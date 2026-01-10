ETV Bharat / bharat

यौन शोषण के जिस मामले ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया था, उसके सह-आरोपी को BJP ने बनाया 'मनोनीत पार्षद'

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( IANS )