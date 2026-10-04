उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव, भाजपा ने दिनेश आर्य को बनाया उम्मीदवार, 16 अक्टूबर को होगा मतदान
भाजपा ने उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव के लिए दिनेश आर्य को अपना उम्मीदवार बनाया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 4, 2026 at 1:57 PM IST
देहरादून: भाजपा हाईकमान ने उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है. भाजपा ने उत्तराखंड से दिनेश आर्य को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है. उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है.
उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव के भाजपा ने नैनीताल के दिनेश आर्य के नाम का ऐलान किया है. वर्तमान में दिनेश आर्य उत्तराखंड में राज्यस्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष (दर्जाधारी राज्यमंत्री) हैं. जबकि पूर्व में भाजपा के नैनीताल जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं.
दरअसल, उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव के लिए 16 अक्टूबर को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा. जबकि 16 अक्टूबर की शाम 5 बजे से मतगणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा. हालांकि, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है. 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. 9 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापसी की तिथि रखी गई है.
श्री दिनेश आर्य जी को उत्तराखंड से राज्यसभा चुनाव हेतु भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। https://t.co/D2H9S99Mka— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) October 4, 2026
बता दें कि साल 2020 के नवंबर महीने में उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव हुआ था. चुनाव के लिए सिर्फ भाजपा से नरेश बंसल ने उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था. ऐसे में एक मात्र उम्मीदवार होने के कारण नरेश बंसल निर्विरोध चुनकर राज्यसभा पहुंचे थे. अब नरेश बंसल का बतौर राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को पूरा हो रहा है.
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