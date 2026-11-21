संजय राउत का बड़ा दावा: BJP परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के लिए सांसदों को 150 करोड़ रुपये दे रही
राउत ने अमित शाह के मुंबई के बार-बार दौरों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मुंबई कथित खरीद-फरोख्त का केंद्र बन गया है.
Published : November 21, 2026 at 6:54 PM IST
मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि संसद में प्रस्तावित परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से, भाजपा बड़े पैमाने पर सांसदों की 'खरीद-फरोख्त' (horse-trading) में लगी हुई है.
शुक्रवार को छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई के लगातार दौरों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मुंबई पैसों के लेन-देन का एक जरिया (transit route) बन गई है.
उन्होंने कहा, "आखिर केंद्रीय गृह मंत्री को मुंबई में क्या काम है? क्या सांसदों को तोड़ने का काम महाराष्ट्र और मुंबई के कुछ प्रमुख नेताओं को सौंपा गया है?" राउत ने दावा किया कि एक सांसद की कीमत “कुछ दिन पहले 100 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 150 करोड़ रुपये हो गई है.”
उन्होंने इसे कोई मामूली लेन-देन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में 'खरीद-फरोख्त' (horse-trading) का एक बड़ा मामला बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी अपनी ताकत का इस्तेमाल विपक्ष की संख्या बल को कम करने के लिए कर रही है.
राउत ने संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों की घोषणा में देरी को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा और सवाल उठाया कि सत्र तय करने में इतनी लंबी देरी क्यों हुई.
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार सांसदों को अपने पक्ष में करने और कथित वित्तीय लेन-देन को अंजाम देने के लिए समय खरीद रही है. सांसदों की कथित खरीद-फरोख्त पर तंज कसते हुए, राउत ने इसकी तुलना शेयर बाजार से की.
उन्होंने कहा, “जिस तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की कीमतें दिखाई जाती हैं, उसी तरह अब सांसदों की खरीद-फरोख्त के लिए भी राष्ट्रीय दरें बताई जा रही हैं.”
राउत ने कहा कि देश में एक नया "राजनीतिक राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज" उभर कर सामने आया है. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) सांसद की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब एनडीए सरकार परिसीमन और संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण से जुड़े कानून को लाने पर जोर दे रही है. इस साल अप्रैल में केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया संविधान संशोधन विधेयक, लोकसभा में जरूरी समर्थन हासिल करने में विफल रहा.
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