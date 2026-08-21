ETV Bharat / bharat

अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए BJP 'वंदे मातरम' का राजनीतिकरण कर रही है: कांग्रेस

कांग्रेस दो पद गाने की पुरानी परंपरा का बचाव कर रही है और कह रही है कि यह बहुत पहले ही तय हो गया था.

CONGRESS ON VANDE MATARAM ROW
कांग्रेस (IANS)
author img

By Amit Agnihotri

Published : August 21, 2026 at 7:49 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर आरोप लगाया कि वह सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को लेकर विवाद खड़ा कर रही है. बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि वह राष्ट्रगीत को लेकर भाजपा की तरह तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर रही है.

कांग्रेस कार्यकारी समिति (सीडब्ल्यूसी) के विशेष आमंत्रित सदस्य मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने ईटीवी भारत को बताया, 'कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है. 'वंदे मातरम' गीत के केवल शुरुआती दो पद गाने को लेकर हमारा रुख उस परंपरा पर आधारित है जिसका पालन दशकों से पार्टी के कार्यक्रमों में किया जाता रहा है.'

उन्होंने कहा, 'बीजेपी सरकार ने हाल ही में सांप्रदायिक राजनीति करने के मकसद से राष्ट्रगीत को पूरा गाने का कानून बनाया है. वह राष्ट्रगीत को लेकर विवाद खड़ा करना चाहती है ताकि लोगों का ध्यान सरकार की नाकामियों से हट जाए.' कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी प्रमुख नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों का जवाब दे रहे थे.

इन नेताओं ने गुरुवार को कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया था. यह आरोप कांग्रेस कार्यकारी समिति (सीडब्ल्यूसी) के उस फैसले के एक दिन बाद लगाया गया, जिसमें तय किया गया था कि पार्टी कार्यकर्ता राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' की सिर्फ़ पहली दो पंक्तियाँ ही गाएंगे. यह फैसला 1937 में कांग्रेस कार्यकारी समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा पारित एक पुराने प्रस्ताव के आधार पर लिया गया था, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था.

इससे पहले विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व पर पार्टी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पूरा राष्ट्रगीत बजाने से रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जिसका कांग्रेस ने बाद में खंडन किया. कांग्रेस कार्यकारी समिति (सीडब्ल्यूसी) सदस्य के. राजू ने बताया कि राष्ट्रगीत की पहली दो पंक्तियाँ गाने को संविधान सभा ने भी मंज़ूरी दी थी. संविधान सभा ने ही 1947 में आज़ादी के बाद संविधान का मसौदा तैयार किया था और तब से न केवल कांग्रेस, बल्कि सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी इसी परंपरा का पालन किया है.

उन्होंने कहा, 'कांग्रेस कार्यकारी समिति (सीडब्ल्यूसी) 1937 के उस प्रस्ताव के अलावा, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने दो छंदों को मंज़ूरी दी थी, संविधान सभा ने भी राष्ट्रीय गीत के शुरुआती दो छंदों को मंज़ूरी दी थी. आज़ादी के बाद से सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने इन्हीं दो छंदों को गाया है.'

राजू ने ईटीवी भारत से कहा, 'अगर बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो उसे इसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर (जिन्होंने इस पुरानी पार्टी को यह सुझाव दिया था) और सरदार पटेल को भी दोषी ठहराना होगा.'

उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह सरकार की नाकामियों, खासकर युवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह मुद्दा उठा रही है. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय गीत के मुद्दे पर बीजेपी के जाल में नहीं फँसेगी. हम लोगों की समस्याओं पर जवाब मांगने के लिए सरकार पर दबाव बनाए रखेंगे.'

15 अगस्त को राष्ट्रीय गीत को लेकर हुए विवाद के बाद, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में नए नियम के अनुसार गीत के सभी पद गाए गए थे. कांग्रेस के कुछ मुस्लिम नेताओं, जैसे लोकसभा सदस्य इमरान मसूद, ने कहा कि वे गीत का पूरा संस्करण नहीं गाएंगे क्योंकि बाद के पदों में धार्मिक अर्थ हैं, लेकिन वे राष्ट्रीय गीत का पूरा सम्मान करेंगे.

बाद में गोवा में पार्टी के एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय गीत के आम तौर पर गाए जाने वाले दो पद गाए. कार्यक्रम के बाद खड़गे ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय गीत के पहले दो पद गाती रहेगी, भले ही उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़े, क्योंकि वह भगवा पार्टी की मनमानी के आगे नहीं झुकेगी. गोवा कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष गिरीश चोडंकर ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई थी.

उन्होंने कहा, 'हाल ही में गोवा में हमारे अध्यक्ष की अगुवाई में हुए बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हमने गर्व के साथ वही राष्ट्रीय गीत गाया जिसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और अनगिनत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं की पीढ़ियों ने गाया था.'

उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, 'यह वही वंदे मातरम है जिसे एनडीए के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान भी गाया गया है, और इसे बीजेपी सहित सभी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने भी गाया है. वंदे मातरम भारत और हर भारतीय का है. यह पार्टी और राजनीति से ऊपर है.'

ये भी पढ़ें- राहुल गांधी पंजाब में चुनावी बिगुल फूंकेंगे, पार्टी एकता दिखाने के लिए बस यात्रा करेंगे शुरू

TAGGED:

VANDE MATARAM
CONGRESS CWC
बीजेपी भाजपा
वंदे मातरम
CONGRESS ON VANDE MATARAM ROW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.