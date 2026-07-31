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शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से दिया इस्तीफा?, सोशल मीडिया में अपडेटेड बायो से मची खलबली

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है. उन्होंने अपना सोशल मीडिया 'एक्स' अपडेट किया, जिसमें BJP का कोई जिक्र नहीं किया है. इसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि पार्टी या उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से इस बात का दावा किया गया है कि उन्होंने निजी कारणों से बीजेपी से किनारा किया है. पूनावाला ने अपने अपडेटेड बायो में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइफलॉन्ग फॉलोवर बताया.

उन्होंने 'एक्स' पर अपने अपडेटेड बायो का स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया. यह कुछ दिनों पहले पूनावाला के बीजेपी छोड़ने के संकेत देने के बाद आया है, उन्होंने कहा था कि एक्टिव पॉलिटिक्स से आगे बढ़ने का समय आ गया है. शुक्रवार को, उन्होंने वे वीडियो फिर से पोस्ट किए जिनमें उन्होंने अलग-अलग इंटरव्यू में ये बातें कही थीं.