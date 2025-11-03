ETV Bharat / bharat

'सत्ता में रहते हुए BJP ने एक भी घर नहीं बनवाया', बोले कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान

हुबली: कर्नाटक के आवास मंत्री जमीर अहमद खान ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह लोगों को आवास उपलब्ध कराने में विफल रही है, जबकि मौजूदा कांग्रेस नीत सरकार नकदी संकट के बावजूद आवास परियोजनाओं को मंजूरी दे रही है.

जमीर अहमद ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि, सिद्धारमैया के पिछले मुख्यमंत्री कार्यकाल में लोगों के लिए एक लाख से ज्यादा घर बनाए गए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में रहते हुए एक भी घर नहीं बनवाया. मंत्री के मुताबिक, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आश्वासन दिया है कि दिसंबर 2026 तक कई परियोजनाओं के लिए धनराशि वितरित कर दी जाएगी.

चल रही कल्याणकारी परियोजनाओं के बारे में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि, गारंटी योजनाओं पर लगभग 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. मंत्री ने कहा कि, इस वित्तीय संकट के बावजूद, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से आवास परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने की अपील की. ​​तमाम कठिनाइयों के बावजूद, मुख्यमंत्री ने सहायता का आश्वासन दिया और 900 करोड़ रुपये जारी किए.

उन्होंने आगे कहा, "इस साल कर्नाटक सरकार 36,000 घर उपलब्ध करवा रही है और जल्द ही इस संख्या को बढ़ाकर 40 हजार करने की योजना बना रहे हैं. भाजपा कहती है कि सरकार दिवालिया है, लेकिन अगर राज्य सरकार दिवालिया होती, तो क्या हम इस पैमाने पर परियोजनाओं को लागू कर पाती. जमीर अहमद ने भाजपा पर गरीबों के प्रति चिंता न रखने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस सरकार सामाजिक कल्याण और वंचितों के लिए आवास के लिए प्रतिबद्ध है.

आवास मंत्री के मुताबिक, सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कैबिनेट के पिछले कार्यकाल में कई घरों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन बाद के वर्षों में कोई नया घर स्वीकृत नहीं किया गया. उन्होंने कहा उन्होंने उन्हें (कर्नाटक के मुख्यमंत्री को) याद दिलाया कि उनके पिछले कार्यकाल में कई घरों को मंजूरी दी गई थी. लेकिन बाद के सालों में एक भी नया घर स्वीकृत नहीं हुआ, जिससे कई लोग बेघर हो गए. उन्होंने कहा, "मैंने उनसे कहा कि हमारी सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनके लिए घर बनाने चाहिए."