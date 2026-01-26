ETV Bharat / bharat

BJP पर पद्म पुरस्कारों का राजनीतिकरण करने का आरोप, कांग्रेस बोली- चुनावी राज्यों से 37 प्रतिशत विजेता

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस साल के पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 37 प्रतिशत चुनावी राज्यों से हैं.

BJP Politicising Padma awards, 37 percent awardees from election states alleges Congress
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (File/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 5:29 PM IST

नई दिल्ली : कांग्रेस ने मोदी सरकार पर देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि पद्म पुरस्कार 2026 जीतने वाले 37 प्रतिशत विजेता चुनावी राज्यों से हैं.

केंद्र सरकार ने रविवार को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की. इस साल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं. इसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवॉर्ड शामिल हैं.

इस साल, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं.

पद्म पुरस्कारों का जिक्र करते हुए, प्रोफेशनल्स कांग्रेस और डेटा एनालिटिक्स के चेयरमैन प्रवीण चक्रवर्ती ने एक्स पोस्ट में लिखा, "पद्म पुरस्कारों का 'चुनावीकरण'. मोदी सरकार ने पद्म अवॉर्ड्स को भी चुनावी हथियार बना लिया है." उन्होंने दावा किया कि इस साल के पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 37 प्रतिशत चुनावी राज्यों से हैं, जबकि आबादी में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 18 प्रतिशत है.

चक्रवर्ती ने पोस्ट के साथ 2020 से चुनाव वाले राज्यों से पद्म पुरस्कार पाने वालों की एक लिस्ट भी साझा की. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पैटर्न लगातार दोहराया गया है.

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता गिरिजा शेतकर ने भी इसी तरह के आरोप लगाए. शेतकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "भाजपा ने पद्म पुरस्कारों का इतना राजनीतिकरण कर दिया है कि पद्म अवॉर्ड्स की लिस्ट देखकर आप बता सकते हैं कि किस राज्य में चुनाव होने वाले हैं."

मोदी सरकार पर मजाक उड़ाते हुए, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "अगर एक देश एक चुनाव होता, तो सरकार के लिए पद्म अवॉर्ड के लिए लोगों का चयन करना बहुत मुश्किल होता! अब यह बहुत आसान है, बस चुनाव वाले राज्यों से लोगों को चुनो."

भाजपा का पलटवार
उधर, भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक विरोधियों को भी सम्मान दिया है. भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पोस्ट में लिखा कि वाड्रा गांधी परिवार ने खुद को भारत रत्न से पुरस्कृत किया. डॉ. भीम राव अंबेडकर और सरदार पटेल को समय पर भारत रत्न नहीं दिया गया. शशि थरूर, शकील अहमद, गुलाम नबी आजाद और उनके जैसे अन्य नेताओं को अपमानित किया क्योंकि राहुल असुरक्षित हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को भी सम्मान दिया है.

उन्होंने कहा, "अब मुझे बताइए कि दूरदर्शी नेता कौन है? जो राजनीतिक रेखा से आगे जाकर सम्मान दे सके. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं."

देश के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार, तीन कैटेगरी में दिए जाते हैं- पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री. ये पुरस्कार अलग-अलग क्षेत्रों/सेवाओं में दिए जाते हैं, जैसे कला, समाज सेवा, पब्लिक अफेयर्स, साइंस और इंजीनियरिंग, ट्रेड और इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और एजुकेशन, स्पोर्ट्स, नागरिक सेवा.

पद्म विभूषण बहुत अच्छी और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है; पद्म भूषण बहुत अच्छी सेवा के लिए और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में खास सेवा और योगदान के लिए दिया जाता है. इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है. ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में होने वाले खास समारोह में दिए जाते हैं, जो आमतौर पर हर साल मार्च/अप्रैल के आसपास होते हैं.

साल 2026 के लिए, राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार देने की मंजूरी दी है. इस लिस्ट में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवॉर्ड शामिल हैं. अवॉर्ड पाने वालों में 19 महिलाएं हैं. लिस्ट में विदेशी/ NRI/ PIO/ OCI कैटेगरी के 6 लोग शामिल हैं. 16 लोगों को मरणोपरांत अवॉर्ड दिया गया है.

