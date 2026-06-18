विपक्षी दलों में तोड़फोड़ के आरोप, छवि बचाने में जुटी BJP, पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दी चेतावनी
बीजेपी पर विपक्षी दलों को तोड़ने के आरोपों के सिलसिले से पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता बहुत संतुष्ट नहीं है. पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक वरिष्ठ नेता ने इस बात की सख्त चेतावनी दी है कि पार्टी में अब बड़े विलय नहीं, सिर्फ नए ग्रुप्स को प्रोत्साहन दिया जाए. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : June 18, 2026 at 7:42 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक बार फिर विपक्षी दलों के निशाने पर है. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), शिवसेना (UBT) और अब समाजवादी पार्टी (सपा) में टूट की अटकलों के बाद राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि झारखंड में भी 'ऑपरेशन झारखंड' हो सकता है. विपक्ष बीजेपी पर 'घर तोड़ने की राजनीति' का आरोप लगा रहा है, जबकि पार्टी इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे 'नेताओं की अपनी इच्छा' बता रही है.
पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, इन लगातार हमलों से बीजेपी की छवि प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए एक वरिष्ठ नेता ने पार्टी के शीर्ष नेताओं को सख्त संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय छवि किसी भी कीमत पर 'स्कैनर' के नीचे नहीं आनी चाहिए.
सूत्रों ने बताया कि इस वरिष्ठ नेता ने हालिया बैठक में साफ-साफ कहा, "हम विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं. दूसरों के घर तोड़ना हमारा एजेंडा नहीं है. अगर कोई नेता या गुट अपनी पार्टी से नाखुश है और हमारे साथ आना चाहता है, तो यह उनकी अपनी पसंद है. लेकिन अब हमें इस बात को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा कि बीजेपी किसी को तोड़ नहीं रही, बल्कि विपक्षी दलों के अंदरूनी असंतोष की वजह से लोग हमारे पास आ रहे हैं."
नेता ने आगे चेतावनी देते हुए कहा, "पार्टी की छवि को बचाना हमारी प्राथमिकता है. विपक्ष के हमलों का मुकाबला करते हुए हमें पारदर्शिता बनाए रखनी होगी. अब आगे किसी भी बड़े विलय की संभावना नहीं रखनी चाहिए. अगर कोई अपनी पार्टी से असंतुष्ट है तो वो अपने समूह या पार्टी बनाएं ताकि कोई विवाद खड़ा न हो."
पिछले कुछ महीनों से विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर कई विरोधी दलों में सेंध लगाने के आरोप लगा रही हैं. जबकि सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि जो पार्टियां टूट रहीं उनके अंदर असंतोष था वो अपने नेताओं से नाराज थे. पार्टी में परिवारवाद था और मौका मिलते ही या अपने भविष्य को खतरे में देखते ही उन्होंने पार्टी छोड़ने की योजना बनाई.
हाल की घटनाओं में यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई विधायकों और स्थानीय नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी ने सत्ताधारी पार्टी पर 'खरीद-फरोख्त' का आरोप लगाया.
इसी तरह शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के अलग होकर एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने इसे 'तोड़फोड़' करार दिया.
वहीं समाजवादी पार्टी में भी हाल ही में कुछ प्रभावशाली नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीजेपी की ओर रुख करने की खबरें आई हैं, जिससे अखिलेश यादव नाराज दिख रहे हैं.
इसी तरह 'ऑपरेशन झारखंड' की अटकलें तेज हैं, जहां कांग्रेस-झामुमो गठबंधन के कुछ नेताओं के बीजेपी संपर्क में होने की खबरें सामने आई हैं.
'लोकतंत्र पर हमला'
'इंडिया' गठबंधन के नेता इसे 'लोकतंत्र पर हमला' बता रहे हैं. समाजवादी पार्टी के महासचिव ने कहा कि, "बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है. वह लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलकर सत्ता हासिल करना चाहती है. हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और ऐसी किसी भी साजिश का मुकाबला करेंगे."
टीएमसी और कांग्रेस ने भी बीजेपी पर 'माइक्रो मैनेजमेंट' और 'असंवैधानिक तरीकों' का आरोप लगाया है.
'विपक्ष की हताशा'
बीजेपी के एक प्रवक्ता ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कहा कि वो इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं. उन्होंने कहा कि यह विपक्ष की हताशा है. लोग विकास की राजनीति देख रहे हैं. अगर कोई नेता भ्रष्टाचार, तानाशाही या परिवारवाद से तंग आकर हमारे साथ आ रहा है, तो इसमें बीजेपी की क्या गलती? हम किसी को जबरन नहीं तोड़ रहे.
नए समूहों को प्रोत्साहित करने की रणनीति
पार्टी सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ नेता की चिंता केवल छवि तक सीमित नहीं है. पार्टी अब आक्रामक विस्तार की बजाय रणनीतिक संयम बरतना चाहती है. सूत्रों की माने तो बड़े विलय की जगह छोटे-छोटे नए समूहों को प्रोत्साहित करने की रणनीति अपनाई जाएगी, ताकि विपक्ष को हमला करने का मौका कम मिले. पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह निर्देश 2027 के विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर दिया गया है. बीजेपी अपनी 'सबका साथ, सबका विकास' वाली छवि को बनाए रखना चाहती है, साथ ही विपक्षी दलों के असंतोष का फायदा भी उठाना चाहती है.
बीजेपी की यह नई रणनीति आने वाले दिनों में विपक्षी दलों के साथ उसके रिश्तों और आंतरिक गतिविधियों को प्रभावित करेगी. फिलहाल पार्टी 'पारदर्शिता और छवि बचाने' पर जोर दे रही है, जबकि विपक्ष इसे साजिश बता रहा है.
ये भी पढ़ें-