'भाजपा-NDA ने 'विकासित केरलम' का सपना पूरा किया', पीएम मोदी बोले, UDF और LDF को विकास में दिलचस्पी नहीं
पीएम मोदी ने कहा कि, UDF और LDF को केरल के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है.
Published : January 24, 2026 at 2:39 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चुनावी राज्य के दौरे के बाद कहा कि सिर्फ भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ही 'विकासित केरलम' के विजन को पूरा कर सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि यूडीएफ और एलडीएफ को राज्य के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है.
एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि, शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम का उनका दौरा यादगार रहा. उन्होंने कहा कि, भाजपा-एनडीए ही विकासशील केरलम (केरल) का सपना पूरा कर सकती है, जबकि यूडीएफ और एलडीएफ को विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है.
Yesterday’s visit to Thiruvananthapuram was unforgettable.— Narendra Modi (@narendramodi) January 24, 2026
Only BJP-NDA can realise the dream of Vikasita Keralam while UDF and LDF have no interest in development. pic.twitter.com/GFrkxxozU1
बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, तिरुवनंतपुरम में तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और एक पैसेंजर ट्रेन समेत चार नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया,
तिरुवनंतपुरम में एक सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत की तारीफ करते हुए कहा कि यह लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की दशकों की अनदेखी का अंत है और विकास और अच्छे शासन के एक नए युग की शुरुआत है.
पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को बनाए रखने के लिए दोनों पार्टियों की जमकर आलोचना की. उन्होंने कहा कि, एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने, अलग-अलग तरीकों से, केरल को भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और तुष्टिकरण की राजनीति के चक्कर में धकेल दिया है.
उन्होंने दोनों पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि, भले ही वे अलग-अलग झंडे और सिंबल इस्तेमाल करते हों, लेकिन उनका अंदरूनी राजनीतिक तरीका और एजेंडा लगभग एक जैसा है. उन्होंने कहा कि, दोनों ही पार्टियों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी और बांटने वाली सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना शामिल है.
PM मोदी ने कहा कि, दोनों पार्टियों को अच्छी तरह पता है कि हर पांच साल में उनके लिए सरकार बनाने का मौका फिर से आता है, फिर भी मुख्य मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता. पीएम मोदी ने आगे कहा कि, दशकों से, एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही पार्टियों ने तिरुवनंतपुरम को नजरअंदाज किया है, जिससे शहर को मूलभूत सुविधाएं और आधारभूत संरचना नहीं मिला. उन्होंने कहा कि, लेफ्ट और कांग्रेस लगातार लोगों की जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं.
पीएम मोदी ने कहा कि, दूसरी तरफ भाजपा टीम ने पहले ही एक विकसित तिरुवनंतपुरम की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है. पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम के लोगों से भरोसा रखने की बात कहते हुए कहा कि, जिस बदलाव का लंबे समय से इंतजार था, वह आखिरकार आ रहा है.
