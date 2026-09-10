अलग अंदाज: राजनीति के बाद फुटबॉल के मैदान में उतरे नितिन नवीन, खिलाड़ियों से किया संवाद
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अचानक खिलाड़ियों के बीच पहुंच गए. इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से चर्चा भी की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 10, 2026 at 7:55 AM IST
हल्द्वानी (उत्तराखंड): हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद देर रात स्थानीय युवाओं के बीच पहुंचकर फुटबॉल खेला. नैनीताल रोड स्थित मिनी ग्राउंड में नितिन नवीन ने खिलाड़ियों के साथ मैदान में जमकर पसीना बहाया. इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे. फुटबॉल के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने युवाओं से संवाद भी किया.
हल्द्वानी में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के पहले दिन राजनीतिक गतिविधियों के बीच देर रात राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का अलग अंदाज देखने को मिला. प्रदेश कार्यसमिति के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद नितिन नवीन सीधे युवाओं के बीच पहुंचे और नैनीताल रोड स्थित मिनी ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर गए. नितिन नवीन को अचानक अपने बीच देखकर स्थानीय खिलाड़ी भी उत्साहित नजर आए. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेलते हुए मैदान में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया और युवाओं के साथ जमकर समय बिताया.
📍हल्द्वानी (नैनीताल)— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 9, 2026
राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम, इसी मंत्र को आत्मसात कर हम सभी कार्यकर्ता राष्ट्रसेवा और जनसेवा के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। pic.twitter.com/9LI0zQ60Qx
इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे. राजनीतिक कार्यक्रमों की व्यस्तता के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का युवाओं के साथ इस तरह मैदान पर उतरना चर्चा का विषय रहा. उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और खेल को लेकर बातचीत भी की. फुटबॉल खेलने के बाद नितिन नवीन ने स्थानीय युवाओं के साथ संवाद किया और उनके अनुभवों तथा गतिविधियों के बारे में जानकारी ली.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड के सीमांत गांवों को देश के अंतिम गांव नहीं, बल्कि प्रथम गांव मानकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 9, 2026
- आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी pic.twitter.com/AwJcmdCtLA
भाजपा नेतृत्व की ओर से लगातार युवाओं को खेल और स्वस्थ जीवनशैली से जोड़ने पर जोर दिया जाता रहा है. ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का खुद मैदान में उतरकर खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेलना भी युवाओं के बीच जुड़ाव का संदेश देता नजर आया. हल्द्वानी में दिनभर प्रदेश कार्यसमिति की बैठकों और संगठनात्मक गतिविधियों के बाद देर रात राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह अनौपचारिक कार्यक्रम राजनीतिक माहौल से अलग नजर आया. मैदान में मौजूद युवाओं और खिलाड़ियों ने भी नितिन नवीन के साथ फुटबॉल खेलने और संवाद के इस मौके को उत्साह के साथ लिया.
इन शुभेच्छाओं के लिए सहृदय आभार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी। pic.twitter.com/zbmxZIOC3S— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 9, 2026
बता दें कि नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बीजेपी की दो दिवसीय विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शिरकत की. बैठक को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला.
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