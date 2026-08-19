भाजपा नेतृत्व से जो भी निर्देश होगा, उसे करने की पूरी कोशिश करेंगे: लाल सिंह आर्य
भाजपा के नए उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य से ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवादाता अनामिका रत्ना से बातचीत की.
Published : August 19, 2026 at 8:58 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि भाजपा हमेशा जन कल्याण और जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व की तरफ से जो भी निर्देश होगा, वह उसे करने की पूरी कोशिश करेंगे. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य विकसित भारत है और उसे लेकर ही आगे चलना है.
लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश से हैं और इससे पहले भाजपा एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. अब उन्हें पार्टी ने नितिन नबीन की टीम में उपाध्यक्ष बनाया है.
अपनी प्राथमिकता के सवाल पर आर्य ने कहा कि भाजपा हमेशा से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को लेकर चल रही है और इस संबंध में जो भी दिशा-निर्देश होंगे वो करेंगे. उन्होंने कहा कि आने वाले समय के लिए एक संतुलित टीम तैयार हुई है, जिसमें सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय और भौगोलिक संतुलन सबका ध्यान रखा गया है. साथ ही पार्टी का विस्तार लगातार हो रहा है, उसमें कैसे जिम्मेदारी निभानी है ये भी देखना होगा.
22 अगस्त को होने वाली पार्टी के नए पदाधिकारियों की परिचय बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने कई बड़ी योजनाओं की बात कही है और उस दिशा में उसे कार्यान्वित करने के लिए पूरी टीम मिलकर काम करेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा जब भी कभी नए पदाधिकारियों को नियुक्त करती है तो बैठक बुलाती है और उसमें आने वाले दिनों में होने वाले कार्यक्रम, और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी आ रहा है, ऐसे तमाम कार्यक्रमों पर बैठक में चर्चा और रूपरेखा तैयार की जाएगी.
विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो विपक्ष झूठ बोलने पर ही आमादा है उसपर पार्टी विचार नहीं करती. उन्होंने कहा कि विपक्ष अनर्गल बयानबाजी करता है क्योंकि उनके पास मुद्दे ही नहीं हैं.
उन्होंने कहा कि पीएम की नक्सलवाद पर टिप्पणी को लेकर विपक्ष के आरोप पर हम बस यही कह सकते हैं कि जिसकी जैसी नीयत होती है, वैसी ही बयानबाजी करता है. विपक्ष का भी यही कर रहा है. जबकि पीएम ने किसी का नाम लेकर नहीं कहा है. मगर इन्होंने देश में नक्सलवाद को हमेशा से बढ़ावा दिया था इस वजह से इंडिया गठबंधन के लोगों को ही सबसे ज्यादा तकलीफ हुई.
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