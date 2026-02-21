ममता के 'किले' पर बीजेपी की चढ़ाई: 9 परिवर्तन यात्राओं और 360 सभाओं के बाद पीएम मोदी भरेंगे 'हुंकार'
बीजेपी ने बंगाल चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. अमित शाह की बिछाई सियासी बिसात पर 2 मार्च को राजनाथ सिंह 'शंखनाद' करेंगे.
Published : February 21, 2026 at 7:45 PM IST|
Updated : February 21, 2026 at 8:04 PM IST
अनामिका रत्ना.
नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राज्य में सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है. साल 2026 के इस चुनावी महासमर को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है. राज्य में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रही भाजपा इस बार सत्ता के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है.
बीजेपी के 'चाणक्य' कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह खुद इस चुनावी बिसात को बिछा रहे हैं. इसी कड़ी में पार्टी ने राज्य भर में 'परिवर्तन यात्रा' का मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके जरिए भाजपा हर विधानसभा सीट तक अपनी पहुंच बनाने की तैयारी में है.
राजनाथ सिंह करेंगे शंखनाद
पार्टी सूत्रों के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 मार्च को हावड़ा पहुंचेंगे, जहां वे विशाल जनसभा को संबोधित कर 'परिवर्तन यात्रा' का विधिवत शुभारंभ करेंगे. भाजपा ने पूरे राज्य में जनता तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए कुल 9 परिवर्तन यात्राएं निकालने का फैसला किया है. ये यात्राएं अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी. पूरे अभियान के दौरान 60 से अधिक बड़ी जनसभाएं और 300 से ज्यादा छोटी सभाएं आयोजित की जाएंगी.
दिग्गज नेताओं की फौज उतरेगी मैदान में
भाजपा की इस चुनावी रणनीति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार और संगठन के लगभग सभी बड़े चेहरे बंगाल की सड़कों पर उतरने वाले हैं. राजनाथ सिंह के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता अलग-अलग स्थानों पर इन यात्राओं की कमान संभालेंगे.
पीएम मोदी की महा-रैली के साथ समापन
सभी 9 परिवर्तन यात्राओं का समापन मार्च के अंत में कोलकाता में होगा. इस मौके पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे. पार्टी इस रैली को एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है, जो चुनाव की घोषणा से ठीक पहले राज्य में सत्ता परिवर्तन की लहर को और तेज करेगी.
रणनीति के केंद्र में अमित शाह
गौरतलब है कि बंगाल में भाजपा को एक मजबूत शक्ति के रूप में खड़ा करने का श्रेय अमित शाह की माइक्रो-प्लानिंग को दिया जाता है. 2021 के चुनाव में भाजपा ने 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया था. इस बार अमित शाह का लक्ष्य 'मिशन बंगाल' को पूर्ण बहुमत के साथ अंजाम तक पहुंचाना है. चुनाव से महीनों पहले ही भाजपा ने अपना 'वार रूम' सक्रिय कर दिया है.
इसे भी पढ़ेंः
- नितिन नबीन इतिहास रचेंगे, उनके कार्यकाल में बंगाल चुनाव जीतेगी भाजपा: समिक भट्टाचार्य
- बंगाल चुनाव 2026: ममता बनाम केंद्र की जंग में 'सेना' की एंट्री! बीजेपी का तीखा पलटवार
- 'टैगोर वाली दाढ़ी' से बात नहीं बनी, तो अब 'वंदे मातरम' का सहारा! TMC सांसद का PM मोदी पर तीखा तंज
- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारीः सभी सीटों पर आदिवासियों के लिए अलग कमेटियां बनाएगी कांग्रेस