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विपक्षी दलों में तोड़फोड़ के आरोप, छवि बचाने में जुटी BJP, पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दी चेतावनी

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक बार फिर विपक्षी दलों के निशाने पर है. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), शिवसेना (UBT) और अब समाजवादी पार्टी (सपा) में टूट की अटकलों के बाद राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि झारखंड में भी 'ऑपरेशन झारखंड' हो सकता है. विपक्ष बीजेपी पर 'घर तोड़ने की राजनीति' का आरोप लगा रहा है, जबकि पार्टी इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे 'नेताओं की अपनी इच्छा' बता रही है.

पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, इन लगातार हमलों से बीजेपी की छवि प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए एक वरिष्ठ नेता ने पार्टी के शीर्ष नेताओं को सख्त संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय छवि किसी भी कीमत पर 'स्कैनर' के नीचे नहीं आनी चाहिए.

सूत्रों ने बताया कि इस वरिष्ठ नेता ने हालिया बैठक में साफ-साफ कहा, "हम विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं. दूसरों के घर तोड़ना हमारा एजेंडा नहीं है. अगर कोई नेता या गुट अपनी पार्टी से नाखुश है और हमारे साथ आना चाहता है, तो यह उनकी अपनी पसंद है. लेकिन अब हमें इस बात को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा कि बीजेपी किसी को तोड़ नहीं रही, बल्कि विपक्षी दलों के अंदरूनी असंतोष की वजह से लोग हमारे पास आ रहे हैं."

दिल्ली से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना. (ETV Bharat)

नेता ने आगे चेतावनी देते हुए कहा, "पार्टी की छवि को बचाना हमारी प्राथमिकता है. विपक्ष के हमलों का मुकाबला करते हुए हमें पारदर्शिता बनाए रखनी होगी. अब आगे किसी भी बड़े विलय की संभावना नहीं रखनी चाहिए. अगर कोई अपनी पार्टी से असंतुष्ट है तो वो अपने समूह या पार्टी बनाएं ताकि कोई विवाद खड़ा न हो."

पिछले कुछ महीनों से विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर कई विरोधी दलों में सेंध लगाने के आरोप लगा रही हैं. जबकि सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि जो पार्टियां टूट रहीं उनके अंदर असंतोष था वो अपने नेताओं से नाराज थे. पार्टी में परिवारवाद था और मौका मिलते ही या अपने भविष्य को खतरे में देखते ही उन्होंने पार्टी छोड़ने की योजना बनाई.

हाल की घटनाओं में यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई विधायकों और स्थानीय नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी ने सत्ताधारी पार्टी पर 'खरीद-फरोख्त' का आरोप लगाया.

इसी तरह शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के अलग होकर एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने इसे 'तोड़फोड़' करार दिया.