केजरीवाल अराजकतावादी, उन्हें संवैधानिक व्यवस्था में भरोसा नहीं: AAP के आरोपों पर BJP का पलटवार
भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अराजकतावादी हैं उन्हें ना तो न्यायपालिका पर भरोसा है, ना कार्यपालिका पर.
Published : April 27, 2026 at 10:01 PM IST
अनामिका रत्ना
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के सात सांसदों के भाजपा में शामिल होने के बाद AAP की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर पटलवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को संवैधानिक व्यवस्था में भरोसा ही नहीं है. इन सांसदों ने अपनी इच्छा से भाजपा का दामन थामा है और राज्यसभा ने उसे मंजूरी भी दी, मगर केजरीवाल उसे गैरकानूनी बता रहे.
ईटीवी भारत से बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि केजरीवाल अराजकतावादी हैं उन्हें ना तो न्यायपालिका पर भरोसा है, ना कार्यपालिका पर. एक तरफ अपने भ्रष्टाचार के मामले में वो न्यायपालिका के खिलाफ सत्याग्रह करने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो सात सांसदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे ये कैसा दोहरा मापदंड.
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन और भाजपा में शामिल हुए सांसदों को गद्दार कहे जाने पर प्रेम शुक्ला ने कहा कि एक तरफ स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा सांसद हैं उन्हें केजरीवाल अपने घर में बुलाकर मारपीट की घटना और बेइज्जत करने की घटना को सही ठहराते हैं और दूसरी तरफ AAP के गुंडे सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन और गद्दार लिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि गद्दार कौन है ये जनता जानती है.
विपक्ष के तीखे आरोपों, जिसमें बंगाल की टीएमसी भी है और वहां चुनाव प्रचार थम गया है, का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी के भ्रष्टाचारी शासन से भाजपा बंगाल वासियों को इस बार मुक्ति दिलाएगी और वहां जीत का परचम लहराएगी. उन्होंने ये भी दावा किया कि 4 जुलाई को ममता बनर्जी हार की तीखी मिर्ची का स्वाद चखेंगी जबकि भाजपा जीत की मिस्टी दही खाएगी.
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