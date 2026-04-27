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केजरीवाल अराजकतावादी, उन्हें संवैधानिक व्यवस्था में भरोसा नहीं: AAP के आरोपों पर BJP का पलटवार

भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से बातचीत ( ETV Bharat )

अनामिका रत्ना नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के सात सांसदों के भाजपा में शामिल होने के बाद AAP की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर पटलवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को संवैधानिक व्यवस्था में भरोसा ही नहीं है. इन सांसदों ने अपनी इच्छा से भाजपा का दामन थामा है और राज्यसभा ने उसे मंजूरी भी दी, मगर केजरीवाल उसे गैरकानूनी बता रहे. ईटीवी भारत से बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि केजरीवाल अराजकतावादी हैं उन्हें ना तो न्यायपालिका पर भरोसा है, ना कार्यपालिका पर. एक तरफ अपने भ्रष्टाचार के मामले में वो न्यायपालिका के खिलाफ सत्याग्रह करने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो सात सांसदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे ये कैसा दोहरा मापदंड.