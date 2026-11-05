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SIR को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने BJP का पदयात्रा अभियान, बड़े नेता मैदान में उतरे

गृह मंत्री हरियाणा में व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में पदयात्रा में शामिल हुए. ( @BJP4India )

नई दिल्ली : एसआईआर पर विपक्ष के हमले के खिलाफ भाजपा की राजनीतिक पदयात्राओं के माध्यम से पार्टी के बड़े नेता मैदान में आ चुके हैं. भाजपा, कल्याणकारी योजनाओं से मिल रहे राजनीतिक फायदे वाले लाभार्थियों को आगे रखकर कैंपेन की रूपरेखा तैयार कर रही है ताकि 2026 मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के “वोट चोरी” के आरोपों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के बीच जवाबी अभियान को तेज करते हुए जवाब दे सके.

भाजपा ने “लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ” के नारे के साथ देशभर में पदयात्राएं और जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है. साथ ही भाजपा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के राजनीतिक लाभ को भी इस रणनीति का हिस्सा बनाने जा रही है.

1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली हुई, जहां राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने एसआईआर के दौरान करीब 13 करोड़ नाम हटाने को लोकतंत्र पर हमला बताया और सीईसी के इस्तीफे की मांग की. इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा ने इसे अराजकता फैलाने की कोशिश करार दिया और कहा कि हटाए गए नाम मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित या डुप्लिकेट प्रविष्टियों के हैं. पार्टी का दावा है कि विपक्ष एक भी गलत तरीके से हटाए गए नाम का सबूत नहीं दे पा रहा है और कांग्रेस शासनकाल में भी कई बार गहन पुनरीक्षण हुए थे. इसी बात को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है और इसके जवाब में भाजपा ने 22 अक्टूबर से देशव्यापी अभियान शुरू किया है, जो दो चरणों में चल रहा है. पहले चरण का समापन 5 नवंबर यानी गुरुवार को करनाल में गृह मंत्री अमितशाह की रैली और गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ की रैली के साथ हुआ. पार्टी की योजना जमीनी स्तर पर विपक्ष के नैरेटिव को काटने की है. पदयात्राएं, जनसभाएं, युवा संवाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए करीब 10 लाख युवाओं और पेशेवरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. अभियान में घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाने और साफ-सुथरी सूची बनाने पर जोर दिया जा रहा है. बड़े नेताओं की भागीदारी को इस अभियान की खासियत बनाया गया है. इसी क्रम में आज गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के करनाल में “लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ” पदयात्रा में शामिल हुए. जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में मार्च का नेतृत्व किया. एक रिपोर्ट (ETV Bharat)