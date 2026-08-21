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अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए BJP 'वंदे मातरम' का राजनीतिकरण कर रही है: कांग्रेस

कांग्रेस ( IANS )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर आरोप लगाया कि वह सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को लेकर विवाद खड़ा कर रही है. बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि वह राष्ट्रगीत को लेकर भाजपा की तरह तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर रही है. कांग्रेस कार्यकारी समिति (सीडब्ल्यूसी) के विशेष आमंत्रित सदस्य मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने ईटीवी भारत को बताया, 'कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है. 'वंदे मातरम' गीत के केवल शुरुआती दो पद गाने को लेकर हमारा रुख उस परंपरा पर आधारित है जिसका पालन दशकों से पार्टी के कार्यक्रमों में किया जाता रहा है.' उन्होंने कहा, 'बीजेपी सरकार ने हाल ही में सांप्रदायिक राजनीति करने के मकसद से राष्ट्रगीत को पूरा गाने का कानून बनाया है. वह राष्ट्रगीत को लेकर विवाद खड़ा करना चाहती है ताकि लोगों का ध्यान सरकार की नाकामियों से हट जाए.' कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी प्रमुख नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों का जवाब दे रहे थे. इन नेताओं ने गुरुवार को कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया था. यह आरोप कांग्रेस कार्यकारी समिति (सीडब्ल्यूसी) के उस फैसले के एक दिन बाद लगाया गया, जिसमें तय किया गया था कि पार्टी कार्यकर्ता राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' की सिर्फ़ पहली दो पंक्तियाँ ही गाएंगे. यह फैसला 1937 में कांग्रेस कार्यकारी समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा पारित एक पुराने प्रस्ताव के आधार पर लिया गया था, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था. इससे पहले विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व पर पार्टी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पूरा राष्ट्रगीत बजाने से रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जिसका कांग्रेस ने बाद में खंडन किया. कांग्रेस कार्यकारी समिति (सीडब्ल्यूसी) सदस्य के. राजू ने बताया कि राष्ट्रगीत की पहली दो पंक्तियाँ गाने को संविधान सभा ने भी मंज़ूरी दी थी. संविधान सभा ने ही 1947 में आज़ादी के बाद संविधान का मसौदा तैयार किया था और तब से न केवल कांग्रेस, बल्कि सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी इसी परंपरा का पालन किया है. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस कार्यकारी समिति (सीडब्ल्यूसी) 1937 के उस प्रस्ताव के अलावा, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने दो छंदों को मंज़ूरी दी थी, संविधान सभा ने भी राष्ट्रीय गीत के शुरुआती दो छंदों को मंज़ूरी दी थी. आज़ादी के बाद से सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने इन्हीं दो छंदों को गाया है.'