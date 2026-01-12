ETV Bharat / bharat

BJP ने TMC के खिलाफ राजनीतिक चार्जशीट तैयार करने की योजना बनाई, चुनाव में होगा इस्तेमाल

भाजपा ने टीएमसी के खिलाफ राजनीतिक चार्जशीट बनाने की योजना बनाई है, जिसे वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान प्रयोग करेगी.

Bharatiya Janata Party
भारतीय जनता पार्टी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 7:22 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासत गर्माती जा रही है. भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक विस्तृत राजनीतिक चार्जशीट तैयार करने की योजना बनाई है,जिसका इस्तेमाल चुनावी मैदान पार्टी टीएमसी के खिलाफ करेगी.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, यह चार्जशीट हाल की घटनाओं पर आधारित होगी, जिसमें ईडी की छापेमारी में ममता बनर्जी का कथित हस्तक्षेप शामिल होगा. पश्चिम बंगाल हमेशा से भाजपा के लिए नाक की लड़ाई रही है,और अब पश्चिम बंगाल में भाजपा वैसे भी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर शुमार हो चुकी है और पार्टी आलाकमान लगातार ये दावे कर रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है. ऐसे में पार्टी पिछले साल से ही राज्य की चुनावी तैयारियों में सक्रिय हो चुकी है.

सूत्रों की माने तो पार्टी हाईकमान पश्चिम बंगाल के विकास और राजनीतिक घटनाक्रमों पर करीब से नजर रखे हुए है, और केंद्र ने राज्य के नेताओं को और अधिक आक्रामक मोड में रहने के निर्देश भी दिए हैं. राजनीतिक चार्जशीट को लेकर पार्टी के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि चार्जशीट में ममता बनर्जी पर आरोप लगाए जाएंगे कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में बाधा डाली है और राज्य की कानून व्यवस्था को प्रभावित किया है.

एक रिपोर्ट (ETV Bharat)

घटनाक्रम पर नजर डालें तो हाल ही में कोल स्कैम से जुड़े मामले में आई-पैक (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी) के कार्यालयों पर ईडी की छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गईं थीं और दस्तावेजों को जब्त करने से रोक दिया था और खुद फाइल उठाकर चली गईं थीं. इस पर भाजपा नेताओं ने राज्य से लेकर केंद्र तक चौतरफा हमला टीएमसी पर बोला था.

यही नहीं टीएमसी खुद इस लड़ाई को राज्य तक नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शन दिल्ली में कर के ये बता चुकी है कि यदि उनके खिलाफ केंद्र की जांच एजेंसियां बदले की कार्रवाई करती हैं तो वो दिल्ली तक इसका विरोध करेगी. जबकि भाजपा नेताओं ने ममता के द्वारा फाइल लेकर जाने को असंवैधानिक कदम बताते हुए पुरजोर विरोध किया जा रहा है, और इससे राज्य में जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि, "ममता बनर्जी की सरकार अब जनादेश खो चुकी है. वे बल प्रयोग से लोगों की इच्छा को दबा रही हैं. हमारी पार्टी राज्य में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी." उन्होंने हाल की ईडी छापेमारी को कोल स्कैम से जुड़ा बताया, जिसमें हवाला लेनदेन का आरोप है.

भाजपा के नेताओं का दावा है कि आई-पैक, जो तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की चुनावी रणनीति से जुड़ा है, इसमें शामिल है. दूसरी ओर, ममता बनर्जी ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है. उन्होंने कहा, "मैंने कुछ गलत नहीं किया." ममता यहां तक आरोप लगा रहीं कि, "ईडी ने हमारी पार्टी की रणनीति चुराने की कोशिश की. दिल्ली के वरिष्ठ भाजपा नेताओं को कोल स्कैम का पैसा मिला है, और मैं सबूत दे सकती हूं." उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र की एजेंसियां विपक्ष को निशाना बना रही हैं.

बहरहाल टीएमसी ने ईडी अधिकारियों पर ट्रेसपासिंग तक का केस दर्ज कर दिया है और उनकी गिरफ्तारी की संभावना भी जताई जा रही है.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा हाईकमान ने राज्य इकाई को निर्देश दिए हैं कि वे ममता सरकार के खिलाफ और अधिक आक्रामक रुख अपनाएं. इसमें सड़क पर विरोध प्रदर्शन, सोशल मीडिया अभियान और कानूनी कार्रवाई शामिल है. हाल के पंचायत चुनावों में हिंसा के आरोपों का जिक्र करते हुए भाजपा ने कहा कि ममता बनर्जी अब लोगों का समर्थन खो रही हैं.

यह विवाद 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा और टीएमसी के बीच की राजनीतिक लड़ाई को और हवा दे रहा है. भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि ममता बनर्जी केंद्र की एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बताकर जनता का समर्थन जुटाने की रणनीति पर चल रही हैं. दोनों पार्टियों के आक्रामक बयानों से साफ है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले दिन और भी उथल-पुथल से भरे होंगे.

