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क्या मंत्री बनेंगे रोहित पवार? विधायक ने किया ऑफर मिलने का खुलासा

विधायक रोहित पवार ( ETV Bharat )

पुणे (महाराष्ट्र): क्या विधायक रोहित पवार मंत्री बनेंगे? यह सवाल अब आम लोगों और उनके चाहने वालों के मन में है, और इसकी अच्छी वजह भी है. मंत्री नितेश राणे ने हाल ही में विधायक रोहित पवार के बारे में एक बयान दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गईं. इससे जाहिर है, कुछ तो गड़बड़ है. मंत्री नितेश राणे ने कहा था कि विधायक रोहित पवार उनके दोस्त हैं और भविष्य में सरकार में उनके साथ मंत्री बन सकते हैं.

जब इस बारे में रोहित पवार से पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मुझे पहले भी BJP में शामिल होने और मंत्री बनने का मौका मिला था. हालांकि, मैं BJP की विचारधारा को नहीं मानता, क्योंकि उनके विचार आम लोगों के हितों से मेल नहीं खाते. इसीलिए मैंने दो बार ऑफर ठुकरा दिया." पिछले पांच दिनों से, छात्र पुणे में एस.एम. जोशी ब्रिज पर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं; इस प्रदर्शन का नेतृत्व NCP (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार कर रहे हैं. कई राजनीतिक नेता आंदोलन का समर्थन करते हुए धरना स्थल पर आ रहे हैं. रोहित पवार ने दावा किया, "अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों के साथ दोस्ती होने में कुछ भी गलत नहीं है. हमारे एक साथ मंत्री के रूप में काम करने को लेकर नितेश राणे की टिप्पणी के संबंध में, ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि राजनीतिक हवा का रुख बदल रहा है. ऐसा प्रतीत होता है कि वे BJP के खिलाफ जाने की तैयारी कर रहे हैं."