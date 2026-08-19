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भाजपा नेतृत्व से जो भी निर्देश होगा, उसे करने की पूरी कोशिश करेंगे: लाल सिंह आर्य

भाजपा उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि भाजपा हमेशा जन कल्याण और जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व की तरफ से जो भी निर्देश होगा, वह उसे करने की पूरी कोशिश करेंगे. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य विकसित भारत है और उसे लेकर ही आगे चलना है. लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश से हैं और इससे पहले भाजपा एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. अब उन्हें पार्टी ने नितिन नबीन की टीम में उपाध्यक्ष बनाया है. अपनी प्राथमिकता के सवाल पर आर्य ने कहा कि भाजपा हमेशा से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को लेकर चल रही है और इस संबंध में जो भी दिशा-निर्देश होंगे वो करेंगे. उन्होंने कहा कि आने वाले समय के लिए एक संतुलित टीम तैयार हुई है, जिसमें सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय और भौगोलिक संतुलन सबका ध्यान रखा गया है. साथ ही पार्टी का विस्तार लगातार हो रहा है, उसमें कैसे जिम्मेदारी निभानी है ये भी देखना होगा. भाजपा उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य से बातचीत (ETV Bharat)