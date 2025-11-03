'सत्ता में रहते हुए BJP ने एक भी घर नहीं बनवाया', बोले कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान
जमीर अहमद ने कहा कि, सिद्धारमैया के पिछले मुख्यमंत्री कार्यकाल में लोगों के लिए एक लाख से ज्यादा घर बनाए गए थे.
Published : November 3, 2025 at 2:35 PM IST
हुबली: कर्नाटक के आवास मंत्री जमीर अहमद खान ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह लोगों को आवास उपलब्ध कराने में विफल रही है, जबकि मौजूदा कांग्रेस नीत सरकार नकदी संकट के बावजूद आवास परियोजनाओं को मंजूरी दे रही है.
जमीर अहमद ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि, सिद्धारमैया के पिछले मुख्यमंत्री कार्यकाल में लोगों के लिए एक लाख से ज्यादा घर बनाए गए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में रहते हुए एक भी घर नहीं बनवाया. मंत्री के मुताबिक, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आश्वासन दिया है कि दिसंबर 2026 तक कई परियोजनाओं के लिए धनराशि वितरित कर दी जाएगी.
चल रही कल्याणकारी परियोजनाओं के बारे में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि, गारंटी योजनाओं पर लगभग 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. मंत्री ने कहा कि, इस वित्तीय संकट के बावजूद, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से आवास परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने की अपील की. तमाम कठिनाइयों के बावजूद, मुख्यमंत्री ने सहायता का आश्वासन दिया और 900 करोड़ रुपये जारी किए.
उन्होंने आगे कहा, "इस साल कर्नाटक सरकार 36,000 घर उपलब्ध करवा रही है और जल्द ही इस संख्या को बढ़ाकर 40 हजार करने की योजना बना रहे हैं. भाजपा कहती है कि सरकार दिवालिया है, लेकिन अगर राज्य सरकार दिवालिया होती, तो क्या हम इस पैमाने पर परियोजनाओं को लागू कर पाती. जमीर अहमद ने भाजपा पर गरीबों के प्रति चिंता न रखने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस सरकार सामाजिक कल्याण और वंचितों के लिए आवास के लिए प्रतिबद्ध है.
आवास मंत्री के मुताबिक, सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कैबिनेट के पिछले कार्यकाल में कई घरों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन बाद के वर्षों में कोई नया घर स्वीकृत नहीं किया गया. उन्होंने कहा उन्होंने उन्हें (कर्नाटक के मुख्यमंत्री को) याद दिलाया कि उनके पिछले कार्यकाल में कई घरों को मंजूरी दी गई थी. लेकिन बाद के सालों में एक भी नया घर स्वीकृत नहीं हुआ, जिससे कई लोग बेघर हो गए. उन्होंने कहा, "मैंने उनसे कहा कि हमारी सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनके लिए घर बनाने चाहिए."
जमीर अहमद के मुताबिक, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंत्री और विधायक प्रसाद अब्बय्या के साथ कई समीक्षा बैठकें कीं. बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि दिसंबर 2026 तक आवास निधि वितरित कर दी जाएगी.
राज्य के आवास मंत्री ने आगे कहा, "मुख्यमंत्री ने मेरे और विधायक प्रसाद अब्बय्या के साथ दो-तीन समीक्षा बैठकें कीं. उन्होंने कहा, "आप जो कह रहे हैं वह सच है. गरीबों के लिए धन आवंटित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, मैं आवास के लिए धन मुहैया कराऊंगा." उन्होंने आश्वासन दिया है कि दिसंबर 2026 तक 2.3 लाख घर वितरित किए जाएंगे."
उन्होंने कहा, "2024 में, प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया, स्वीकृत हुआ और 500 करोड़ रुपये जारी किए गए. उस धनराशि से, हमने पिछले साल 36,790 घर पूरे किए, और इस साल हम 42,000 और घर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं."
हाल ही में, कर्नाटक आवास बोर्ड ने देवन्नाहल्ली में 772 एकड़ की आवासीय परियोजना का प्रस्ताव रखा है. इसी तरह, राज्य सरकार ने राज्य में कई अन्य भविष्यवादी शहरों के लिए योजनाएं जारी की हैं, जिनमें केविन सिटी, स्विफ्ट सिटी, एआई सिटी, क्वांटम सिटी शामिल हैं. विशिष्ट समूहों को अधिक घर वितरित करने के उद्देश्य से एक बड़े कदम के रूप में, जुलाई में कर्नाटक कैबिनेट ने आवास योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया.
ये भी पढ़ें: कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर सीएम सिद्धारमैया बोले- आलाकमान का फैसला अंतिम