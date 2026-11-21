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संजय राउत का बड़ा दावा: BJP परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के लिए सांसदों को 150 करोड़ रुपये दे रही

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत. ( ETV Bharat )

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि संसद में प्रस्तावित परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से, भाजपा बड़े पैमाने पर सांसदों की 'खरीद-फरोख्त' (horse-trading) में लगी हुई है.

शुक्रवार को छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई के लगातार दौरों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मुंबई पैसों के लेन-देन का एक जरिया (transit route) बन गई है.