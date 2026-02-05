गौरव भाटिया का जोरदार हमला, बोले- राहुल नकली गांधी हैं, ये देश का दुर्भाग्य कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं
भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जोधपुर में राहुल गांधी को "नकली गांधी" और अपरिपक्व बताते हुए तीखा हमला बोला.
Published : February 5, 2026 at 4:02 PM IST
जोधपुर: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को जोधपुर में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. भाटिया ने राहुल गांधी को "नकली गांधी" करार देते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री से नफरत करते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दुश्मन देशों को फायदा पहुंचे.
उन्होंने कहा, "भारत का नेता प्रतिपक्ष परिपक्व नहीं है, जबकि जनता परिपक्व है. टीवी पर युवा कहते हैं कि मौका मिले तो देश की सेवा करेंगे, लेकिन 54 साल का अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष यह नहीं समझता. वह मंत्री को गद्दार बुलाता है, जिससे जनता उसे कोस रही है." भाटिया ने लोकसभा में राहुल गांधी के व्यवहार का जिक्र करते हुए कहा कि लोकसभा के पीठासीन अध्यक्ष पर कागज फेंकना या उन्हें "यार" कहना कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है.
राहुल गांधी पर कटाक्ष: राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने जनरल एमएम नरवणे की किताब का हवाला दिया. भाटिया ने पूछा, "जनरल नरावणे की किताब की प्रतिलिप राहुल गांधी को कहां से मिली, जबकि रक्षा मंत्रालय से किताब को अनुमति नहीं मिली है. जनरल नरवणे ने कहा है कि भारत की एक इंच भूमि भी नहीं कब्जाई गई, लेकिन राहुल गांधी को भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है." उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में संयम नहीं है कि किताब के प्रकाशन का इंतजार करें या उसके अनुसार अपनी बात रखें. भाटिया ने आगे कहा, "यह वही राहुल गांधी हैं जिनके समय में 42,150 किमी भारत की जमीन चीन को दी गई थी. नेहरू ने 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' कहकर चीन को सुरक्षा परिषद में जगह दिलवाई, और राहुल ने बयान दिया कि भारत की सेना चीनी सेना से पिट गई."
ममता बनर्जी पर हमला: एसआईआर पर ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट में विरोध करने के सवाल पर भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानतीं. उन्होंने आरोप लगाया, "ममता बनर्जी के कारण पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था ध्वस्त है. कल वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई थीं. थोड़ा समय है, जिस तरह बिहार में राहुल गांधी को एसआईआर के विरोध में जनता ने जवाब दिया, उसी तरह पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को जवाब देगी और वहां भाजपा की सरकार बनेगी. भारत भारतीयों के लिए है, घुसपैठियों के लिए नहीं."
राजस्थान में भाजपा सरकार पर: कांग्रेस के हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाटिया ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "उनके डिप्टी सीएम उनके लिए क्या कहते थे? जादूगर की तिजोरी से पेपर लीक हो रहे हैं, तब ही तो उनका यह हाल है." भाटिया ने वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ की और कहा, "हमारे सीएम भजनलाल शर्मा अच्छा काम कर रहे हैं. जनता उनके काम पर भाजपा को वापस सत्ता में लाएगी."