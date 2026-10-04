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उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव, भाजपा ने दिनेश आर्य को बनाया उम्मीदवार, 16 अक्टूबर को होगा मतदान

भाजपा ने दिनेश आर्य को बनाया उम्मीदवार ( FILE PHOTO ETV Bharat )

देहरादून: भाजपा हाईकमान ने उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है. भाजपा ने उत्तराखंड से दिनेश आर्य को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है. उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है.