खरगे की पीएम मोदी के दिवंगत पिता पर टिप्पणी के खिलाफ भाजपा का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आज
बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा कि प्रदर्शनों से यह साफ मैसेज जाएगा कि ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.
Published : October 26, 2026 at 7:01 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की 'अपमानजनक, अभद्र और आपत्तिजनक' टिप्पणी के खिलाफ सोमवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है.
पार्टी के एक बयान के मुताबिक बीजेपी सोमवार को देश भर में अपने सभी स्टेट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेगी. पार्टी ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस प्रेसिडेंट की पटना में की गई टिप्पणी के जवाब में किए जा रहे हैं. इसे उसने बहुत आपत्तिजनक और प्रधानमंत्री के परिवार की इज्जत पर हमला बताया.
बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के कमेंट्स ने पॉलिटिकल बातचीत की सारी हदें पार कर दी और यह गवर्नेंस या पॉलिसी की आलोचना के बजाय पर्सनल अटैक जैसा था. उन्होंने आगे कहा कि पॉलिटिकल नेताओं के परिवार वालों को टारगेट करना, खासकर जो अब जिंदा नहीं हैं, पब्लिक डिबेट में एक नया निचला स्तर दिखाता है.
भाजपा ने अपनी स्टेट यूनिट्स को स्टेट पार्टी ऑफिसों पर शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है. पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर अपना कड़ा गुस्सा दिखाने की उम्मीद है. बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा कि प्रदर्शनों से यह साफ मैसेज जाएगा कि ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.
आज मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, ने पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। जब वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे, उसी समय कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मंच के नीचे खड़े हो गए और उन्होंने खड़गे जी की कुछ बातों पर आपत्ति जताई। उनमें से एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि, “मोदी कहीं नहीं जाने वाले हैं।” कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हुए और उनमें से एक कार्यकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे नॉन-फंक्शनिंग अध्यक्ष तो हमेशा छुट्टी पर रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे जीत पाएगी? मोदी कहीं नहीं जाने वाले हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया मल्लिकार्जुन खड़गे की थी। खड़गे जी ने कहा, “मोदी का बाप भी जाएगा।” इसमें दो बातें हैं। पहला विषय यह है कि खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सभा में, जहाँ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हों, यह स्पष्टता है कि राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी हमेशा वेकेशन मोड में रहते हैं। राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती है और पीएम मोदी सत्ता में बने रहेंगे, यह स्पष्टता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है। दूसरा विषय यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इस उम्र में इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। मैं नहीं मानता कि यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, मैं मानता हूँ कि यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहलवाया है। यह बहुत ही निंदनीय है और मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को पता है कि वास्तविकता क्या है। यह कांग्रेस पार्टी में रिजीम चेंज के फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है। - डॉ. @sambitswaraj— BJP (@BJP4India) October 25, 2026
बीजेपी के सीनियर नेताओं ने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बिना शर्त माफी मांगने की भी मांग की है, और कहा है कि राजनीतिक मतभेदों से पर्सनल बेइज्जती नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में पब्लिक लाइफ में तहजीब और आपसी सम्मान के बेसिक स्टैंडर्ड का पालन करना चाहिए.
दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मामले पर तुरंत कोई सफाई नहीं दी है. इस विवाद से आने वाले दिनों में दोनों बड़ी पार्टियों के बीच राजनीतिक गरमाहट और बढ़ने की आशंका है. देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से पता चलता है कि पार्टी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है. जैसे-जैसे बीजेपी सोमवार के प्रदर्शनों की तैयारी कर रही है, ध्यान विरोध प्रदर्शनों के पैमाने और दोनों तरफ से होने वाली राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर रहेगा.