्रदूषण की वजह से बेहोश दिखा कर इस मुद्दे को और तूल दे दिया है. अब दिल्ली का प्रदूषण मात्र दिल्ली नहीं बल्कि चुनावी राज्यों में भी भाजपा के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बन गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है. इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जोरों पर है. खासतौर दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद इस बार आम आदमी पार्टी या कांग्रेस दोनों ही ये मुद्दा इस बार सर्दी में जोर शोर से उठा रहे हैं. जिसको लेकर सियासत गर्म है.

दिल्ली प्रदूषण पर गरमाई सियासत पर ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat)

इस मुद्दे पर बोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रेम शुक्ला ने कहा कि आज यदि पहले की आम आदमी पार्टी की सरकार के समय से तुलना की जाए तो दिल्ली की भाजपा सरकार के प्रयासों की वजह से दिल्ली के प्रदूषण में भारी कमी आई है. उन्होंने कहा कि, पहले की सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती थी जबकि आज दिल्ली सरकार दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने के लिए काफी कुछ कर रही है. कई सख्त कदम और सुधार के कदम उठाए गए हैं.

प्रेम शुक्ला ने कहा कि, आम आदमी पार्टी सांता को बेहोश कर और नौटंकी कर क्रिश्चियन संप्रदाय के लोगों की भावनाओं को आहत की हैं, और इसका जवाब उन्हें देना चाहिए. इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे अरावली मामले में भाजपा सरकार पर आरोपों को लेकर बीजेपी का कहना है कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तभी राजस्थान में सबसे ज्यादा अरावली क्षेत्र की अवैध कटाई की गई थी और अवैध रूप से आवंटित कर खनन का अधिकार दिया गया था.

उन्होंने कहा कि, आज केंद्र सरकार इसके संरक्षण के लिए काम कर रही हैं. केंद्र ने कमिटी बनाई और कोर्ट में अपनी बात रखी. मगर क्या कांग्रेस की सरकार अपने नेता अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे ये सवाल करेगी कि क्या वजह थी कि उनके समय सबसे ज्यादा अरावली में अवैध रूप से कटाई और खनन किए गए.

इसके अलावा बांग्लादेश के मुद्दे पर भी भाजपा ने टीएमसी और कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में हो रहे हिन्दुओं की हत्या को लेकर सरकार गंभीर है और विदेश मंत्रालय लगातार वहां के हाई कमीशन से बात कर रहा है.

उन्होंने कहा कि, ममता बनर्जी ने तो देश में ही अपने पश्चिम बंगाल में ही बांग्लादेश बना दिया है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या टीएमसी वर्कर्स की तरफ से की जा रही है और ममता बनर्जी उस पर चुप्पी साधे हुए हैं. उन्होंने कहा कि, जिस तरह ममता घुसपैठियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहीं हैं उस पर उन्हें भी जवाब देना चाहिए कि आखिर वो क्या चाहती हैं. क्या पश्चिम बंगाल को वह बांग्लादेश बनाना चाहती हैं.

