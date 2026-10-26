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खरगे की पीएम मोदी के दिवंगत पिता पर टिप्पणी के खिलाफ भाजपा का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आज

बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा कि प्रदर्शनों से यह साफ मैसेज जाएगा कि ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.

BJP nationwide protests today against Congress chief Kharge remarks on PM Modi late father
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (फाइल फोटो) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 26, 2026 at 7:01 AM IST

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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की 'अपमानजनक, अभद्र और आपत्तिजनक' टिप्पणी के खिलाफ सोमवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है.

पार्टी के एक बयान के मुताबिक बीजेपी सोमवार को देश भर में अपने सभी स्टेट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेगी. पार्टी ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस प्रेसिडेंट की पटना में की गई टिप्पणी के जवाब में किए जा रहे हैं. इसे उसने बहुत आपत्तिजनक और प्रधानमंत्री के परिवार की इज्जत पर हमला बताया.

बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के कमेंट्स ने पॉलिटिकल बातचीत की सारी हदें पार कर दी और यह गवर्नेंस या पॉलिसी की आलोचना के बजाय पर्सनल अटैक जैसा था. उन्होंने आगे कहा कि पॉलिटिकल नेताओं के परिवार वालों को टारगेट करना, खासकर जो अब जिंदा नहीं हैं, पब्लिक डिबेट में एक नया निचला स्तर दिखाता है.

भाजपा ने अपनी स्टेट यूनिट्स को स्टेट पार्टी ऑफिसों पर शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है. पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर अपना कड़ा गुस्सा दिखाने की उम्मीद है. बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा कि प्रदर्शनों से यह साफ मैसेज जाएगा कि ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.

बीजेपी के सीनियर नेताओं ने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बिना शर्त माफी मांगने की भी मांग की है, और कहा है कि राजनीतिक मतभेदों से पर्सनल बेइज्जती नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में पब्लिक लाइफ में तहजीब और आपसी सम्मान के बेसिक स्टैंडर्ड का पालन करना चाहिए.

दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मामले पर तुरंत कोई सफाई नहीं दी है. इस विवाद से आने वाले दिनों में दोनों बड़ी पार्टियों के बीच राजनीतिक गरमाहट और बढ़ने की आशंका है. देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से पता चलता है कि पार्टी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है. जैसे-जैसे बीजेपी सोमवार के प्रदर्शनों की तैयारी कर रही है, ध्यान विरोध प्रदर्शनों के पैमाने और दोनों तरफ से होने वाली राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर रहेगा.

ये भी पढ़ें- पटना में मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी को लेकर दिया विवादित बयान, पिता को लेकर की टिप्पणी

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