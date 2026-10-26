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खरगे की पीएम मोदी के दिवंगत पिता पर टिप्पणी के खिलाफ भाजपा का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आज

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (फाइल फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की 'अपमानजनक, अभद्र और आपत्तिजनक' टिप्पणी के खिलाफ सोमवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है.

पार्टी के एक बयान के मुताबिक बीजेपी सोमवार को देश भर में अपने सभी स्टेट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेगी. पार्टी ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस प्रेसिडेंट की पटना में की गई टिप्पणी के जवाब में किए जा रहे हैं. इसे उसने बहुत आपत्तिजनक और प्रधानमंत्री के परिवार की इज्जत पर हमला बताया.