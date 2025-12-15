ETV Bharat / bharat

दिल्ली में BJP राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के भव्य स्वागत की तैयारी, बड़े नेता रहेंगे मौजूद

पटना में पार्टी ऑफिस में नए भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का स्वागत करते हुए पार्टी नेता ( ANI )

नई दिल्ली: भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन दिल्ली पहुंच गए हैं. उनका स्वागत करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे. वहीं, नितिन नबीन को बधाई देने और उनका स्वागत करने वाले बीजेपी ऑफिस में बैनर लगाए गए हैं. इसके अलावा भाजपा मुख्यालय में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही हैं. केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा समेत पार्टी के बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. बताया जा रहा है कि इसके बाद वह अपना कार्यभार संभाल लेंगे. भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की जगह लेंगे, जो जनवरी 2020 से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. भाजपा संसदीय बोर्ड ने रविवार को नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने को मंजूरी दी थी. इसके बाद पार्टी ने एक बयान जारी कर उनके नाम की घोषणा की. राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की कमान सौंपे जाने के बाद नितिन नबीन ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर भरोसा किया है. पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया है. वह पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे. बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि पार्टी का नेतृत्व करने में कोई चुनौती नहीं है.