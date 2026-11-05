SIR को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने BJP का पदयात्रा अभियान, बड़े नेता मैदान में उतरे
भाजपा ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोप के जवाब में पदयात्रा का आगाज कर दिया है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...
Published : November 5, 2026 at 8:04 PM IST
नई दिल्ली : एसआईआर पर विपक्ष के हमले के खिलाफ भाजपा की राजनीतिक पदयात्राओं के माध्यम से पार्टी के बड़े नेता मैदान में आ चुके हैं. भाजपा, कल्याणकारी योजनाओं से मिल रहे राजनीतिक फायदे वाले लाभार्थियों को आगे रखकर कैंपेन की रूपरेखा तैयार कर रही है ताकि 2026 मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के “वोट चोरी” के आरोपों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के बीच जवाबी अभियान को तेज करते हुए जवाब दे सके.
भाजपा ने “लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ” के नारे के साथ देशभर में पदयात्राएं और जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है. साथ ही भाजपा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के राजनीतिक लाभ को भी इस रणनीति का हिस्सा बनाने जा रही है.
1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली हुई, जहां राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने एसआईआर के दौरान करीब 13 करोड़ नाम हटाने को लोकतंत्र पर हमला बताया और सीईसी के इस्तीफे की मांग की. इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा ने इसे अराजकता फैलाने की कोशिश करार दिया और कहा कि हटाए गए नाम मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित या डुप्लिकेट प्रविष्टियों के हैं.
पार्टी का दावा है कि विपक्ष एक भी गलत तरीके से हटाए गए नाम का सबूत नहीं दे पा रहा है और कांग्रेस शासनकाल में भी कई बार गहन पुनरीक्षण हुए थे. इसी बात को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है और इसके जवाब में भाजपा ने 22 अक्टूबर से देशव्यापी अभियान शुरू किया है, जो दो चरणों में चल रहा है. पहले चरण का समापन 5 नवंबर यानी गुरुवार को करनाल में गृह मंत्री अमितशाह की रैली और गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ की रैली के साथ हुआ.
पार्टी की योजना जमीनी स्तर पर विपक्ष के नैरेटिव को काटने की है. पदयात्राएं, जनसभाएं, युवा संवाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए करीब 10 लाख युवाओं और पेशेवरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. अभियान में घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाने और साफ-सुथरी सूची बनाने पर जोर दिया जा रहा है.
बड़े नेताओं की भागीदारी को इस अभियान की खासियत बनाया गया है. इसी क्रम में आज गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के करनाल में “लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ” पदयात्रा में शामिल हुए. जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में मार्च का नेतृत्व किया.
वहीं पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के साथ पदयात्रा पहले ही कर चुके हैं. जेपी नड्डा भोपाल और बरेली में कार्यक्रम कर रहे हैं. अन्य केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी अलग-अलग राज्यों में मार्च और जनसभाओं में हिस्सा ले रहे हैं.
भाजपा का कहना है कि ये कार्यक्रम सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि विपक्ष के झूठ को उजागर करने की आक्रामक रणनीति हैं. कल्याणकारी योजनाओं का राजनीतिक लाभ भी इस रणनीति में शामिल है. जिसमें अग्निवीरों को 2 और साल का एक्सटेंशन जिसे सरकार जैकपॉट की तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रही है उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने की योजना है. साथ ही पीएम-किसान, आवास योजनाएं और महिलाओं के नकद हस्तांतरण जैसी योजनाओं से करोड़ों लाभार्थियों तक सीधा लाभ पहुंचाए जाने की और साथ ही पार्टी 2011 से 2023 के बीच गरीबी में तेज गिरावट का दावा कर रही है और इसे अपनी उपलब्धि बता रही है.
हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने कहा कि पंचायती राज से जुड़ी योजनाओं में अब आधार के बजाय वोटर आईडी (ईपीआईसी नंबर) और बायोमेट्रिक सत्यापन से लाभार्थियों की पहचान और भुगतान होगा. भाजपा इसे फर्जी लाभार्थियों को रोकने और पात्र नागरिकों तक सही लाभ पहुंचाने का कदम बता रही है.
विपक्ष ने इसे एसआईआर से जोड़ते हुए चेतावनी दी कि जिनके नाम सूची से हटाए गए, वे योजनाओं से वंचित हो सकते हैं, लेकिन भाजपा इसे साफ मतदाता सूची और सही लाभार्थी सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक बता रही है. अब आने वाले दिनों में जिला स्तर की पदयात्राएं, युवा कार्यक्रम और डिजिटल प्रचार पार्टी जारी रखेगी.
भाजपा इस मुद्दे पर विपक्ष के हमले को न सिर्फ काटने, बल्कि अपने शासन और कल्याणकारी योजनाओं की सफलता से जोड़कर राजनीतिक फायदा उठाने की तैयारी में है. देख जाए तो चुनावी राजनीति में साफ मतदाता सूची और कल्याणकारी योजनाएं दोनों ही बड़े मुद्दे बन चुके हैं.
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